Луческу побьёт рекорд Лиги чемпионов! Он вернул туда киевское «Динамо» спустя четыре года

Бывший тренер «Зенита» Мирча Луческу вернул киевское «Динамо» в Лигу чемпионов спустя четыре года. В предыдущие три сезона легендарный украинский клуб выбывал на стадии квалификации ЛЧ, уступая «Брюгге» (в 2019-м), «Аяксу» (в 2018-м) и «Янг Бойз» (в 2017-м). Теперь Луческу установит уникальное достижение – впервые руководить командой в главном еврокубке будет 75-летний специалист. До этого рекорд принадлежал Юппу Хайнкесу, который в последний раз выводил «Баварию» на матч Лиги чемпионов за восемь дней до своего 73-летия.

Луческу возглавил «Динамо» всего чуть более двух месяцев назад – 23 июля. Вы наверняка помните историю его появления в Киеве. Фанаты украинской команды протестовали против назначения экс-тренера «Шахтёра», бывшие звёзды бело-голубых тоже критиковали выбор президента клуба Игоря Суркиса. Через четыре дня после назначения Луческу из-за давления едва не покинул «Динамо», но Суркис всё-таки убедил румынского специалиста переехать в Киев. Сообщалось, что Мирча принял решение жить на базе, поскольку опасается за свою безопасность в связи с угрозами динамовских ультрас.

«Вы клоуны?» Киевские фанаты в гневе от назначения Луческу в «Динамо» Он 12 лет тренировал донецкий «Шахтёр».

Пока приглашение Луческу оправдывает себя на сто процентов с точки зрения результатов. В первых восьми матчах под руководством румына «Динамо» одержало семь побед при одной ничьей. Уже во второй игре Мирча завоевал с командой первый трофей – Суперкубок Украины, переиграв «Шахтёр». Луческу напомнил о себе «горнякам», для чего, собственно, и возвращался на Украину. У него осталась обида на то, как с ним расстался донецкий клуб.

Тем не менее фанаты киевского «Динамо» не собираются менять своего отношения к Луческу. Недавно они сделали очередное заявление на эту тему в телеграм-канале «WBC | Ультрас Динамо»:

«Кто ещё этого не понял или считает, что победы изменят наше отношение к позорному назначению нового тренера. Мы будем напоминать всегда: честь и достоинство дороже любых результатов. Мы не примем Луческу ни при каких условиях, обстоятельствах или победах. Мы желаем ему только одного – чтобы он ушёл из «Динамо»! – написали фанаты.

Интересно, что Луческу работает пока с прежним составом. Свежих трансферов нет. Видимо, появление новичков зависит от выхода команды в Лигу чемпионов. Вернулся было в Киев нападающий Артём Кравец из «Кайсериспора», однако через месяц снова уехал в Турцию – подписал контракт с «Коньяспором». Писали об интересе киевлян к нападающему «Вииторула» Ривалдиньо, сыну знаменитого Ривалдо, вот только слухи так и остались слухами. Все знают: Луческу любит бразильцев. Наверняка кого-то найдёт для «Динамо» в Южной Америке. Называлась ещё кандидатура полузащитника Клейтона да Силвы из «Баии».

Таблица коэффициентов УЕФА. Сколько клубов и куда мы теперь будем заявлять Забываем о Португалии – удержаться бы на седьмой строчке.

В такой ситуации Мирча доверяет молодёжи. Например, из-за травм защитников в центре обороны закрепился 18-летний Илья Забарный. На данный момент в Лиге чемпионов он провёл даже чуть больше времени на поле, чем в чемпионате Украины. Невероятный факт! Забарный использует свой шанс – выглядит достаточно неплохо.

В третьем раунде Лиги чемпионов «Динамо» победило АЗ из Алкмара со счётом 2:0. В раунде плей-офф киевляне попали на «Гент» – вторую команду Бельгии прошлого сезона. Нынешний сезон «Гент» начал неубедительно: уволил двух тренеров за месяц и занимает после семи туров лишь 15 место. Луческу повезло, что его команде достался находящийся не в лучшем состоянии соперник.

Исход двухматчевого противостояния динамовцы во многом решили уже в Бельгии, где выиграли – 2:1. Многообещающий нападающий Александр Супряга, которым всерьёз интересуются в Серии А, открыл счёт после впечатляющего прохода левого защитника Александра Караваева, а уругваец Карлос Де Пена забил издевательский победный гол ударом между ног вратарю.

В Киеве команда Луческу тоже выглядела сильнее и по движению, и по организации игры. Динамовцы потеряли концентрацию и «подсели» только при крупном счёте – несколько классных сейвов сделал голкипер Георгий Бущан. До этого, уже на 9-й минуте шикарный гол пяткой забил полузащитник Виталий Буяльский с передачи Супряги.

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Затем киевляне заработали три пенальти, причём два из них – Супряга. Первый одиннадцатиметровый реализовал Де Пена, второй судья отменил после помощи коллег с VAR (там был офсайд), а третий реализовал игрок сборной Люксембурга Желсон Родригеш.

В октябре-декабре Луческу ждёт испытание пострашнее встречи с фанатами – игра с молодой командой на групповом этапе Лиги чемпионов. Выдержит в 75?