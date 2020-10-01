Потратить 120 млн, чтобы получить головную боль. «Барселона» не находит места Гризманну

Стартовый матч нового сезона, с «Вильярреалом», ознаменовался для Гризманна очередным неудачным выступлением. По одной официальной игре нельзя судить, как может сложиться сезон для Антуана, но всё-таки есть подозрение, что и в этом году у него будут проблемы.
Слабая статистика
Ни для кого не секрет, что в «Барселоне» Гризманн играет довольно слабо по сравнению с выступлениями в составе «Атлетико». Приглядимся к статистике.
В составе сине-гранатовых в прошлом сезоне Гризманн забивал в Ла Лиге в среднем каждые 284 минуты. В «Атлетико» француз поражал ворота соперников почти в два раза чаще – каждые 152 минуты! Не удивительно, ведь, будучи «матрасником», Антуан бил по воротам в среднем по 2,5 раза за игру, тогда как в «Барсе» – примерно 1,6 раза.
Похожая ситуация с ассистами. Последние два сезона в составе «индейцев» француз отдавал по 9 голевых передач за чемпионат, а в прошлом сезоне за «Барсу» ассистировал лишь четырежды. По ключевым передачам за матч (то, что по-английски называется key passes — так называемые голевые, не приведшие к голу) у Антуана тоже наблюдается спад: в сезоне-2017/2018 этот показатель равнялся 1,4 передачи, в следующем – 2, а в составе «Барселоны» — лишь 0,9 обостряющего паса за игру.
Налицо спад не только в результативности, но и вовлечённости в атакующую игру в целом.
Почему же последняя игра с «Вильярреалом» является звоночком для каталонцев? Матч показал, что игровые проблемы Гризманна до сих пор не решены. Из всех атакующих игроков, вышедших в старте (Фати, Коутиньо, Месси и собственно Гризманн), француз выглядел наименее вовлечённым в игру. За 78 минут на поле француз нанёс всего один удар (для сравнения: Коутиньо и Фати – по 2, Месси – 7). Даже Тринкау, заменивший Антуана, успел пробить 2 раза!
Но и это ещё не самые удручающие цифры. За матч француз совершил всего 30 касаний мяча – это даже меньше, чем у вратаря сине-гранатовых Нето (37), что уж говорить об остальных. По передачам тоже всё печально: всего 27 пасов (48 – у Фати, 51 – у Коутиньо, 66 – у Месси), ключевых – 0.
Зато, как всегда, Гризманн регулярно возвращался в оборону, покрывая пространство от штрафной до штрафной. Он даже совершил 1 вынос и 3 раза пошёл в отбор – столько же, сколько и Бускетс (правда, все попытки оказались неудачными, ну да ладно, плюс за энтузиазм). Участие француза в оборонительных действиях особенно важно для «Барселоне», поскольку – это всем известно – Месси практически не отрабатывает сзади, что значительно осложняет жизнь всей команде.
Таким образом, свою низкую эффективность в атаке Гризманн в каком-то смысле компенсирует игрой в обороне. Но если посмотреть на это с другой стороны, выходит, руководство «Барселоны» заплатило за француза 120 млн евро, чтобы тот бегал до своей штрафной, помогая команде обороняться без Месси.
Удивительно, но факт: в составе «матрасников» у француза было больше возможностей отличиться в атаке, чем в «Барселоне», исповедующей атакующий футбол. Об этом свидетельствует показатель xG/90 + xA/90 — количество ожидаемых результативных действий (голов и ассистов) на 90 минут: в последнем сезоне за «индейцев» этот показатель у Гризманна равнялся 0,67 за матч, а в первом сезоне за «Барсу» – уже 0,47.
В чём же причина неудачной игры француза в «Барселоне»? Отчасти, наверное, в неспособности полностью адаптироваться к стилю каталонцев. Отыграв пятилетку в «Атлетико», в 28 лет Гризманн вынужден был полностью переучиваться. В своё время это подтвердил и Артуро Видаль: «Гризманну было сложно влиться и адаптироваться в «Барселоне». Он пришёл в лучшую команду мира, в которой собраны первоклассные игроки. Он играл в команде, которая исповедует иную философию. Однако Антуан очень качественный игрок».
Очевидно, что Гризманна используют не в той роли, к которой он привык. И Кумана это касается в том числе.
Ошибки руководства и тренерского штаба
После сезона-2018/2019 «Барселоне» было необходимо обновление в атаке: Коутиньо не блистал, Дембеле часто травмировался. В тройке нападения уже были постоянно игравшие Месси и Суарес, соответственно логично было бы приобрести именно левого нападающего, раз «Барса» Вальверде в атаке выстраивалась по схеме 4-3-3.
Что делает руководство «Барселоны»? Правильно, выкладывает 120 лимонов за Гризманна, который играл в «Атлетико» вторым нападающим в схеме 4-4-2. Что делает Вальверде (затем – Сетьен)? Ставит его, левшу, на левый фланг атаки, где он не играл уже лет шесть как минимум. В отсутствие Суареса его использовали на позиции «девятки», хотя он не является чистым форвардом. Чего в «Барсе» ждали от этого трансфера – непонятно. В итоге Гризманн провёл неудачный сезон – 15 голов и 4 ассиста в 48 играх.
Затем приходит Куман и делает заявление о де Йонге и Гризманне: «Если ты вкладываешься в молодого игрока и платишь за него много денег, то должен использовать его на родной позиции. То же самое касается и Антуана Гризманна. Он не вингер. Он должен играть там, где привык, там, где его качества раскроются в полном объёме».
Казалось бы, наконец-то спустя год в «Барселоне» осознали-таки, что Гризманна нужно использовать в центре. Но не тут-то было. Настаёт тот самый матч с «Вильярреалом». Угадайте, куда Куман поставил Гризманна? Верно, на фланг в схему 4-2-3-1! Только уже на правый.
Что из этого вышло, все видели (краткий перечень полезных ТТД француза – выше). Кто-то скажет, что выводы делать рано, и отчасти будет прав. Однако факт остаётся фактом: француза используют везде, где угодно, но не там, где он привык играть. Клуб заставляет переучиваться и привыкать к новым позициям 29-летнего игрока, за которого заплачены огромные деньги. Разве это нормально?
Да, он играл раньше на фланге, но это было слишком давно – сейчас Антуан исполнитель другого профиля.
«Он получает больше свободы, играя справа», – заявил Куман на недавней пресс-конференции. Это полностью противоречит тому, что он говорил ранее.
Почему так вышло?
Во-первых, у «Барселоны» нет чистой «девятки», с которой Гризманн мог бы играть в паре. Был Суарес, но от него избавились. Во-вторых, при живом-здоровом Месси Антуана получится использовать только на фланге либо чистым форвардом. Но ни там, ни там в прошлом сезоне он не смог раскрыться. В-третьих, Месси уже не поставить на фланг, так как ему тогда придётся отрабатывать в обороне, чего он делать, конечно же, не будет. Поэтому на фланг поставили Гризманна, а Куман вынужденно «переобулся».
Скорее всего, тренер не до конца понимает, как быть с французом, раз делает противоречащие друг другу заявления. Голландец подтвердил, что клуб ищет «девятку», а значит, есть основания полагать, что он не видит Гризманна в этом качестве. Но далеко не факт, что клуб сможет приобрести соответствующего игрока.
Выходит, за 120 миллионов «Барса» взяла футболиста, которому всё ещё не может найти место на поле. Кто знает, может, на этот раз у Гризманна всё сложится. Но сомнения остаются.
- 1 октября 2020
-
14:49
-
14:25
-
14:21
-
14:08
-
13:58
-
13:39
-
13:37
-
13:10
-
13:06
-
12:45
-
12:33
-
12:10
-
12:07
-
12:04
-
11:49
-
11:48
-
11:34
-
11:30
-
11:13
-
11:04
-
11:01
-
10:54
-
10:42
-
10:33
-
10:08
-
10:06
-
10:00
-
09:57
-
09:50
-
09:37
-
09:21
-
08:30
-
07:44
-
07:00
-
06:23