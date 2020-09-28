«В ситуации Дзюбы и Соболева я был третьим лишним». Черчесов — о составе сборной

Сборная России объявила состав на ближайшие октябрьские матчи. Ознакомиться с полным списком можно здесь.

11 октября наша национальная команда примет Турцию, а 14-го – Венгрию. Кроме того, подопечным Станислава Черчесова предстоит провести контрольный матч со шведами 8 октября.

После объявления состава главный тренер команды ответил на вопросы журналистов.

— Почему решили вызвать Жирова?

— Мы следили за ним. Он уже больше года в Германии, последнее время играет стабильно, был капитаном. Не забывайте, что на последнем сборе у нас был Нойштедтер, который не играл. Он до сих пор без клуба. Сорокин сыграл одну игру, не очень качественно. А Жиров играет во второй Бундеслиге, знаем уровень этой лиги. Есть возможность его сравнить, оценить его качества, сделать тесты, чтобы иметь информацию. Если бы все были в порядке, то, возможно, этого вызова не было бы. Если нас все устроит, то мы и дальше будем сотрудничать. Но он постоянно играет. Хорошо, что Кутепов сыграл несколько игр, вышел на определённый уровень. В этой позиции у нас замена на 50% по сравнению с прошлым сбором.

— Какие сильные качества Жирова? Что это за игрок?

— Крепкий, левоногий футболист. Нужно посмотреть нюансы. Потому что у тренера могут быть свои требования. Нам нужно познакомиться, понять, насколько он обучаем. По фактуре он как Сорокин – такого же роста, чуть помощнее, более взрослый. Вторая Бундеслига его направила, может, он чуть по-другому стал смотреть на мир и футбол.

— Почему Кутепов после чемпионата мира не продолжил играть на том же уровне?

— Во-первых, была подготовка. Потом он получил две травмы, потом в «Спартаке» сменился тренер. Нужно было понять, как и что. Жиго и Джикия не давали повода в себе усомниться, Илья не мог попасть в обойму. Сейчас ситуация сложилась, он попал в основу. Меняет отношение к себе игрой. Для нас хорошо, что он играет, вызвали его, пообщаемся. Направим его, чтобы он постоянно играл. Тогда и у нас будет больше выбора.

— Что должен сделать Кокорин, чтобы быть вызванным в сборную к ноябрьским матчам?

— Для начала играть так, как надо. Если начнёт, то будем решать. Мы же команду собираем. Каждый должен выполнять свою роль, справляться с ней. Команда должна быть командой.

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— Каково состояние Черышева?

— Утром созванивались со всеми травмированными. Миранчук отозвался сразу, а потом Головин и Черышев отзвонились после тренировки. Миранчук нам сказал, что только-только набирает обороты. Неправильно было бы вызывать игрока, который вряд ли нам сможет помочь. Решили, что ему лучше остаться в «Аталанте», чтобы его контролировали, чтобы он осваивался и становился своим. Головин сделал вчера УЗИ, возможно, сделает МРТ сегодня. У него остались остаточные явления, сухожилие не до конца зажило. Тоже было мало шансов помочь. Чтобы не было рецидива, решили его не трогать, ведь когда у тебя есть игрок такого уровня, хочется его всегда использовать. У Черышева же всё нормально, уже готовится к играм, поэтому он вызван.

— Как вам этот месяц, прошедший с предыдущих игр сборной?

— Хотелось, чтобы «Динамо» и «Ростов» прошли своих соперников в еврокубках. А так ничего сверхъестественного не было, всё идёт своим чередом.

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О будущем Кузяева и базовых клубах сборной

— Почему Кузяев вызван, хотя тоже всё ещё без клуба, как и Нойштедтер?

— Разные позиции. К тому же Далер на прошлом сборе играл полтора матча, он может с места в карьер стартовать и входить в форму. Мы подготовим его, когда он приедет. У нас всё-таки три игры. На прошлом сборе Кузяев всё показал. Если бы тогда кто-то не знал, что он месяц не играл, то и не понял бы этого.

— Далер треть сезона не может определиться с командой. Не будете же вы его поддерживать вечно…

— Вопрос правильный. Но я уже ответил. У Кузяева отличная физиология. Я с Далером говорил неделю назад. Мы не можем его подгонять, чтобы он быстрее определялся с командой. Думаю, скоро он определится с клубом. Я не могу его об этом спрашивать. Он моё мнение услышал и на том сборе. Но я не знаю всех нюансов. Если игрок хочет уехать в другую страну и лигу, то надо это приветствовать. Это выход из зоны комфорта, это нам в плюс. Нашим клубам, которые хотят его приобрести, можно дать ему паузу, чтобы Кузяев что-то попробовал. Трансферы не складываются по желанию, должно многое сложиться. Я отношусь к этому с пониманием. Дайте игроку принять решение, которое он хочет. Если у него что-то не получится, то он будет открыт для российских клубов. Кузяев – правильный парень, недавно диссертацию защитил, с чем мы его поздравляем. Надо уважать его решение. Он не запутался. Далер концентрируется на желании, которое у него есть. Он поставил себе цель.

— Нет ли опасений по Зобнину, который не играет на своей профильной позиции в центре?

— Не согласен с вопросом. У нас он оба матча сыграл на своей позиции, в клубе тоже иногда играет в центре. Последнее время в центре полузащиты у него больше времени. Две игры на прошлом сборе он провёл, не думаю, что он потерял нить игры в центре поля. Я изначально в этом не видел большой проблемы. Мы его рассматриваем в середине поля. Это не укор кому-то. На клубы мы не влияем и не хотим, у всех свои задачи и состав.

— Почему вызвали Соболева, который последнее время выходит на последние минуты, а не играет в основе «Спартака»?

— Соболев был у нас на сборе, потом попал на следующий сбор спустя год месяц назад. Он органично влился в коллектив. Теперь задача помочь ему как футболисту, чтобы он почувствовал себя. Мы можем его оценить и понять. Другой момент, что из-за нового лимита наше мировоззрение тоже меняется. Раньше было 6 легионеров на поле, теперь — 8. Какие-то игроки получают меньше времени. Ситуация такая, какая она есть. Значит, в «Спартаке» четыре нападающих высокого уровня.

— Можно ли назвать «Зенит» и «Спартак» базовыми клубами?

— Спокойно отношусь к этому. Эти клубы сейчас делят первое место. Это не происходит специально. Всё происходит естественным образом. Кто как себя проявляет, от этого мы и исходим.

О вратарях, ситуации между Дзюбой и Соболевым и особенностях подготовки

— Как вам игра вратарей?

— Гильерме играет на ноль, Джанаев в последнем матче был признан лучшим игроком. Шунин после неудачи в Тбилиси с «Ахматом» сыграл отлично, выиграл матч для команды. Троица у нас есть, никаких движений не планируем делать.

— Ситуация с Акинфеевым и сборной не меняется?

— Вопрос простой. Не знаю, по какой причине информация вбрасывается. Игорь сам честно ответил. Если в ЦСКА это допускают… Ну они и не запрещали ему это. Это решение Игоря. Он сам для себя должен понять, как развивается ситуация. Если что-то изменится, я, наверное, первым об этом узнаю. Мы обо всём узнаем. Когда Игорь играл, он подвергался критике. Сейчас его нет, все просят вернуться. Акинфеев – взрослый, профессиональный и заслуженный игрок.

— Почему наши команды на всех уровнях проседают после 60-й минуты? К примеру, с Венгрией.

— Игру с Венгрией я бы не брал в пример, потому что с Сербией такой проблемы не было. В Венгрии был счёт 3:0, появилась успокоенность, которую нельзя допускать на таком уровне. При 3:2 снова силы появились. Это психология. Что касается такой проблемы в клубном футболе, то тут я бы не хотел обсуждать. Это клубные дела.



— Как вам Смолов? Набирает?

— Рады, что он забил в нескольких матчах. На прошлом сборе мы работали, поговорили. Другой вопрос, что в последнем матче с ЦСКА он играл не чистого форварда, где мы его видим. Но это тоже в плюс для нас.

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— У нас три матча. Будет ли состав против Швеции отличаться от двух следующих игр в Лиге Наций?

— На этот вопрос сейчас нельзя ответить. У нас будет на день больше подготовки. Будем смотреть состояние футболистов. У нас контрольный матч с очень хорошей командой – шведами. Смотрели их два последних матча, качественно играли. А потом два важных матча в Лиге наций.

— Возвращаясь к прошлому сбору. Вы обсуждали с Дзюбой и Соболевым их ситуацию?

— Нет. Не говорил с обоими. Здесь случай, когда третий лишний. Я лишь подсказал, как им решить эту ситуацию.

— Как три матча повлияют на подготовку?

— Надо отдать должное РФС. Уже после Будапешта Александр Валерьевич Дюков обозначил вопрос. Как узнали, что есть проблемы в Швеции, мы с ними связались, предложили вот такой вариант. РФС вместе с коллегами отработали оперативно. Что касается подготовки, то для нас это тоже какая-то новая ситуация. Можем пока только набросать задумки. Конечные варианты складываются, когда мы делаем тесты, понимаем состояние. Удалось поднять вопрос по поводу замен, чтобы сделали пять, а не три. В УЕФА оперативно отреагировали. Стараемся делать всё. Единственное, жалко, что не удалось добиться появления зрителей.

— Не смущает ли вас малое количество товарищеских матчей? Нет пространства для экспериментов.

— Когда ты стоишь под флагом, эксперименты — не очень правильное слово. Два последних официальных матча позволили нам взять шесть очков в группе, подняться в рейтинге ФИФА, а в рейтинге УЕФА войти в 20 лучших, что позволит нам попасть во вторую корзину при жеребьёвке отбора к чемпионату мира. По сравнению с последним чемпионатом мира у нас почти половина команды поменялась. Всему своё время.