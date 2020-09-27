Карпин — главный модник РПЛ. Как менялся его стиль

В российском футболе долгое время существовал негласный дресс-код среди тренеров: на матч следовало приходить либо в классическом костюме, либо в спортивной кипе от спонсоров клуба. Чаще всего наставники команд отдавали предпочтение первому варианту, не привлекая особого внимания к своей одежде.
Юрий Сёмин, Олег Романцев и Валерий Газзаев
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Валерию Карпину удалось сломать эту систему в конце 2000-х, когда он занял должность сперва генерального директора, а позже – главного тренера «Спартака».
Предпосылки к современному стилю Карпина можно увидеть ещё на фото времён его игровой карьеры: тут можно найти и джинсы с барсеткой, и повседневную классику.
Евгений Бушманов и Валерий Карпин
Фото: из личного архива Валерия Карпина
Валерий Карпин и Виктор Онопко
Фото: из личного архива Валерия Карпина
Карпин никогда не был сторонником строгой одежды, однако на должности гендиректора красно-белых он старался выглядеть статусно (и не скрывал любви к одежде в полоску).
Валерий Карпин и Микаэль Лаудруп
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Вступив в должность тренера «Спартака» в 2009 году, Карпин решил уйти от костюмной формальности, чем тут же вызвал противоречивую реакцию среди болельщиков и медиа. Говорили, что, надевая на матч джинсы с потертостями и футболку, тренер молодился или выглядел слишком просто.
«Спортивный костюм ещё можно понять, но вот в джинсах рваных — это всё равно, что в общество великого Державина, слушавшего Пушкина, вдруг врывается в армяке, онучах человек и зычным голосом орет «чавойта», — так комментатор Владимир Маслаченко описал стиль Валерия Георгиевича.
Валерий Карпин — главный тренер «Спартака»
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Сегодня сочетать джинсы и рубашки – это обычное дело, но именно Карпин задал этот тон в одежде среди тренеров.
Стоит отметить его любовь к футболкам с фотопринтами, которая сохраняется до сих пор.
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Валерий Карпин в футболке с изображением молодого Марлона Брандо
Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»
Они даже служили способом делать особые заявления.
Валерий Карпин в футболке с жестом Эменике, за который нигерийца удалили в матче с «Зенитом» (3:2)
Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»
Также сложно забыть легендарные ремни с пряжками от Dolce & Gabbana.
Валерий Карпин
Фото: Александр Сафонов/Александр Мысякин, «Чемпионат»
Ещё одна неотъемлемая часть стиля Карпина, которая до сих пор остаётся в его гардеробе – всевозможные шарфы в сочетании с пальто.
Валерий Карпин на стиле
Фото: Александр Мысякин/Артём Гусев, «Чемпионат»
Другой фишкой Карпина времён «Спартака» был его знаменитый пуховик с эмблемой клуба, который стал своеобразным аналогом пуховика Венгера. В «Ростове» Валерия Георгиевича также можно увидеть в спортивном костюме.
Валерий Карпин в пуховике
Фото: Александр Мысякин/Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Арсеналу кожаных курток можно только позавидовать.
Валерий Карпин
Фото: Александр Гуляев, «Чемпионат»
Валерий Карпин
Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»
Также Карпин время от времени носит очки, которые прибавляют ему солидности. Тогда – стандартные линзы в незаметной оправе, сейчас – современные хипстерские.
Валерий Карпин в очках
Фото: Александр Мысякин/Артём Гусев, «Чемпионат»
Во время работы экспертом на «Матч ТВ» Карпина можно было регулярно видеть в костюмах с иголочки.
Валерий Карпин
Фото: instagram.com/vgkarpin
Самым радикальным изменением в стиле Карпина стало появление бороды в конце 2018 года. Тогда многие нашли сходство наставника «Ростова» с исландцами.
Валерий Карпин, Олег Пашинин и Юрий Сёмин
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
На работе тренер «Ростова» отдаёт предпочтение нейтральной палитре в одежде, но по праздникам можно и поэкспериментировать с цветом.
Валерий Карпин и эксперименты с цветом
Фото: instagram.com/vgkarpin
В целом, нынешний стиль Карпина выглядит довольно расслабленно, и в наше время видеть российских тренеров в стиле casual стало обычным явлением, нежели 10 лет назад.
Валерий Карпин — главный тренер «Ростова»
Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»
Бонус: таким Карпина мы вряд ли когда-либо видели.
Валерий Карпин в парике
Фото: instagram.com/vgkarpin
- 27 сентября 2020
-
12:02
-
12:02
-
11:54
-
11:35
-
11:19
-
11:19
-
11:05
-
11:04
-
11:00
-
10:54
-
10:41
-
10:37
-
10:29
-
10:12
-
10:04
-
09:54
-
09:50
-
09:41
-
09:38
-
09:30
-
09:20
-
06:16
-
05:03
-
04:13
-
03:53
-
03:08
-
02:10
-
01:34
-
00:54
-
00:46
-
00:28
-
00:26
-
00:13
- 26 сентября 2020
-
23:57
-
23:55