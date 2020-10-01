Потратить 120 млн, чтобы получить головную боль. «Барселона» не находит места Гризманну

Стартовый матч нового сезона, с «Вильярреалом», ознаменовался для Гризманна очередным неудачным выступлением. По одной официальной игре нельзя судить, как может сложиться сезон для Антуана, но всё-таки есть подозрение, что и в этом году у него будут проблемы.

Слабая статистика

Ни для кого не секрет, что в «Барселоне» Гризманн играет довольно слабо по сравнению с выступлениями в составе «Атлетико». Приглядимся к статистике.

В составе сине-гранатовых в прошлом сезоне Гризманн забивал в Ла Лиге в среднем каждые 284 минуты. В «Атлетико» француз поражал ворота соперников почти в два раза чаще – каждые 152 минуты! Не удивительно, ведь, будучи «матрасником», Антуан бил по воротам в среднем по 2,5 раза за игру, тогда как в «Барсе» – примерно 1,6 раза.

Похожая ситуация с ассистами. Последние два сезона в составе «индейцев» француз отдавал по 9 голевых передач за чемпионат, а в прошлом сезоне за «Барсу» ассистировал лишь четырежды. По ключевым передачам за матч (то, что по-английски называется key passes — так называемые голевые, не приведшие к голу) у Антуана тоже наблюдается спад: в сезоне-2017/2018 этот показатель равнялся 1,4 передачи, в следующем – 2, а в составе «Барселоны» — лишь 0,9 обостряющего паса за игру.

Налицо спад не только в результативности, но и вовлечённости в атакующую игру в целом.

Почему же последняя игра с «Вильярреалом» является звоночком для каталонцев? Матч показал, что игровые проблемы Гризманна до сих пор не решены. Из всех атакующих игроков, вышедших в старте (Фати, Коутиньо, Месси и собственно Гризманн), француз выглядел наименее вовлечённым в игру. За 78 минут на поле француз нанёс всего один удар (для сравнения: Коутиньо и Фати – по 2, Месси – 7). Даже Тринкау, заменивший Антуана, успел пробить 2 раза!

Но и это ещё не самые удручающие цифры. За матч француз совершил всего 30 касаний мяча – это даже меньше, чем у вратаря сине-гранатовых Нето (37), что уж говорить об остальных. По передачам тоже всё печально: всего 27 пасов (48 – у Фати, 51 – у Коутиньо, 66 – у Месси), ключевых – 0.

Зато, как всегда, Гризманн регулярно возвращался в оборону, покрывая пространство от штрафной до штрафной. Он даже совершил 1 вынос и 3 раза пошёл в отбор – столько же, сколько и Бускетс (правда, все попытки оказались неудачными, ну да ладно, плюс за энтузиазм). Участие француза в оборонительных действиях особенно важно для «Барселоне», поскольку – это всем известно – Месси практически не отрабатывает сзади, что значительно осложняет жизнь всей команде.

Гризманн уже помогает «Барсе» в обороне. Это топ-защитник Вальверде оценил.

Таким образом, свою низкую эффективность в атаке Гризманн в каком-то смысле компенсирует игрой в обороне. Но если посмотреть на это с другой стороны, выходит, руководство «Барселоны» заплатило за француза 120 млн евро, чтобы тот бегал до своей штрафной, помогая команде обороняться без Месси.

Удивительно, но факт: в составе «матрасников» у француза было больше возможностей отличиться в атаке, чем в «Барселоне», исповедующей атакующий футбол. Об этом свидетельствует показатель xG/90 + xA/90 — количество ожидаемых результативных действий (голов и ассистов) на 90 минут: в последнем сезоне за «индейцев» этот показатель у Гризманна равнялся 0,67 за матч, а в первом сезоне за «Барсу» – уже 0,47.

В чём же причина неудачной игры француза в «Барселоне»? Отчасти, наверное, в неспособности полностью адаптироваться к стилю каталонцев. Отыграв пятилетку в «Атлетико», в 28 лет Гризманн вынужден был полностью переучиваться. В своё время это подтвердил и Артуро Видаль: «Гризманну было сложно влиться и адаптироваться в «Барселоне». Он пришёл в лучшую команду мира, в которой собраны первоклассные игроки. Он играл в команде, которая исповедует иную философию. Однако Антуан очень качественный игрок».

Видаль: Гризманну нужно понять, чего от него хочет тренер «Барселоны»

Очевидно, что Гризманна используют не в той роли, к которой он привык. И Кумана это касается в том числе.

Ошибки руководства и тренерского штаба

После сезона-2018/2019 «Барселоне» было необходимо обновление в атаке: Коутиньо не блистал, Дембеле часто травмировался. В тройке нападения уже были постоянно игравшие Месси и Суарес, соответственно логично было бы приобрести именно левого нападающего, раз «Барса» Вальверде в атаке выстраивалась по схеме 4-3-3.

Что делает руководство «Барселоны»? Правильно, выкладывает 120 лимонов за Гризманна, который играл в «Атлетико» вторым нападающим в схеме 4-4-2. Что делает Вальверде (затем – Сетьен)? Ставит его, левшу, на левый фланг атаки, где он не играл уже лет шесть как минимум. В отсутствие Суареса его использовали на позиции «девятки», хотя он не является чистым форвардом. Чего в «Барсе» ждали от этого трансфера – непонятно. В итоге Гризманн провёл неудачный сезон – 15 голов и 4 ассиста в 48 играх.

Затем приходит Куман и делает заявление о де Йонге и Гризманне: «Если ты вкладываешься в молодого игрока и платишь за него много денег, то должен использовать его на родной позиции. То же самое касается и Антуана Гризманна. Он не вингер. Он должен играть там, где привык, там, где его качества раскроются в полном объёме».

Казалось бы, наконец-то спустя год в «Барселоне» осознали-таки, что Гризманна нужно использовать в центре. Но не тут-то было. Настаёт тот самый матч с «Вильярреалом». Угадайте, куда Куман поставил Гризманна? Верно, на фланг в схему 4-2-3-1! Только уже на правый.

Что из этого вышло, все видели (краткий перечень полезных ТТД француза – выше). Кто-то скажет, что выводы делать рано, и отчасти будет прав. Однако факт остаётся фактом: француза используют везде, где угодно, но не там, где он привык играть. Клуб заставляет переучиваться и привыкать к новым позициям 29-летнего игрока, за которого заплачены огромные деньги. Разве это нормально?

Да, он играл раньше на фланге, но это было слишком давно – сейчас Антуан исполнитель другого профиля.

«Он получает больше свободы, играя справа», – заявил Куман на недавней пресс-конференции. Это полностью противоречит тому, что он говорил ранее.

Почему так вышло?

Во-первых, у «Барселоны» нет чистой «девятки», с которой Гризманн мог бы играть в паре. Был Суарес, но от него избавились. Во-вторых, при живом-здоровом Месси Антуана получится использовать только на фланге либо чистым форвардом. Но ни там, ни там в прошлом сезоне он не смог раскрыться. В-третьих, Месси уже не поставить на фланг, так как ему тогда придётся отрабатывать в обороне, чего он делать, конечно же, не будет. Поэтому на фланг поставили Гризманна, а Куман вынужденно «переобулся».

Скорее всего, тренер не до конца понимает, как быть с французом, раз делает противоречащие друг другу заявления. Голландец подтвердил, что клуб ищет «девятку», а значит, есть основания полагать, что он не видит Гризманна в этом качестве. Но далеко не факт, что клуб сможет приобрести соответствующего игрока.

Куман пытается убедить руководство «Барселоны» в покупке Депая

Выходит, за 120 миллионов «Барса» взяла футболиста, которому всё ещё не может найти место на поле. Кто знает, может, на этот раз у Гризманна всё сложится. Но сомнения остаются.