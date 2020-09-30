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Лига чемпионов, ПАОК — Краснодар: онлайн-трансляция матча раунда плей-офф, 30.09.2020

ПАОК — «Краснодар»
Олег Лысенко
Уникальный шанс российского футбола! Три команды в группе ЛЧ — сейчас или никогда?
«Краснодар», не подкачай!
Футбол / Лига чемпионов 0

Привет, друзья! Сегодня тот редкий случай, когда вся футбольная Россия (ну или почти вся), вне зависимости от клубных пристрастий, сожмёт кулаки за одну команду. «Краснодар» снова стоит на пороге группы Лиги чемпионов, и хочется верить, наконец-то в неё войдёт. Другого такого шанса делегировать в главный турнир Европы сразу три клуба у нас в обозримом будущем не будет (а может быть, и в необозримом — тоже). Так что слоган «сейчас или никогда» особенно актуален, а результат первого матча (2:1 в пользу чёрно-зелёных) благоприятствует осторожному оптимизму. Тем более что своего главного козыря — поддержки неистовых фанатов, регулярно подавляющих волю и разум соперников, — ПАОК сегодня лишён. Вперёд, «быки»!

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: fckrasnodar.ru

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