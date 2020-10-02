Семак говорит: «Жребий немного более удачный». Звучит как «казнить нельзя помиловать»

В случае с «Локомотивом» я согласен с Фабио Капелло — на плей-офф Лиги чемпионов у него шансов нет. А вот за Лигу Европы можно и нужно зарубиться. Николич в Европе способен выступить лучше Сёмина — ведь с таким посылом серб возглавил «Локо». Вот пусть и доказывает это в матчах с «Зальцбургом».

Ну а встречи с «Баварией» и «Атлетико» для молодёжи «Локомотива» школа — лучше не придумаешь. Да, можно больно обжечься. Кто-то сейчас вспоминает «Спартак»-2002 и его 1:18, но я не думаю, что до такого дойдёт. В любом случае если финиш неизбежен — нужно расслабиться и постараться получить удовольствие.

«Отдай мяч, что его схватил?» Последняя ЛЧ Олега Романцева: грустные и смешные истории Даже в самой кошмарной Лиге чемпионов в истории «Спартака» (6 поражений с общим счётом 1:18) можно отыскать что-то весёлое.

Только не так, как «расслабился» Даниил Уткин, который после жеребьёвки удивил заявлением: «Хотелось бы кого-то посильнее, конечно». Похвально желание 20-летнего полузащитника «Краснодара» встречаться исключительно с лучшими из лучших, но разве «Севилья» с «Челси» — не сильные? Валерий Газзаев в своё время любил, если кто-то задирал его команду в прессе, такие цитаты в раздевалке зачитывать. Лопетеги с Лэмпардом могут взять на вооружение.



«Краснодар» дебютирует в ЛЧ, и как это будет — для всех загадка. С одной стороны, после ПАОКа у него наверняка проснулся аппетит к победам, а новичкам, как известно, везёт (и ту же «Севилью» всего два года назад «быки» дома в Лиге Европе обыгрывали), с другой — задачу на еврокубковый сезон чёрно-зелёные по большому счёту уже выполнили. Но и в этом есть свой плюс – тоже могут играть в удовольствие.



Пока самым вероятным развитием событий для «Краснодара» видится борьба с «Ренном» за третье место. Хотя французский клуб — тоже не подарок. Бронза, выигранная в прошлом, пусть и усечённом, сезоне Лиги 1 (которая, напомню, в полуфинале ЛЧ-2020 была представлена сразу двумя командами) — о многом говорит.



Ну и наконец, априори наша главная надежда – «Зенит». Ещё когда в клуб приходил Мирча Луческу — летом 2016-го, — речь шла о том, что «Зенит» должен постоянно играть в четвертьфинале ЛЧ (это была чуть ли не официальная задача, обозначенная руководством). Однако с той поры он даже в плей-офф ни разу не вышел. И когда капитан «Боруссии» Марко Ройс, подводя итоги жеребьёвки, жалуется: «Хотелось получить топ-клуб» — с ним особо и не поспоришь. Звучит обидно, но результаты «Зенита», а точнее, их отсутствие, говорят сами за себя. По европейским меркам – не топ.

Всё, что нужно знать о соперниках российских клубов в Лиге чемпионов У «Локомотива» вновь тяжёлая группа, а вот «Зениту» повезло.

Да, группа у чемпионов России кажется рабочей. Даже «Боруссию» Семак уже обыгрывал — ещё и в гостях (в марте 2014-го, когда после отставки Спаллетти два матча был «ио»). И с «Лацио» можно играть, не говоря уже о «Брюгге».

Вот только точно те же ожидания были у нас и в прошлом году — от матчей «Зенита» с «Лейпцигом», «Лионом» и «Бенфикой». Чем дело закончилось, напоминать, думаю, не стоит. Семак и сейчас предупреждает: «Насчёт того, что мы должны кого-то обыгрывать, – не на том уровне наш футбол находится». Но, сравнивая два жребия, всё-таки признаёт — в этот раз всё сложилось «немного более удачно».



Удивительная формулировка, правда? Вроде и порадоваться можно, но с оговоркой – немного. В принципе, правильный подход. Без оговорок и много – это только в плей-офф.