«Сити» снова платит огромные деньги за ноунейма. Кто такой Рубен Диаш

Гвардиола уже истратил на защитников почти полмиллиарда, и ему всё мало!

Травмы основных исполнителей вынудили Гвардиолу выставить в центре обороны против «Лестера» новичка Натана Аке и 19-летнего Эрика Гарсию. Игра в полной мере высветила проблемные места в расстановке «Сити». Хозяева получили пятёрку голов, три из которых — с пенальти. Защитная линия «горожан» оказалась не готова к натиску соперника.

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Сегодня у «горожан» пополнение. «Бенфика» объявила о переходе защитника Рубена Диаша в «Ман Сити» за € 68 млн, а в обратном направлении переедет Николас Отаменди. Для Гвардиолы это уже девятый трансфер в линию обороны за время пребывания в клубе. Испанский тренер потратил на защитников € 440 млн.

Кто такой Рубен Диаш

Рубен Диаш — воспитанник португальской «Бенфики». Ему 23 года, и он уже имеет больше 100 игр за португальский клуб. Центральный защитник проводит в большом футболе четвёртый сезон, успел поиграть в Лиге чемпионов, стать чемпионом Португалии, обладателем Суперкубка Португалии и победителем Лиги наций.



Диаш хорошо начинает атаки первым пасом (точность передач — 88,6 %), отлично играет на втором этаже (в среднем 2,6 выигранных единоборства за матч), а также с каждым сезоном прогрессирует в диагональных передачах (в среднем 4,5 паса за матч). Рубен без проблем может доставлять мяч в финальную треть поля.



«Горожане» интересовались ещё Кулибали, но не готовы были выложить € 80 млн за защитника «Наполи. Возможно, здесь сыграл фактор возраста — следующим летом сенегальскому игроку исполнится 30 лет.



Трансфер Диаша с финансовой точки зрения выглядит выгоднее: Рубен взят на перспективу и в ближайшем будущем может окупить трансфер и стать лидером «Ман Сити» на долгие годы. На данный момент Кулибали выглядит сильнее новичка «Сити», но Гвардиола неплохо сэкономил на трансфере и зарплате футболиста.

Гвардиоле снова нужен крайний защитник. В «Сити» он уже потратил на них 200 млн Что-то не так.

Стоит отметить, что это, скорее всего, не последний трансфер Гвардиолы в оборону в это трансферное окно. Много разговоров относительно ухода Зинченко, а это значит, что в Манчестер может приехать ещё один левый защитник.