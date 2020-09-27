Смолов продолжает забивать топовым вратарям! Его гол решил исход дерби

Марко Николич во второй раз за 2,5 месяца переиграл Виктора Гончаренко. Теперь «Локомотив» взял три очка у ЦСКА без двух пенальти и без Алексея Миранчука. «Железнодорожники» прервали трёхматчевую победную серию «армейцев», сократив отставание от них до минимума.

Главные события матча на «ВЭБ Арене».

— Дерби пропустили из-за дисквалификаций Константин Марадишвили и Гжегож Крыховяк. Полузащитника ЦСКА заменил в основе Кристиян Бистрович – автор победного гола в Уфе. Поляка из «Локомотива» – Даниил Куликов. Ещё одна любопытная деталь, связанная с составами команд: Владислав Игнатьев вышел левым хавбеком вместо Франсуа Камано, явно с целью нейтрализации Марио Фернандеса.



— «Армейцы» подготовили любопытную акцию в соцсетях к Международному дню глухих (он отмечается 27 сентября). Игроки команды с помощью языка жестов обратились к болельщикам. «ЦСКА всегда будет первым!» – произнёс, в частности, Никола Влашич.

— Первый тайм получился довольно скучным – дерби не хватало темпа и огня. Команды скорее работали на футбольном поле, нежели творили. «Локомотив» после потери мяча откатывался глубоко на свою половину поля, не прессинговал. В атаке весь расчёт, по сути, делался на индивидуальные качества Фёдора Смолова и Эдера. Это скорее контратакующий футбол, а не атакующий. ЦСКА был инициативнее, владея мячом 60% времени.



— По ударам тайм остался за ЦСКА – 7-4. Вот только в створ «армейцы» попали всего однажды, а «железнодорожники» – дважды. Впереди активно менялись местами, запутывая защитников, Влашич, Чидера Эджуке и Константин Кучаев. Однако красно-синим недоставало настоящего центрфорварда в штрафной, поэтому они не создавали моментов.

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— Тем не менее последние пять-семь минут перед перерывом остались за «Локомотивом», и в этот отрезок команда Марко Николича забила. Эдер выиграл верх и зацепился за мяч, Игнатьев пробил по воротам, а Миранчук не стал спешить с добиванием – выкатил мяч на пустые ворота Смолову. У ЦСКА, пожалуй, недоработали «опорники». Это было лучшее действие Миранчука, поменявшегося чуть ранее флангами с Игнатьевым. Он совершил за тайм лишь 18 касаний мяча – меньше всех из полевых игроков.

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— В стартовые 10 минут второго тайма произошло больше интересных событий, чем за 45 минут до этого. «Локомотив» упустил два шикарных момента. Если ЦСКА ничего не мог выжать из своих угловых (7:0 к перерыву), то «Локомотив» едва не превратил в гол свой первый же угловой. Ведран Чорлука обхитрил соотечественника Бистровича – «армейцев» спас сейв Игоря Акинфеева. Потом Смолов в контратаке легко расправился один в один с Вадимом Карповым и пробил в штангу.



— Виктор Гончаренко отреагировал на происходящее заменой: Бистровича должен был поменять Фёдор Чалов. Но когда центрфорвард уже готовился вступить в игру, хорват совершил неосторожный фол и заработал удаление за два «горчичника». Как же не повезло ЦСКА!

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— При игре 11 на 10 «Локомотив» был ближе ко второму голу на контрвыпадах, чем ЦСКА к ничьей. Тот же Смолов сотряс перекладину, приняв мяч на грудь и пробив с лёта с левой ноги. Хотя по общему количеству ударов «армейцы» снова превзошли команду Николича – 14-11 (в створ – 3-4). В концовке красно-синие могли спастись в меньшинстве, если бы Чалов не пробил мимо цели, находясь прямо перед воротами. Нападающий будет ещё долго вспоминать свой удивительный промах, как и болельщики ЦСКА.