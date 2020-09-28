Дерби ЦСКА и «Локо» – живое и весёлое. Васин забыл щитки, Николич напрыгнул на критиков

ЦСКА и «Локо» давно не создают супердерби: с 2017 года не забивают больше трёх мячей, у побед нет супергероев, запоминаются счёт и детали, вроде руки Набабкина, которая отрезала ЦСКА от Лиги чемпионов в прошлом сезоне.

Гостевые 1:0 от «Локо» уже видели, но это дерби – другое. В нём много ошибались, откровенно говорили и не забывали про добрые эмоции. Две перекладины «Локомотива», две жёлтые и красная Бистровича за фолы в атаке, которые, по словам Гончаренко, получит не каждый – всего лишь сюжет, внутри которого оказалось много весёлого и запоминающегося.

1. Васин и щитки

В конце матча, при счёте 0:1, Магнуссон попросил замену из-за болей в плече, и тогда на поле засобирался Виктор Васин: бродил рядом со скамейкой и что-то искал, пока Гончаренко не отменил замену. В итоге Магнуссон махнул рукой, что доиграет. Что случилось?



Гончаренко всё рассказал: «Васин очень долго переодевался. Вроде, забыл щитки в раздевалке».



Вроде!

2. Николич бомбанул

«Локо» не пропускает в четырёх матчах подряд, до ЦСКА теперь одно очко, так что Николич после победы над ЦСКА несколько раз произнёс “браво” и наконец прошёлся по критикам «Локо».



«Я слышал, что мы потеряли лидера, что мы некачественная команда, что молодые игроки справляются хуже. Спасибо [критикам], что сделали мою работу и проанализировали ошибки, и что мне не пришлось дополнительно мотивировать игроков: я просто читал им, что в последнюю неделю про нас писали».



Помните похожие пресс-конференции?

3. Влашич и эмоции

После свистка игроки ЦСКА поблагодарили фанатов, Обляков и Карпов бросили футболки на трибуны, а Дзагоев и футболисты без игрового времени выбежали на пробежку. Всё это время Влашич сидел на корточках в центре поля, закрыв лицо руками.



Сильные эмоции лидера ЦСКА: после поражений он не срывается, не кричит и не пинает бутылки, а сдерживает энергию в себе.

4. Смолова чуть не поцарапали

Во втором матче подряд Смолов забил с передачи Антона Миранчука, и тут на него набросился Игнатьев, залезая в глаза пальцами.

Эмоции!

5. Улыбка Гильерме

После удара Щенникова Гилерме небрежно зафиксировал мяч и чуть не пустил его между ног. Вратарь сам посмеялся над собой – лёжа, уже с мячом в руках, прижимал к себе мяч и хитро улыбался.

6. Объятия Гончаренко и Живоглядова

В конце матча при счете 1:0 в пользу «Локо» мяч попал к Гончаренко: он хотел быстро передать его полевому игроку, пока не увидел Живоглядова. Пауза затянулась: тренер ЦСКА приобнял защитника «Локо», потрепал его по голове, оба улыбнулись, и только тогда игра продолжилась.



Просто Живоглядов провёл два сезона в «Уфе» Гончаренко и часто его благодарил за персональную работу: «Мы разбирали сборную Италии при Антонио Конте, которая одой из первых в мире заиграла в три центральных защитника».



Минус пять секунд для ЦСКА. Плюс две улыбки соперников.