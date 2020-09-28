Дерби ЦСКА и «Локо» – живое и весёлое. Васин забыл щитки, Николич напрыгнул на критиков

ЦСКА и «Локо» давно не создают супердерби: с 2017 года не забивают больше трёх мячей, у побед нет супергероев, запоминаются счёт и детали, вроде руки Набабкина, которая отрезала ЦСКА от Лиги чемпионов в прошлом сезоне.
Гостевые 1:0 от «Локо» уже видели, но это дерби – другое. В нём много ошибались, откровенно говорили и не забывали про добрые эмоции. Две перекладины «Локомотива», две жёлтые и красная Бистровича за фолы в атаке, которые, по словам Гончаренко, получит не каждый – всего лишь сюжет, внутри которого оказалось много весёлого и запоминающегося.
1. Васин и щитки
В конце матча, при счёте 0:1, Магнуссон попросил замену из-за болей в плече, и тогда на поле засобирался Виктор Васин: бродил рядом со скамейкой и что-то искал, пока Гончаренко не отменил замену. В итоге Магнуссон махнул рукой, что доиграет. Что случилось?
Гончаренко всё рассказал: «Васин очень долго переодевался. Вроде, забыл щитки в раздевалке».
Вроде!
2. Николич бомбанул
«Локо» не пропускает в четырёх матчах подряд, до ЦСКА теперь одно очко, так что Николич после победы над ЦСКА несколько раз произнёс “браво” и наконец прошёлся по критикам «Локо».
«Я слышал, что мы потеряли лидера, что мы некачественная команда, что молодые игроки справляются хуже. Спасибо [критикам], что сделали мою работу и проанализировали ошибки, и что мне не пришлось дополнительно мотивировать игроков: я просто читал им, что в последнюю неделю про нас писали».
Помните похожие пресс-конференции?
3. Влашич и эмоции
После свистка игроки ЦСКА поблагодарили фанатов, Обляков и Карпов бросили футболки на трибуны, а Дзагоев и футболисты без игрового времени выбежали на пробежку. Всё это время Влашич сидел на корточках в центре поля, закрыв лицо руками.
Сильные эмоции лидера ЦСКА: после поражений он не срывается, не кричит и не пинает бутылки, а сдерживает энергию в себе.
4. Смолова чуть не поцарапали
Во втором матче подряд Смолов забил с передачи Антона Миранчука, и тут на него набросился Игнатьев, залезая в глаза пальцами.
Эмоции!
5. Улыбка Гильерме
После удара Щенникова Гилерме небрежно зафиксировал мяч и чуть не пустил его между ног. Вратарь сам посмеялся над собой – лёжа, уже с мячом в руках, прижимал к себе мяч и хитро улыбался.
6. Объятия Гончаренко и Живоглядова
В конце матча при счете 1:0 в пользу «Локо» мяч попал к Гончаренко: он хотел быстро передать его полевому игроку, пока не увидел Живоглядова. Пауза затянулась: тренер ЦСКА приобнял защитника «Локо», потрепал его по голове, оба улыбнулись, и только тогда игра продолжилась.
Просто Живоглядов провёл два сезона в «Уфе» Гончаренко и часто его благодарил за персональную работу: «Мы разбирали сборную Италии при Антонио Конте, которая одой из первых в мире заиграла в три центральных защитника».
Минус пять секунд для ЦСКА. Плюс две улыбки соперников.
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