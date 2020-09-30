Жизнь Ансу Фати – триллер. Война, коммунизм в испанском селе, запрет на футбол, три агента

В 17 лет Ансу Фати успел побить больше 10 рекордов, в том числе довольно значительных. Он самый юный автор гола в истории сборной Испании (17 лет и 311 дней), самый юный игрок в истории Ла Лиги, сделавший дубль (17 лет и 94 дня), самый юный автор гола в истории Лиги чемпионов (17 лет и 40 дней), самый юный автор гола на «Камп Ноу» (16 лет и 318 дней), дальше куча достижений поскромнее.

В матче первого тура нового сезона Фати не бил рекорды, но всё равно заставил всех о себе говорить. Два гола и заработанный пенальти – сумасшедшая статистика, которая внезапно – огромная редкость для «Барселоны» — перевела фокус внимания с Лео Месси на нового героя.



Фати настолько же громко заявляет о себе на поле, насколько он тих за пределами поля. Он говорит крайне редко, а когда говорит – о том, как горд играть рядом с Месси, как горд защищать цвета сборной Испании, как горд забивать на «Камп Ноу» и так далее. Но в его нефутбольной жизни тем не менее происходит множество важных событий. Вообще, за неполные 18 лет Фати пережил больше, чем многие за всю жизнь.

Коммунизм в отдельно взятом испанском селе

В 2003 году, когда Ансу был год, в Гвинее-Бисау началась гражданская война. Его отец Бори Фати вместе с семьёй переехал в бывшую метрополию, Португалию. Там он несколько лет без особого успеха играл за клубы из низших дивизионов, а потом остался без работы. В Португалии Фати-старший услышал истории про Мариналеду и решился на ещё один переезд.



Мариналеда – испанская деревня на две с половиной тысячи жителей. Здесь нет старинных замков, пляжей или других достопримечательностей для туристов, но место по-своему знаменитое. Дело в том, что в Мариналеде с середины 70-х царит коммунизм.



Началось с того, что группа наёмных рабочих, недовольных условиями труда, взяла в руки оружие и по сути захватила огромные плантации оливковых деревьев. Они, как и большинство земли в Андалусии, уже много веков принадлежат старой знати – нескольким аристократическим семьям. В частности, захваченные плантации были частью владении герцогов Альба и принадлежали Каэтане Фитц-Джеймс Стюарт, 18-й герцогине Альба, грандессе Испании (титул высших дворян), светской львице и немножко актрисе. После захвата был долгий суд, потом пикеты и массовые забастовки. В итоге семья Альба, устав от бесконечных толп под дворцом, просто отдала 1200 гектаров земли протестующим. После этого в Мариналеде стали жить по законам коммунизма: мэр Хуан Мануэль Гордильо упразднил частную собственность и создал кооператив, владеющий оливковыми рощами.

Каэтана Фитц-Джеймс Стюарт на своей свадьбе с Альфонсо Диесом, 2011 год Фото: Daniel Perez/Getty Image

Селение живёт с экспорта оливкового масла, в этой индустрии заняты почти все жители. Своего бренда в Мариналеде нет: они доставляют масло класса Extra Virgin в Италию, а уже там продают его под итальянскими известными брендами. Зато у каждого есть свой дом, который строится жителями сообща, а плата за него составляет 15 евро в месяц. В таком состоянии деревня существует уже больше 40 лет. В неё и отправился Бори Фати со своей семьёй – он услышал истории о том, что в Мариналеде каждому дают дом и работу.

Приехав, Бори Фати стал просить еду на улицах. Там его увидел мэр – и дал работу. Бори стал водителем грузовика. Возить надо было всякое: в зависимости от сезона приходилось быть сборщиком мусора либо доставлять тару для оливок. Получив работу, Фати поселились в пригороде Эрреры в 10 километрах от Мариналеды. Тогда же отец решил, что Ансу пора отдать на футбол.

Почти переход в «Севилью»

В Эррере есть маленькая футбольная академия, «Пелотерос». Когда Бори Фати привёл туда сыновей, местный тренер Хосе Луис Перес Мена принял решение за две минуты. В академию попали оба: старший, Браима, и Фати. Старший тоже был в порядке, но младший поразил тренера.



«Это был шок. За 50 лет в футболе я никогда не видел такой игры у ребёнка. Мы купили ему форму и бутсы, но в плане игры в футбол его нечему было учить», — так Перес Мина описал своё первое впечатление от Ансу. Академия «Пелотерос», как большинство локальных андалусийских команд, тесно связана с «Севильей» — и ребят быстро позвали на просмотр. Там они произвели такое же сенсационное впечатление и были сразу же зачислены в академию «Севильи». И тут случилось кое-что непредсказуемое.



Тренер «Пелотерос» Перес Мина считал, что Фати слишком хорош для «Севильи». И позвонил в «Барселону», чтобы рассказать о мальчике. Альберт Пуч (в те годы директор академии «Барселоны») рассказал, как это было: «Оба были хороши, но талант Фати просто бросался в глаза. Нужно было что-то делать. Их уже зачислили в академию «Севильи», но я несколько раз встретился с его отцом. Я приехал к нему, посмотрел, как живёт семья, встретился даже с мэром этого городка. Я объяснил отцу мальчика, что в «Барселоне» он получит не только футбол, но и идеальные условия для взросления».

Бори Фати согласился. Это очень не понравилось не только «Севилье», но и «Реалу»: мадридский клуб тоже имел виды на мальчика и вёл с его отцом переговоры. «Они предложили больше всех денег и дом в Мадриде. Но когда я приехал в Вальдебебас, то оказалось, что ребёнку там просто негде жить. А в Барселоне были идеальные условия», — рассказал Бори. Он перевёл сына в «Ла Масию».



В ответ «Севилья» предоставила федерации футбола документы, по которым Ансу числился в её академии. И добилась годичного запрета на футбольную деятельность в любой другой команде. Так Фати стал игроком Ла Масии – но без права играть за детскую команду.

Три агента в «Барселоне»

Ансу переехал в Барселону в 10 лет вместе с мамой. Бори остался в Мариналеде, но еженедельно приезжал их навестить. Альберт Пуч вспоминает, что запрет на футбол внезапно сыграл позитивную роль в жизни Ансу. «Он не переехал сразу. Долгое время он оставался дома с родителями, временами приезжая на базу и постепенно вливаясь в обстановку. В итоге у него не было вообще никаких проблем с адаптацией – редкий случай. Многие родители считают, что их дети идеальны и всегда правы, а если что-то не получается, то это проблема школы. Но у Фати всё по-другому. Его родители приучили его к дисциплине, и он прекрасно справился с новой жизнью».



Агентом Ансу стал Хосе Мингелла – сын культового в Каталонии Жозепа Марии Мингеллы, который привёз в команду Диего Марадону и уговорил представителя «Барселоны» подписать договор с Месси на салфетке. Фати оставался их клиентом до лета 2019-го – потом возникли трудности с новым контрактом.

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Мингелла считал, что «Барселона» предлагает недостаточно, и тянул с переподписанием. Тогда Бори обратился к Родриго Месси. Брат Лео (и его агент) согласился быть посредником на переговорах. Договор был быстро подписан. «Им предложили очень маленькое улучшение. Но они согласились и стали работать с Родриго», — прокомментировал Мингелла.

Если верить инсайдерской информации, сделка действительно выгодна для «Барселоны», но не для игрока. Зарплата составила 700 тыс. евро в год с ежегодным ростом на 250 тыс. евро и суммой отступных в 170 млн евро. При этом переход в основную команду активировал обновление: рост зарплаты до одного миллиона в год (с сохранением последующего роста на 250 тыс. ежегодно) и рост отступных до 400 млн евро. Контракт был подписан до 2022 года, но клуб сохранил опцию одностороннего продления ещё на два года на тех же условиях.



По ходу прошлого сезона «Барселона» получила несколько предложений по Фати. Было несколько слухов о том, что «МЮ» предложил 100 млн – но отец игрока отказался давать подробности. «Я не интересуюсь новостями и не могу представить сына нигде, кроме «Барселоны», — сказал Бори.



Видимо, для мальчика, который фанател от Месси, деньги действительно не так важны, как мечта. Но летом случился ещё один непредсказуемый поворот: сам Месси собрался уходить из «Барселоны». И на каком-то этапе его уход выглядел самым вероятным вариантом. На этом фоне семья снова сделала выбор в пользу клуба. И отказалась от услуг Родриго.

Фото: Quality Sport Images/Getty Images

19 августа, в разгар конфликта «Барселоны» и Месси, Фати стал клиентом PolarisSports – компании, которая принадлежит Жорже Мендешу. А через три недели «Барселона» официально перевела Фати в основную команду, тем самым активировав изменения в его контракте. Сейчас сумма его отступных составляет 400 млн, но к этой сделке Мендеш не имеет никакого отношения: просто вступил в силу пункт, подписанный Родриго Месси.



Удивительная деталь, которая показывает, какой беспорядок сейчас в руководстве «Барселоны»: директор клуба Гильермо Амор не в курсе подробностей об увеличении суммы отступных. Вот как он ответил на вопрос об изменении клаусулы после матча с «Вильярреалом»: «Думаю, сумма выросла. Я читал об этом в СМИ. Давайте не будем задерживаться на этом вопросе». Удивительно то, что директор клуба «читал об этом в СМИ», хотя новость об изменении клаусулы была опубликована на официальном сайте «Барселоны» 23 сентября.

Трудно представить, что Мендеш, один из самых авторитетных агентов в мире, допустил, чтобы настолько талантливый игрок (и с такой клаусулой) зарабатывал в 10 раз меньше, чем Джейдон Санчо зарабатывает в «Боруссии». Но и изменить условия будет трудно: «Барселона» фактически гарантировала себе футболиста до лета 2024 года на маленькой зарплате.



Самого Фати все эти вопросы, кажется, не интересуют. Он играет, выкладывает в «Инстаграм» фотографии, на которых он с Месси, он в форме «Барселоны» и он с мамой.

Да, у Фати образцово-скучные интервью и соцсети (идеальный контраст с его игрой). А ещё любовь к своему клубу и правильное воспитание. У «Барселоны» сейчас непростой период, но ведь один такой период уже был лет 12 назад. Сравнения неуместны – в том смысле, что у каждого талантливого футболиста особенный путь. Но прямо сейчас для него и для клуба всё складывается хорошо.



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