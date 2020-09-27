Карпин — главный модник РПЛ. Как менялся его стиль

Вспоминаем всё от футболок с Марлоном Брандо до ремней Dolce & Gabbana.

В российском футболе долгое время существовал негласный дресс-код среди тренеров: на матч следовало приходить либо в классическом костюме, либо в спортивной кипе от спонсоров клуба. Чаще всего наставники команд отдавали предпочтение первому варианту, не привлекая особого внимания к своей одежде.

Юрий Сёмин, Олег Романцев и Валерий Газзаев Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Валерию Карпину удалось сломать эту систему в конце 2000-х, когда он занял должность сперва генерального директора, а позже – главного тренера «Спартака».

Предпосылки к современному стилю Карпина можно увидеть ещё на фото времён его игровой карьеры: тут можно найти и джинсы с барсеткой, и повседневную классику.

Евгений Бушманов и Валерий Карпин Фото: из личного архива Валерия Карпина

Валерий Карпин и Виктор Онопко Фото: из личного архива Валерия Карпина

Карпин никогда не был сторонником строгой одежды, однако на должности гендиректора красно-белых он старался выглядеть статусно (и не скрывал любви к одежде в полоску).

Валерий Карпин и Микаэль Лаудруп Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Вступив в должность тренера «Спартака» в 2009 году, Карпин решил уйти от костюмной формальности, чем тут же вызвал противоречивую реакцию среди болельщиков и медиа. Говорили, что, надевая на матч джинсы с потертостями и футболку, тренер молодился или выглядел слишком просто.

«Спортивный костюм ещё можно понять, но вот в джинсах рваных — это всё равно, что в общество великого Державина, слушавшего Пушкина, вдруг врывается в армяке, онучах человек и зычным голосом орет «чавойта», — так комментатор Владимир Маслаченко описал стиль Валерия Георгиевича.

Валерий Карпин — главный тренер «Спартака» Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Сегодня сочетать джинсы и рубашки – это обычное дело, но именно Карпин задал этот тон в одежде среди тренеров.



Стоит отметить его любовь к футболкам с фотопринтами, которая сохраняется до сих пор.

Валерий Карпин в футболке с изображением молодого Марлона Брандо Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

Они даже служили способом делать особые заявления.

Валерий Карпин в футболке с жестом Эменике, за который нигерийца удалили в матче с «Зенитом» (3:2) Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Также сложно забыть легендарные ремни с пряжками от Dolce & Gabbana.

Валерий Карпин Фото: Александр Сафонов/Александр Мысякин, «Чемпионат»

Ещё одна неотъемлемая часть стиля Карпина, которая до сих пор остаётся в его гардеробе – всевозможные шарфы в сочетании с пальто.

Валерий Карпин на стиле Фото: Александр Мысякин/Артём Гусев, «Чемпионат»

Другой фишкой Карпина времён «Спартака» был его знаменитый пуховик с эмблемой клуба, который стал своеобразным аналогом пуховика Венгера. В «Ростове» Валерия Георгиевича также можно увидеть в спортивном костюме.

Валерий Карпин в пуховике Фото: Александр Мысякин/Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Арсеналу кожаных курток можно только позавидовать.

Валерий Карпин Фото: Александр Гуляев, «Чемпионат»

Валерий Карпин Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

Также Карпин время от времени носит очки, которые прибавляют ему солидности. Тогда – стандартные линзы в незаметной оправе, сейчас – современные хипстерские.

Валерий Карпин в очках Фото: Александр Мысякин/Артём Гусев, «Чемпионат»

Во время работы экспертом на «Матч ТВ» Карпина можно было регулярно видеть в костюмах с иголочки.

Валерий Карпин Фото: instagram.com/vgkarpin

Самым радикальным изменением в стиле Карпина стало появление бороды в конце 2018 года. Тогда многие нашли сходство наставника «Ростова» с исландцами.

Валерий Карпин, Олег Пашинин и Юрий Сёмин Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

На работе тренер «Ростова» отдаёт предпочтение нейтральной палитре в одежде, но по праздникам можно и поэкспериментировать с цветом.

Валерий Карпин и эксперименты с цветом Фото: instagram.com/vgkarpin

В целом, нынешний стиль Карпина выглядит довольно расслабленно, и в наше время видеть российских тренеров в стиле casual стало обычным явлением, нежели 10 лет назад.

Валерий Карпин — главный тренер «Ростова» Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

Бонус: таким Карпина мы вряд ли когда-либо видели.