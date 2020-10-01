«Кокорин сказал, что ждёт меня в «Спартаке». Интервью с Денисом Глушаковым

Одной трансферной историей в РПЛ сегодня стало меньше – Денис Глушаков подписал контракт с «Химками». С момента ухода из «Ахмата» СМИ писали об интересе к Глушакову со стороны многих клубов РПЛ, но, по информации «Чемпионата», до конца сезона экс-капитан «Спартака» будет выступать за подмосковный клуб. В интервью «Чемпионату» Глушаков рассказал, почему выбрал «Химки», мотивации играть в 33 года, занятиях на огороде и разговоре с Кокориным.

Глушаков уезжал в Грозный, чтобы перезагрузиться и вернуться на топ-уровень. Как успехи? Сегодня его внезапно отправили в «Спартак». Разбираемся, уровню какого клуба он вообще соответствует и где может оказаться в дальнейшем.

– «Химкам» я забивал ещё на 93-й минуте за «Локомотив», так что отлично знаю команду. И помню, конечно, как они на «Родине» играли: Титов, Тихонов – была классная команда. А церковь у стадиона вообще все запомнили, так что в святое место перешёл (улыбается).



– Но сейчас это совсем другой клуб. И ещё несколько месяцев назад было непонятно, найдутся ли у «Химок» деньги на РПЛ. Вы уверены в руководстве, будущем клуба?

– Позиция руководства: «Строится новая команда, это серьёзный проект». После неопределённости появилась ясность и стабильность: произошли перестановки и в клубе, и в команде. Хочется верить, что у этого проекта большие перспективы.



– Почему вы вообще выбрали именно «Химки»?

– Был самый предметный интерес и наиболее конкретное предложение. Опять же интересно, что создаётся что-то новое. Плюс по возможности я хотел быть ближе к детям, я не скрывал этого. В итоге — я здесь, и хочу поблагодарить клуб за приглашение. Буду делать всё, что могу, чтобы приносить команде пользу.

Фото: fckhimki.com

– С детьми нормально получается общаться?

– Конечно, они ко мне приезжают, всё в порядке. Непонятно только, что сейчас со школой будет, но у нас всё нормально. Но второй волны коронавируса не боюсь – чего бояться? Если снова будет карантин, то ничего не поделаешь… Главное – соблюдать спортивный режим.

«Баня – это хорошо. Но мой президент – Путин, а не Лукашенко». Глушаков – за карантин Он изолирован вместе с «Ахматом» и уверен, что Россия победит коронавирус.

– В команде вы будете самым статусным и одним из самых опытных игроков. Готовы тащить «Химки» на себе?

– Прекрасно всё понимаю и готов к этому. Но футбол ведь командный вид спорта, я один не выигрываю матчи. Костяк у команды есть, будут добавляться другие футболисты, так что жду движения вперёд. Уже пообщался с Игорем Геннадьевичем (Черевченко. – Прим. «Чемпионата»), мы ведь знакомы ещё по «Локомотиву» – он долгие годы там работал.



Плюс тут Тихонов, Хомич – их я и так знал, а с кем не был знаком – уже познакомился. Был ещё Ломовицкий, но он уехал, к сожалению.

«А что, в 33 года уже нужно заканчивать карьеру?»

– Пауза с подписанием контракта была долгой, хотя разговоры про «Химки» начались давно. Это как-то связано с уходом Гунько?

– Ни в коем случае! С Гунько у меня хорошие отношения, он тоже меня приглашал, но тогда ещё не было ясности в целом по развитию команды. Сейчас она появилась.



– Финансовый вопрос?

– В вопросы финансирования я не лезу, для меня деньги сейчас не на первом месте.



– Но гарантии у вас есть?

– У меня есть контракт.



– При этом вы могли оказаться не только в «Химках». Была информация про переход в «Локомотив» и «Динамо». Вы им отказали?

– Было общение с несколькими клубами, но без конкретики. И я никому не отказывал.



– Вариант с «Локомотивом» был?

– Диалог был, мог там оказаться, мои представители общались по этому поводу с клубом. Но до конкретики не дошло.



– И в «Краснодар» тоже могли перейти?

– Разговоров было много и с разными клубами, но самое важное – не было никакой конкретики.

Глушаков в Грозном живёт рядом с улицей Путина, ходит по музеям и уже выучил лезгинку Бывшему капитану «Спартака» исполнилось 33 года.

– В чём ваша мотивация? Вы просто не хотите завершать карьеру или есть желание кому-то что-то доказать?

– А что, в 33 года уже нужно заканчивать карьеру? Несколько месяцев назад я больше всех бегал в «Ахмате», был в отличной форме. Или у меня физические данные не соответствуют уровню РПЛ? Сейчас мне нужно недели две, чтобы набрать именно игровой тонус, войти в ритм. Всё это время я тренировался — работал с тренером по физподготовке, индивидуально. Я – профессионал и заканчивать карьеру не собираюсь. Доказывать мне, наверное, тоже нечего — уже всем давным-давно всё доказал. Если я кому-то что-то и должен, то только самому себе.

Фото: fckhimki.com

«От работы в огороде я получаю удовольствие. У меня и цветы, и овощи, и клубника с малиной растут»

– Всё время без контракта были тренировки?

– Два раза в день. Дома, в огороде, на футбольном поле. Даже на ЛФЛ успел с товарищами поиграть. Так что вся жизнь – футбол (улыбается).

– Огород – какое-то новое хобби?

– Нужно было подрезать какие-то кустики, что-то выкопать. У меня и цветы, и овощи, и клубника с малиной растут. Малину, кстати, до сих пор собирать можно (смеётся). Но не могу сказать, что это хобби.



– А как это назвать?

– От этой работы я получаю удовольствие. Я не фанат, но надо ведь помогать старшему поколению.



– Вы до сих пор следите за «Спартаком»?

– Если есть время, то могу сходить на футбол. Но не то, чтобы я фанатею, хотя интересные матчи смотрю всегда.



– Во время такого похода на футбол вас сфотографировали с Ксенией Коваленко…

– Да, мы вышли в свет, у нас есть отношения. Но больше про личную жизнь я рассказывать ничего не хочу.

Глушаков: я ни о чём не жалею и ничего бы не менял. Это просто рэкет Денис Борисович дал первое интервью после ухода из «Спартака».

– Тогда о футболе. «Спартак» в прошлом сезоне и в этом – это небо и земля. Какие изменения в команде, кроме лидерства в РПЛ, заметили вы?

– Много новых игроков пришло ещё с чемпионского сезона. А что сейчас происходит в «Спартаке» не совсем понимаю, так как не слежу и не погружаюсь в это. Ощущение, что то кто-то приходит, то уходит, аренды какие-то…



– Пока пришло лишь двое, но среди них Александр Кокорин. Что-то ему посоветовали?

– Советов не давал, но удачи ему пожелал, конечно. Он очень играть хочет. И сказал, что ждёт меня в «Спартаке» (улыбается).