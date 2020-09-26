Очередной крутой сюжет в АПЛ! «Челси» мог крупно проиграть, но совершил шикарный камбэк

Третий тур АПЛ радует сумасшедшими матчами! Сначала «Манчестер Юнайтед» выиграл у «Брайтона» уже после финального свистка, а теперь «Челси» совершил шикарный камбэк во встрече с «Вест Бромвичем». Команда Фрэнка Лэмпарда пропустила три мяча за первые полчаса, а во втором тайме превратила 0:3 в 3:3.

«МЮ» забил победный гол после финального свистка. Видео невероятной концовки Вау! Что это было?

Уже на 4-й минуте счёт открыл Каллум Робинсон. Всё началось с ошибки Маркоса Алонсо, который сбросил мяч головой Матеусу Перейре. Бразилец нашёл передачей Робинсона, а тот нанёс точный удар в дальний угол из-под Риса Джеймса.

Ещё через 20 минут Робинсон оформил дубль. В этом эпизоде грубейшую ошибку совершил уже центральный защитник Тьяго Силва, не сумевший обработать мяч после передачи назад. Форвард «Вест Бромвича» убежал к воротам и пробил мимо Вилли Кабальеро.

Всего две минуты спустя Кайл Бартли сделал преимущество хозяев крупным. На этот раз «дрозды» забили в результате углового, но снова не обошлось без ошибки защитника «Челси». Джеймс задержался, когда партнёры создавали офсайд, поэтому судья засчитал гол Бартли после скидки.

Три удара в створ от «Вест Бромвича» за первый тайм – три гола! Кабальеро не привозил, как Кепа, однако и не выручал. Болельщикам «Челси» остаётся только ждать дебюта нового вратаря Эдуара Менди, которого купили у «Ренна» за 24 млн евро (по данным Transfermarkt). Кстати, в это летне-осеннее трансферное окно лондонский клуб потратил уже 247 млн на новичков – Кая Хаверца, Тимо Вернера, Бена Чилвелла, Хакима Зиеша, Тьяго Силву и Менди. Уступать соперникам уровня «Вест Бромвича» с такой селекцией стыдно.

В перерыве Лэмпард сделал двойную замену (очевидно, сильнее всего тренера разочаровала игра Маркоса Алонсо и Матео Ковачича), и «Челси» принялся вытаскивать себя из болота. В начале второго тайма классный гол забил Мэйсон Маунт. Полузащитник здорово принял мяч с уходом, оторвавшись от Джейка Ливермора, и нанёс шикарный удар из-за штрафной – голкипер Сэм Джонстон открыл ближний угол, даже не прыгнул.

«Челси» владел мячом 75% времени – гигантское преимущество! На 70-й минуте вышедший на замену Каллум Хадсон-Одои сократил отставание, организовав гол вместе с немецкими новичками. Получив передачу от Вернера и сыграв в стенку с Хаверцом, Каллум-Одои смог выйти на ударную позицию в штрафной и послать мяч в дальний угол.

Уставшим защитникам «Вест Бромвича» всё тяжелее было сдерживать давление «Челси». Оборона команды экс-тренера «Локомотива» Славена Билича – не цемент. В двух первых турах АПЛ «дрозды» потерпели два поражения с общим счётом 2:8. Билич рассчитывает на помощь своего новичка – бывшего защитника «Зенита» Бранислава Ивановича. Но сегодня серб отсутствовал в заявке. Иванович уже дебютировал за «Вест Бромвич» в кубковом матче с «Брентфордом» и сыграл достаточно хорошо, тем не менее пока не готов физически, чтобы выдерживать два матча за неделю. Хотя было бы красиво, если бы Бранислав вернулся в АПЛ встречей со своей бывшей командой.



«Челси» спасся на 93-й минуте! В обороне «дроздов» возникла неразбериха на стандарте, и Тэмми Абрахам добил отражённый Джонстоном мяч. Судьи смотрели повтор, так как было касание рукой со стороны Хаверца, но всё-таки не отменили гол.

Лэмпард, понятное дело, радовался ничьей как победе. Вот только Фрэнку нужно что-то делать с обороной, ведь под его руководством «Челси» пропустил в 20 выездных матчах из 21. В воротах синих побывало 42 мяча. Это худший результат в АПЛ. Вряд ли в ужасной статистике виноваты одни лишь вратари.

В АПЛ очередной крутой сюжет. И это только начало!