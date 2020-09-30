Воспитанник «Зенита» уехал во Францию. Самый удивительный трансфер сентября

Сейчас лента новостей переполнена информацией о трансферах. Этим летом уже случилось много неожиданного, но один переход выделяется. Речь про 20-летнего россиянина Владислава Молчана, который сменил «Енисей» на французский «Кан». Едва ли вы найдёте случай, чтобы россиянин переходил в Лигу 2 из РПЛ, а тут речь о человеке из ФНЛ. Пожалуй, самый удивительный трансфер сентября. Особенно учитывая, что Молчан за 12 туров ФНЛ лишь раз появился на поле.

Рассказываем, как это произошло.

Молчан – центральный защитник. Был капитаном дубля «Зенита», но к началу 2020 года стало понятно, что он уже перерос этот уровень. А вот в «Зените-2» на него уже особо не рассчитывали. В результате в Питере решили отпустить игрока, заложив в контракт обратный выкуп и процент с будущей продажи.

В начале этого года Молчана предложили едва ли не половине клубам ФНЛ, но спроса не было. Удалось договориться только с Юрием Газзаевым из «Енисея». Тренер убедил руководство клуба взять молодого парня (19 лет – на тот момент). Переход оформили в конце февраля – в последний день зимнего трансферного окна. Игроку дали самую скромную зарплату в команде – около 30 тыс. рублей. В марте Молчан успел сыграть два матча в ФНЛ, а потом турнир встал из-за пандемии.

В том же марте агенты футболиста Михаил Ершов и Владимир Дейнека отправились во Францию по поводу защитника. В «Ренне», «Лилле» и «Метце» дали понять, что Молчану рано в Лигу 1 и лучше сначала попробовать в Лиге 2, где за игроком будет проще следить.

Фото: из личного архива Влада Молчана

Чемпионат Франции называют лигой талантов, там дают играть молодым, но у страны есть своя специфика – никто не воспринимает английский язык. Поэтому уже в марте Молчан начал учить французский (3-4 раза в неделю с репетитором), хотя на тот момент ещё не было никаких договорённостей о переходе. Кроме того, парню требовалось развиваться в плане физики. Сняв квартиру в Красноярске, он сразу повесил себе турник и брусья, а во время карантина Молчан вернулся в коттедж под Питером, где оборудовал себе на втором этаже зал для занятий – во время пандемии работал с тренером.

Окружение Молчана утверждает, что он нетипичный футболист: интересуется космосом, тайским боксом, поёт, танцует, плавает. А ещё он из интеллигентной семьи и у него нестандартный круг общения: друг – математик из Англии, подруга – дизайнер из США. Игровые качества у него также нетипичные. Левоногий центральный защитник – это уже дефицитная категория. При этом он ещё хорошо уходит из-под прессинга, потому что правой ногой может пойти в дриблинг или отдать пас. В профиле InStat указано: «сильная нога: обе».

Летом на место Юрия Газзаева пришёл Александр Тарханов, который перестал рассчитывать на Молчана. В результате после академии «Зенита» на счету футболиста лишь три матча в ФНЛ. Этого оказалось достаточно, чтобы заинтересовать «Кан».

Из-за коронавируса у французского клуба не было возможности съездить в Россию на просмотр игрока и отчёт готовили по видео с матчей. Два разных отчёта – от двух разных скаутов «Кана». Французам помогло составить впечатление участие Молчана в юношеской Лиге чемпионов в составе «Зенита».



Важный момент: «Енисей» поторопился объявить о трансфере. Сделка ещё не закрыта. На этой неделе Молчан летит во Францию на медобследование и подписание контракта. Если всё пройдёт успешно, то соглашение будет рассчитано на четыре года.