И всё-таки — «Динамо» проклято? Бывший гендир считает, что всему виной клятвы на могилах

Сказать, что у Новикова совсем не получилось в «Динамо», тоже будет неправильно. В 38 лет возглавить родную команду, вывести её в еврокубки – это прежде всего огромный опыт. Не получилось в долгую – другое дело. А у кого за последние годы получилось?

Разве что у Кобелева с его бронзой-2008. Но вообще последний динамовский трофей — это Кубок-1995, взятый ещё с Бесковым. Работавший тогда гендиректором бело-голубых Анатолий Воробьёв в нашем июньском интервью высказал, мягко говоря, небанальное мнение о причинах неудач любимого клуба: «Изменений к лучшему в ближайшее время ждать не стоит. При всём уважении к нынешним руководителям и к тому, что они пытаются делать. Пусть это и лучше, чем было до них, но изменить ситуацию так, чтобы «Динамо» снова начало завоёвывать трофеи, им в любом случае не дано. На «Динамо» лежит некое проклятие. Возможно, это обещания многочисленных руководителей клуба на могилах Яшина и Бескова. Очень большие люди клялись, что «Динамо» в ближайшее время – три-пять лет — снова станет чемпионом. И на закладке новой базы в Новогорске звучали те же слова. Понимаете, есть некие глубинные вещи, которые не поддаются вербальным конструкциям, но они существуют. И если нарушаются какие-то заповеди, процесс, к сожалению, приобретает необратимый характер».

«Зачем этот старик? У него всё в прошлом». Последний триумф великого Бескова Бутылка водки на троих, прессинг жены, конфликты с игроками. Неизвестный Бесков, который 25 лет назад выиграл для «Динамо» последний трофей.

Относиться к такой метафизической версии событий каждый волен по-своему — с ухмылкой или всерьёз, но лично мне ещё после поражения в Тбилиси стало ясно: и Новиков в «Динамо» не «жилец». Команда не способна не большее, чем, действуя от обороны, время от времени отнимать очки у фаворитов РПЛ. Долго ли так могло продолжаться? Где собственная игра, а не только «от противника»? Где атака и голы не только со стандартов?



Конечно, Новикова в этом отношении подставил самый дорогой игрок «Динамо», который должен был вести всех за собой и конструировать эту самую атакующую игру – Филипп (обратное мнение – это у тренера не получилось найти подход к 20-миллионному плеймейкеру). Но у немца в России, в отличие от предшественника Кураньи, с самого начала не просматривалось особого желания рвать и метать. Если он вообще на это способен. И я совсем не удивлюсь, если Филипп после Тбилиси не играл вовсе не из-за травмы и мы ещё узнаем о конфликтах в динамовской раздевалке с его участием. А в скором времени и самому Максимиллиану скажем «ауфидерзейн».



У Новикова был определённый карт-бланш — свой, знает и умеет работать с динамовской молодёжью, впервые за пять лет вывел бело-голубых в еврокубки. Но проиграть худшей команде Лиги Европы и команде, которая в РПЛ не выигрывала 11 лет, — тут никакой карт-бланш не спасёт. И его пустые глаза вчера в концовке матча в Химках — красноречивее любых слов. Безнадёга.



Хотя с тем же «Краснодаром» в следующем туре «Динамо» снова может включить «режим Робин Гуда» — сыграть от обороны и отнять очки. Вот только глобально это ничего не изменит.

Кто виноват — игроки или тренер? Вечная футбольная дискуссия сродни классическому поиску первоисточника — курица или яйцо. Виноваты все. Но стоит отдать должное Новикову – мужик, он не стал держаться за хлебное место, понимая, что не справляется.



Кто следующий? В «Динамо» давно сватают Бердыева. И лично я считаю, что это хороший вариант. Авторитет двукратного чемпиона России и покорителя «Барселоны» с «Баварией» — раз (чего, может быть, и не хватило Новикову — в общении с тем же Филиппом). Человек, умеющий самое главное — ставить игру и добиваться результата — два. Что ещё нужно? И кажется, что, посидев без дела почти 1,5 года, Бердыев умерил и финансовые аппетиты, и своё желание рулить вообще всеми процессами в клубе (в «Динамо» ему этого сделать и не дадут). И даже готов к компромиссам – например, взять в свой тренерский штаб молодых местных специалистов.

Обидел Федуна и не договорился с Ротенбергом. Куда пропал Курбан Бердыев? Самый закрытый тренер российского футбола почти год без работы. Хотя ещё недавно мог возглавить «Спартак», «Локомотив» или сборную.

Но пока в роли «и.о.» попробует Кульчий — уже третий после Хохлова и Новикова тренер молодёжки в первой команде. «Динамо» снова идёт по пути наименьшего сопротивления. И, как показывают время и практика, это путь в никуда.



Речь ещё идёт про Бувача — о том, что экс-помощник Клоппа может сменить пост спортдиректора на тренерское кресло. Но оно ему надо? Так-то Желько может сказать: «Всех, кого просили, я вам привёз». И взятки гладки. А тренировать — это значит отвечать за результат. С нынешним «Динамо», считай, – портить себе резюме.