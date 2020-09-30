Уникальный шанс российского футбола! Три команды в группе ЛЧ — сейчас или никогда?

Привет, друзья! Сегодня тот редкий случай, когда вся футбольная Россия (ну или почти вся), вне зависимости от клубных пристрастий, сожмёт кулаки за одну команду. «Краснодар» снова стоит на пороге группы Лиги чемпионов, и хочется верить, наконец-то в неё войдёт. Другого такого шанса делегировать в главный турнир Европы сразу три клуба у нас в обозримом будущем не будет (а может быть, и в необозримом — тоже). Так что слоган «сейчас или никогда» особенно актуален, а результат первого матча (2:1 в пользу чёрно-зелёных) благоприятствует осторожному оптимизму. Тем более что своего главного козыря — поддержки неистовых фанатов, регулярно подавляющих волю и разум соперников, — ПАОК сегодня лишён. Вперёд, «быки»!