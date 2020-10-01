«Единственный клуб, за который не стыдно». Футбольная Россия в восторге от «Краснодара»!

Этим вечером – ни слова о позоре, Лиге приколов и сомнительном уровне нашего футбола. В футбольной части «Твиттера» столько добра и слов поздравлений как «Краснодара», так и Сергея Галицкого, что очень хочется, чтобы такая атмосфера сохранилась и на время группового этапа.

РПЛ не безнадёжна! У России будет три команды в Лиге чемпионов «Краснодар» прошёл ПАОК и сыграет в групповом этапе ЛЧ.

А всё потому, что #БыкивЕвропе! Дважды сотворили историю. Впервые подарив российскому футболу третью путёвку в Лигу чемпионов…

…и первый раз в истории клуба выйдя в групповой этап. На это событие уже отреагировал «твиттер» «Зенита»: «Добро пожаловать в клуб».

«Третьим будешь?»

Большая мечта Галицкого сбылась.

Шутить над победами гораздо сложнее, чем над провалами, но пару годных шуток всё же нашлось.

А вот как отреагировал на исторический успех самый главный человек в «Краснодаре». Как хотите, так и понимайте.