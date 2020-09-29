У «Спартака» украли гол, у ЦСКА – пенальти, а Кукуян изображал джедая. Судейство 9-го тура

В девятом туре РПЛ судьям снова не удалось избежать серьёзных ошибок. В каких-то моментах их выручил VAR, а где-то, как в матче ЦСКА и «Локомотива» или «Тамбова» и «Спартака» видео-ассистент арбитра помочь не сумел. Специально для «Чемпионата» арбитр Игорь Федотов, продолжающий развивать свой ютуб-канал, разобрал работу судей в прошедшем туре.

Символическая сборная 9-го тура РПЛ. Версия Валерия Газзаева Вратарь проигравшей команды, оборона «Локомотива», азиаты РПЛ и другие.

Слово Федотову:

«Тамбов» – «Спартак» — 0:2

В первую очередь скажу о моменте Кутепова и Панченко – для Ильи это не жёлтая карточка. Что касается отменённого гола «Спартака» из-за якобы нарушавшего правила Айртона, то если Понсе забил гол после свистка, то VAR вмешаться не мог. Судя по всему, так и было. Но фола со стороны Айртона не было, оба игрока выставляли руки, а футболист «Тамбова» просто решил упасть. Оценка у Панина 8,2 – снизил её из-за непоказа жёлтой Панченко, когда тот ударил Кутепова, и из-за неправильной фиксации фола Айртона.

Айртон затащил матч «Тамбов» – «Спартак»! 10 фактов об игре «Спартак» – первый, Тедеско – жёлтая, Умяров – вынужденная замена и другие события.

«Сочи» – «Краснодар» — 1:1

Карасёв не назначил пенальти в ворота «Краснодара» на четвёртой минуте, в этом моменте его вытащил VAR. Сергей должен был сам разбираться в моменте, не знаю, почему он не увидел фол – там было классическое наступание на ногу. По второй жёлтой Заике вопросов нет – нормальная карточка. Забавно то, что на 67-й минуте Карасёв передумал удалять Заболотного второй жёлтой. Помощник поднял фол, Карасёв, подбегая к игрокам, достал жёлтую. Но потом он решил, что показывать игроку «Сочи» вторую жёлтую — это перебор. Он просто перепутал, кто нарушал. Но если ты прибежал туда и достал жёлтую, то надо уже показывать. Полного момента телевидение не показало, поэтому мне сложно понять, заслуживал ли Заболотный второй жёлтой карточки. Но скорее всего, это жёлтая. Оценка Карасёва за эту игру 7,9.

«Зенит» – «Уфа» — 6:0

Сухой не назначил пенальти на 30-й минуте в ворота «Уфы». Фол он зафиксировал, но не назначил 11-метровый. Да, VAR помог ему разобраться, но это ошибка.



Пенальти в ворота «Уфы» назначен правильно. Но сравнил бы этот момент с моментом Соболева и Барриоса в полуфинале Кубка в прошлом сезоне. Почему в ворота «Уфы» 11-метровый назначили, а в ворота «Зенита» за такой же фол на Соболеве — нет? Это ведь одинаковые моменты, они не отличаются друг от друга. Получается, неодинаковая трактовка эпизодов

Отличная новость для «Спартака»: Кокорин просыпается. Перед битвой с «Зенитом» это важно Не слушайте критиков: пусть форвард пока не забивает, но в матче с «Тамбовом» он уже здорово себя проявил.

В остальном же в этом матче всё было по делу, оценка судьи – 7,9.

«Арсенал» – «Ростов» — 2:3

Мешков нормально отработал игру, отметить мне особо нечего. Оценка – 8,4. Но можно сравнить фол на 49-й минуте с эпизодом, где Панин зафиксировал фол Айртона. Момент один в один, два игрока хватают друг друга, но в матче «Арсенала» и «Ростову» игру продолжили. А у «Спартака» гол украли.

«Ахмат» – «Урал» — 2:0

Кукуян в этом матче вывез два пенальти. Как он их увидел, особенно первый момент, я не знаю. Хотел засчитать ему ошибкой показ второй жёлтой карточки Странбергу, но не буду. Он действительно здорово разобрался с пенальти и заслужил оценку 8,5. Хотя показывать вторую Странбергу не следовало – со стороны игрока «Урала» не было акцентированного движения.



Но отдельно надо разобрать момент с пробитием пенальти и отметить джедайские подвиги Кукуяна! Сначала он с помощью невиданной силы пытался не пускать игроков в штрафную, а потом начал блокировать игрока «Ахмата»! Куда он побежал после пробития пенальти, неужели забивать гол?! Это неправильное расположение арбитра по всем канонам, надо от мяча бежать, а не к мячу.

ЦСКА – «Локомотив» — 0:1

Первая жёлтая карточка Бистровичу показана верно – зачем он бил по ноге? То, что ему некуда было девать ногу, – это не оправдание. Но Вилков методически поступил неправильно. В этот момент он дал принцип преимущества, которого там не было – действие было на половине поля «Локомотива». А на 59-й он не мог не показать вторую карточку.

Васин — всё? Забытые щитки как признак того, что он не хочет играть. За ЦСКА или вообще? Ошибки (много), травмы (ещё больше) и судьба-злодейка.

Что касается момента с рукой Куликова в своей штрафной на 29-й минуте, то у ЦСКА 11-метровый украли – Вилков не поставил пенальти в ворота «Локо». Куликов в борьбе с Влашичем загребал мяч рукой, но арбитр свистнул в пользу «Локомотива», хотя Куликов прижимал мяч рукой к ноге. Но по этому моменту претензии стоит предъявлять скорее Карасёву – ему уже психологически тяжело работать. Он отсудил две игры подряд, потом VAR… Ему отдыхать надо, а его тащат на работу. Других нет что ли? У Вилкова за матч оценка 7,9.

«Ротор» – «Рубин» — 1:3

Безбородов хорошо отработал матч – по второй жёлтой на 48-й минуте вопросов у меня нет, как и по пенальти на 74-й – там действительно была игра рукой. Оценка арбитра 8,4 – молодец.

Болельщики «Химок» ждали этой победы 11 лет! А «Динамо» продолжает погружение Черевченко пришёл, увидел, победил. Новикову, кажется, придётся уйти.

«Химки» – «Динамо» — 1:0

Гол «Химок» на 51-й минуте отменён правильно, там был офсайд. Вратарь отбил мяч, потом игрок «Химок» пробивал по воротам, но он находился между защитником и вратарём. Если бы перед нападающим «Химок» было два игрока «Динамо» – офсайда бы не было, но тут судьи разобрались. Оценка Сергея Иванова – 8,4.