У Кокорина снова травма! Матч «Спартака» с «Зенитом» он тоже пропустит

Александр Кокорин не сыграет с «Зенитом». А ведь мы с огромным интересом предвкушали встречу нападающего с его бывшей командой! Кокорин против «Зенита» – это должно было быть столь же круто, как Дзюба против «Спартака». Воображение рисовало киношный сюжет: на 90-й минуте вышедший на замену Александр открывается в левом полуфланге, получает мяч на ход и убегает в контратаке от Деяна Ловрена (или, например, от Данилы Прохина, если хорват не готов к «Спартаку»), после чего забивает победный гол. Выводит красно-белых на чистое первое место. Питер кусает локти – такого парня отпустили!

Отличная новость для «Спартака»: Кокорин просыпается. Перед битвой с «Зенитом» это важно Не слушайте критиков: пусть форвард пока не забивает, но в матче с «Тамбовом» он уже здорово себя проявил.

Но в реальной жизни этого не будет. Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско объяснил в предматчевом интервью, что случилось с новичком:



«Кокорин наверняка пропустит следующий матч. Ему предоставят двухнедельный курс лечения. Это не похоже на рецидив. В игре с «Тамбовом» он почувствовал небольшой дискомфорт. Обследование показало, что есть небольшая мышечная травма. Всё это, конечно, влияет на игровую форму футболиста. Будем надеяться, что в ближайшее время он вернётся к работе».

Александр Кокорин пропустит матч «Спартак» — «Зенит»

С Кокориным происходит что-то странное. Болельщики перебирают разные версии. Начиная с того, что «Спартак» подписал поломанного игрока, и заканчивая трансферными делами: дескать, нападающего берегут перед продажей в Европу. «Рома», «Фиорентина»… кто там ещё в виртуальной очереди? Леонид Федун признавался, что предложение по Александру поступало.



За неимением иной информации поверим официальной – у Кокорина травма. И это очень удивительно, поскольку нападающий уже во второй раз выбывает после того, как 2 августа официально стал игроком «Спартака». Из-за проблем с мышцами Александр пропустил стартовые шесть туров чемпионата, вернулся в общую группу только накануне дерби с ЦСКА 13 сентября. Тогда генеральный директор клуба Шамиль Газизов взял удар на себя, признав, что возвращение Кокорина затянулось из-за неправильно выстроенного восстановления.



Для Тедеско потеря Александра – действительно неприятное событие. Пусть Кокорин пока лишь раз попал в основу «Спартак» и сыграл всего около 150 минут, тренер, несомненно, видит класс новичка. После первых же тренировок экс-зенитовца со «Спартаком» Доменико выделял умение нападающего закрывать мяч корпусом и принимать решения. О техническом оснащении можно и не говорить. Даже Малком как-то признался в личной беседе, что Кокорин удивил его своей техникой.

«Сделаем красиво», — говорил Кокорин, приходя в «Спартак». Переход в «Рому» — это красиво? Хотя однажды он уже ушёл из одной команды в другую и не сыграл там ни минуты.

Ничто вроде бы не предвещало подобного развития событий. Да, Александр перенёс тяжёлую травму ещё при Роберто Манчини в «Зените» – разрыв крестообразной связки, из-за которого он оставался вне игры с марта по сентябрь 2018-го. Кстати, Манчини, говорят, хотел выставить на трансфер Кокорина и Юрия Жиркова, несмотря на то что нападающий выдал под руководством итальянца один из ярчайших сезонов в карьере. Однако, восстановившись, Александр вернулся уже в команду Сергея Семака. Российскому тренеру игрок сборной России точно был нужен: Семак до последнего дня Кокорина в «Зените» говорил, что это ценный футболист для него.

Потом случилась памятная драка. Тюрьма, конечно, не способствовала укреплению здоровья Кокорина. Тем не менее зимой 2020-го Александр прошёл хорошую подготовку с «Зенитом», благодаря чему восстановил прежние кондиции. В марте и июне-июле он стабильно играл по 90 минут за «Сочи», не пропускал матчей. Буквально летал по полю, забив семь голов и отдав три голевые передачи в десяти турах. В сочинском клубе Кокорину помогал восстанавливаться прекрасно знакомый ему массажист Сергей Колесников, работавший с нападающим и в «Динамо», и в «Зените». В августе Колесников пришёл вслед за нападающим в «Спартак».



«При подписании контракта со «Спартаком» у меня не было травмы, я получил её здесь. Нужно чуть-чуть подождать», – рассказывал Кокорин.



Ожидание затягивается. Постоянные проблемы с мышцами – нехороший симптом для Александра. Да и для «Спартака» тоже. Подписали-то свободного агента за серьёзные деньги.