Первый матч «Краснодар» сыграл с Красным Сулином. А теперь может с «Баварией» или «Барсой»

Честно говоря, не верилось. Греки, дома, в одном шаге от первого в истории ПАОКа группового этапа Лиги чемпионов, при удобном после гостевого матча счёте 1:2. А у нас катастрофические неудачи «Динамо» и «Ростова», после которых показалось, что в отборочных раундах этой еврокампании у российских клубов только одна миссия – вылетать.

Но «Краснодар» очень вовремя проявил тот характер, который отличает настоящих победителей и в наличии которого у «быков» Галицкого многие уже начали сомневаться. Когда нужно не только играть в футбол, но и, вопреки обстоятельствам, терпеть, переламывать и брать своё.

Я перед первым матчем спрашивал, сделает ли «Краснодар» выводы из прошлогодней греческой аварии с «Олимпиакосом». Сделал. Сыграли строго — вопреки желанию босса всегда показывать красивый футбол (думается, что и сам Галицкий с годами понял: красота и результат в футболе часто понятия несовместимые). Сафонов потащил, что в матчах такого уровня и равенства соперников — архиважно. Наконец, в самый нужный момент результата добились те, от кого это прежде всего требовалось — самые дорогие покупки клуба Рами Кабелла и Тони Вильена. Французу, который год назад в Греции порвал кресты, а вчера забил победный гол, судьба словно должок вернула.

Если «Краснодар» допустит «греческие грабли-2», значит, выводы не сделаны. И зачем ему ЛЧ? «Плюшевые быки» должны остаться в прошлом.

«Краснодар» впервые сыграет в группе Лиги чемпионов (и впервые за 28 лет у нас на этом уровне представлены сразу три клуба). Рубикон пройден. Галицкий с полным правом может выдохнуть и/или поставить смайлик. Вспоминая, как начиналась эта удивительная история и какой путь пройден.

Свой первый официальный матч футбольный клуб «Краснодар», основанный 30-летним краснодарским миллиардером, провёл 12 апреля 2008 года в Таганроге на стадионе «Торпедо», который тогда был для «быков» домашним. Во втором дивизионе (зона «Юг») сыграли вничью 0:0 с клубом «Ника» из Красного Сулина.

Стартовый состав «Краснодара» в той игре: Климов, Гуськов, Пономарев, Гоголь, Кузнецов, Бакулин, Фатуллаев, Сандаков (капитан), Татарчук, Суршков, Овчаренко. На замены выходили: Шкарбанов, Извеков, Дорожкин. Главным тренером команды был 38-летний Владимир Волчек.

Судьбы участников исторического дебюта сложились по-разному. Пожалуй, самую успешную карьеру сделал Владимир Татарчук — сын олимпийского чемпиона экс-полузащитника ЦСКА и сборной России Владимира Татарчука. С «Краснодаром» он прошёл путь от второго дивизиона до Премьер-Лиги, став первым футболистом, сыгравшим за «быков» 100 официальных матчей (и в память об этом событии в ноябре 2011-го получил из рук Галицкого специальную награду – именные часы). Играл он также за Нальчик, «Торпедо», «Сочи». Но в 29 лет был вынужден завершить карьеру из-за травм.

А вот, для сравнения, резюме капитана «Краснодара»-2008 полузащитника Сергея Сандакова — Майкоп, Армавир, Шексна, Псков, Курганинск, Тихорецк. Он тоже завершил карьеру.

Из той команды продолжает выступать только 34-летний опорник Азим Фатуллаев. Он сейчас в ПФЛ в… «Кубани». 51-летний Волчек — старший тренер юношеской сборной России U16.

12 лет назад в Таганроге, если верить официальному сайту «Краснодара», «быки» уже играли в футбол «по Галицкому»: «Бросается в глаза то, что наши футболисты выходят со своей половины и из трудных ситуаций через пас низом. Но на этом «огороде» просто невозможно играть в комбинационный техничный футбол!». Тот сезон команда завершит на 3-м месте, отстав от лидера «Волгаря» на 11 очков. «Пока бронза. Для разгона!» — так на клубном сайте подведут итог дебютному выступлению черно-зеленых.

Сюр, конечно, — был Красный Сулин, а теперь — под незабвенный гимн – возможны варианты: «Бавария», «Барселона», «Реал», «Ливерпуль»… С другой стороны, эта команда была рождена для того, чтобы сказку сделать былью.

Сбылась мечта Галицкого: «Краснодар» впервые в истории пробился в группу ЛЧ! Исторический момент для «Краснодара» и всего российского футбола.

Одна печаль — половник дёгтя — болельщики «Краснодара», скорее всего, не смогут насладиться долгожданной Лигой чемпионов на своём чудо-стадионе. Но лучше уж такая, коронавирусная, чем никакой, верно?

P.S. Уроженец Краснодара и выпускник Кубанского университета физической культуры, спорта и туризма 25-летний Мурад Мусаев в 2008 году работал детско-юношеским тренером в центре подготовки резерва клуба «Краснодара-2000». После его расформирования в 2011-м он перейдёт в «Краснодар»…