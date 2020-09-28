Луис Суарес – это сразу два новых игрока для «Атлетико». Теперь клуб в чемпионской гонке

Суарес вышел на замену на 70-й минуте и за оставшиеся 20+4 минуты сделал три результативных действия. Наверное, такого не ожидал даже Симеоне, который перед матчем сказал: «В «Барселоне» его статистика была исторической. Надеемся, такой же будет и у нас». Вау-эффект от перехода уже обеспечен. Но чтобы понять, какой диапазон возможностей Суарес даёт Симеоне, нужно отвлечься от этой игры и вспомнить контекст.

Как для любой прямолинейной команды, которая играет по схеме 4-4-2 и много навешивает, для «Атлетико» очень важен форвард штрафной. Его ценность в двух функциях. Первая – тактическая, в роли адресата верховых мячей. «Атлетико» преодолевает прессинг через забросы либо через проходы крайних защитников с последующими забросами, так что форвард, который может побороться вверху, просто необходим. В прошлом сезоне и Мората, и Коста хорошо справлялись с этой функцией: оба выигрывали в среднем больше трёх единоборств за 90 минут. Проблема была с выполнением другой функции.

Почему «Атлетико» забивает так мало? Дело не только в нападающих И не столько в них.

«Атлетико» не создаёт моменты на потоке. Эта команда в последние три сезона не входит даже в топ-6 в Испании по количеству ударов за матч. Она обязана дорожить ударами, потому что просто по статистике каждый удар для «Атлетико» значит больше, чем для «Реала» и «Барселоны» (и даже для «Севильи»). Вот только оба форварда, которые в прошлом сезоне претендовали на статус основного, были ужасны в реализации своих моментов. Коста забил на два гола меньше ожидаемого по xG, Мората – на три.



Важное уточнение: один сезон, тем более такой скомканный, не может дать объективную картину, реализация форвардов может серьёзно меняться от сезона к сезону. Но даже с учётом этой поправки проблема была системной. Мората ни разу в карьере не забивал больше 15 голов в чемпионате за сезон. При всей пользе для команды быть бомбардиром просто не его работа. А Коста – возрастной форвард, который в последние сезоны стал травматичным, а после травм долго набирает форму.



Если бы в роли оттянутого форварда в «Атлетико» играл Гризманн, который и сам много забивает, проблему можно было бы замаскировать. Но там был Фелиш – радикально молодой игрок в первый сезон после смены чемпионата, да ещё и в команде с труднейшим стилем, требующим адаптации от привыкшего к свободной роли художника. Он не вытянул. Компенсировать слабую реализацию форвардов не удалось. Результат: «Атлетико» набрал 70 очков, худший показатель в эпоху Симеоне.

Сомнительные итоги сезона не отражали силу команды и качество игры – но, учитывая проблемы Косты в последние годы и уровень реализации Мораты на протяжении всей его карьеры, заставляли сомневаться в будущем команды. Но всего два трансфера всё изменили.



Мората ушёл в «Ювентус»: неожиданный, но, в принципе, осмысленный ход туринцев. Мората здорово играет на команду, а бомбардир в «Ювентусе» и так есть. А Суарес перешёл в «Атлетико» и за 23 минуты показал, что на порядок превосходит Альваро в плане реализации.

Что даст Суарес и зачем оставлять Косту

Если максимально коротко – Суарес даст голы. С его приходом можно быть уверенным, что лучший бомбардир команды забьёт больше 12 голов за сезон (а не как в прошлый раз). Но это не всё. Суарес ведь не просто девятка. Вернее, совсем не девятка. Это умнейший игрок эпизода, который здорово находит пространство между линиями, участвует в командной игре и не привязан к штрафной. Суарес креативен и отлично читает игру – он показал это в первом же матче, когда в одно касание вывел Льоренте один на один.



Короче говоря, Суарес – это опция не только на позицию первого форварда, но и на позицию второго. Вместо Фелиша – если будет необходимость. Это достаточно разносторонний игрок, чтобы выполнять обе роли. Но есть нюанс.



Суаресу 33 года, и в последние годы он тоже стал травматичным. У него хронические проблемы с коленом. А после травм он тоже долго набирает форму. Закладываться, что Суарес проведёт весь сезон на одном уровне, играя в чемпионате, Кубке и Лиге чемпионов, немного наивно. Эпизодически он будет феерить, как сейчас. Но не весь сезон, не в этом возрасте.



С одним возрастным, травматичным форвардом трудно пройти сезон стабильно. Но с двумя – вполне можно. Если в обойме есть и Коста, и Суарес, можно рассчитывать, что на поле всегда будет забивной игрок в приличной форме. А всё остальное у Симеоне уже есть.

Луис Суарес одной ногой в «Атлетико». Почему не в «Ювентусе»? Неожиданный поворот в одном из главных трансферных сериалов года.

Сейчас у «Атлетико» достаточно глубокий состав, чтобы проводить умеренную ротацию, и достаточно скилловый, чтобы уничтожать аутсайдеров за счёт превосходства в классе. Нечто подобное было и в прошлом году, но слабая реализация всё испортила. С парой Суарес — Коста это не должно повториться (добавим, что Фелиш в команде уже год и наверняка проведёт второй сезон лучше, чем первый), но нужны оба.

Проблема в том, что с Костой могут расстаться. После матча с «Гранадой» и Коста, и Симеоне сделали довольно многозначительные заявления. «Я не хочу создавать проблемы клубу. Если им нужно меня продать, пусть продают. Если нужно разрывать контракт – пусть разрывают. Я сказал представителям клуба, что хочу, чтобы они определили моё будущее», — вот что сказал форвард. А вот что сказал тренер: «Я рассчитываю на игроков, которые принимают решения тренера: когда выходить на поле, а когда оставаться в запасе. У нас хорошая глубина состава, есть конкуренция, и если все игроки согласны со своим количеством игрового времени, мы будем в порядке».



Непонятно, кому адресовал послание Симеоне. Варианты: Парти, Льоренте, даже Мората, который после трансфера в «Ювентус» сказал, что «наконец-то счастлив». Но на самом деле, оно может быть адресовано кому угодно, включая даже самого Суареса. Или Косту. «Атлетико» в любом случае нужно иметь в запасе сильного форварда. В таком случае клуб будет бороться за титул.



Если в обойме останется кто-то один, проблем с попаданием в Лигу чемпионов всё равно не должно быть: Симеоне и с проблемным составом до сих пор постоянно решал задачу-минимум. Но сейчас можно попробовать зацепиться за большее.