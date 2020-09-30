Акинфеев и Шунин тащили, но не попали в топ-5. В рейтинге вратарей неожиданный победитель

Экс-вратарь сборной России, «Динамо», ЦСКА, «Брюгге» и других клубов, председатель совета директоров ФК «Олимп-Долгопрудный» Владимир Габулов выбрал пятёрку лучших голкиперов РПЛ по итогам 9-го тура. Некоторые клубы подвели свои голкиперов, а лидеры рейтинга остались прежними.

Символическая сборная 9-го тура РПЛ. Версия Валерия Газзаева Вратарь проигравшей команды, оборона «Локомотива», азиаты РПЛ и другие.

Слово Владимиру.



К сожалению, вратари в этом туре не совершали большого количества сейвов и не оказывали прямого влияния на результат. Реально спасали голкиперы, чьи команды в итоге проиграли: Шунин, Акинфеев, Помазун и Чондрич. Выбирать пятёрку было сложно.

Места с третьего по пятое заняли вратари, чьи команды победили, а сами они сыграли на ноль. Сухой матч — один из критериев нашего рейтинга. Суперсложных спасений нет ни у кого, но опасных моментов у ворот Кержакова было больше, чем у Гильерме и Максименко, поэтому в пятёрке он оказался выше.



У Максименко «сухарь» на выезде против «Тамбова». Вратарь «Спартака» редко вступал в игру, был выстрел в перекладину, но от Александра исходили уверенность и спокойствие. Было видно: даже если удар в створ окажется сложным, Максименко готов его отбить.

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Гильерме тоже провёл сухой матч в московском дерби против ЦСКА. «Армейцы» имели достаточно много моментов, но качественные действия обороны и неплохое выступление вратаря позволили отыграть на ноль. Хотя у Маринато было несколько помарок на выходах и при ловле мяча в ближнем углу. Подчеркну, мы ждём более чёткой, надёжной и впечатляющей игры от вратаря сборной России.



Курьёзный случай произошёл на 54-й минуте, когда Щенников опасно бил с острого угла. Гильерме пытался погасить удар, но потерял контроль над мячом, тот отскочил в землю и мог залететь в ворота между ног. Хорошо, что Маринато успел скоординироваться и своевременно накрыть мяч.

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Несмотря на разгромное поражение, «Уфа» достаточно много била в створ. Кержаков уверенно справлялся с ударами — некоторые из них были достаточно опасными. Только со стороны могло показаться, что всё давалось Мише легко, но на самом деле это не так. Например, на 59-й минуте Бизяк бил головой с одиннадцати метров. В динамике этот эпизод смотрелся опасно, но благодаря правильному выбору позиции и своей реакции Кержаков спокойно выручил команду.



К тому же, когда команда ведёт с крупным счётом и очень легко забивает, концентрация при оборонительных действиях падает у всех, в том числе и у вратаря. Но Кержаков не позволил расслабиться ни себе, ни партнёрам. И питерцы довели матч до «сухаря».

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Джанаев провёл не менее яркий матч, чем Лантратов из «Химок», но всё-таки пропустил. Тем не менее именно сейвы Сослана позволили «Сочи» заработать одно очко.



В первом тайме краснодарцы создавали моменты, как под копирку. На 11-й минуте один на один выходил Классон, на 38-й в похожем, но ещё более сложном эпизоде бил Уткин, но Джанаев оба раза отразил мяч ногой: сначала левой, потом правой. Атаки игроков «Краснодара» получались динамичными, они в одно касание переходили в завершающую стадию. В таких ситуациях Сослану нужно было занять сбалансированную позицию относительно дальнего и ближнего углов и проявить чудеса выдержки, что он и сделал. Во втором тайме вратарь «Сочи» тоже действовал очень надёжно и справился с большим количеством ударов.

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Первая победа подмосковной команды — заслуга вратаря, его ключевые спасения напрямую повлияли на результат. Первый такой сейв случился уже на 7-й минуте, когда Комличенко красиво бил пяткой после прострела Шиманьского. Лантратов занял правильную позицию, не стал валиться и угадывать траекторию. Мяч направлялся в противоход, но Илья успел выбросить ногу и отбить его в сторону.

Мне довелось смотреть этот матч на стадионе в компании главного тренера сборной России. Станислав Саламович отметил, что именно после таких спасений вратаря его команда обычно забивает. Так и произошло: в одной из следующих атак «Химки» открыли счёт. Команда в целом здорово выбегала в контратаки – игроки били и в створ, и совсем рядом со штангой.



На 58-й минуте после подачи всё того же Шиманьского головой бил Грулёв. Мяч летел с отскоком от земли в угол, но Лантратов находился в правильной позиции относительно бьющего игрока, хладнокровно и своевременно среагировал на сложный удар. Илья с ленточки отбил мяч так, чтобы потом не последовало добивания со стороны игрока «Динамо» — это важно.

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