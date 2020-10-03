Прославился в «Зените», а топит за «Спартак». Где сейчас Александр Панов

Если бы не футбол, он мог очень плохо кончить.

Для российского футбола Александр Панов – личность во многом культовая. На рубеже веков «Колпинская ракета», как называли Панова за реактивную скорость, находилась на пике популярности: его дубль в ворота сборной Франции – действующих чемпионов мира – воспевала группа «Сплин», а Олег Романцев звал к себе в «Спартак». Сейчас Александр почти не даёт интервью и редко появляется на публике. Вспоминаем карьеру Панова и рассказываем, чем он занимается на «футбольной пенсии».

Был лучшим в России, но сломался после одной ошибки. Где сейчас вратарь Филимонов Гол Шевченко преследует его всю жизнь.

Был звездой золотого «Спартака» 1990-х, а потом резко пропал. Где сейчас Андрей Пятницкий Возможно, он до сих пор не знает, что должен был ехать в Испанию. Вместе с Романцевым.

Блистал в «Спартаке», встречался с Кабаевой, рано ушёл из футбола. Где сейчас Бузникин Мог уехать в Европу, но испугался.

В юности Панов был гопником, но в Китае из него «выбили всю дурь»

Детство Александра пришлось на тяжелые времена Перестройки. Бывало всякое – курил, пил, даже воровал… «Крали из магазинов сигареты и пиво, – признавался Панов «Советскому спорту». – Естественно, были голодные, злые. Колбасы хотелось поесть нормально». По словам Александра, выбор кем стать тогда был небольшой: либо бандитом, либо наркоманом. Или спортсменом, если повезёт.

Панову повезло – в 18 лет он попал в дубль «Зенита». Правда, наркотиков избежать не удалось. Начинал, как и все, «с чего-то лёгкого», а потом незаметно втянулся. «К шестнадцати годам я всё перепробовал, в том числе и героин. Даже передозировка была – уже посинел, перестал дышать. Друг делал искусственное дыхание, сердце мне запускал», – вспоминал Александр.

Панова спас футбол. «Колпинского гопника», как называл себя сам Александр, вытащил со дна тренер «зенитовского» дубля Виктор Васильевич Лебедев. Чем-то зацепил он Панова – и тому хотелось отбросить улицу, увидеть команду и тренера. Иногда, конечно, пропадал: мог по нескольку недель не приезжать на тренировки. «Сколько крови у нас Панов попил! – рассказывал Борис Рапопорт, главный тренер «Зенита» в 1994 году, в книге Игоря Рабинера «Вся правда о «Зените». – Доходило до того, что, когда он приезжал из Колпина, мы просили его показать руки – проверяли, нет ли там следов от шприца».

В 1995 году Панова отправили в Вологду, где он недолго выступал за местное «Динамо». Оттуда – прямиком в Китай. «Поехали с дублем «Зенита» на турнир в Китай. Там мне предложили контракт в «Баокане», – вспоминал Александр. – Китай меня спас: я на год уехал и будто заново родился. Всю дурь из меня там выбили». Таких «шальных» нагрузок, как в «Баокане», Панов до этого не получал. В Китае он подтянул «физику» и заслужил второй шанс в «Зените», куда вернул его Анатолий Бышовец.

Возвращение в Россию, пик карьеры и тот самый матч против Франции

«Я сказал Панову: «У тебя есть возможность, перспективы. Бросишь курить – через год будешь в основе «Зенита», – свидетельствовал Бышовец в интервью «Спорт день за днём». В первом сезоне Александр забил четыре мяча, через год – уже девять. Тогда же Панов впервые попал в «Список 33», а Бышовец вызвал его в сборную России.

В национальной команде Бышовец проработал всего полгода. Под его руководством сборная неудачно стартовала в отборе к Евро-2000: три поражения подряд – от Украины (2:3), Франции (2:3) и Исландии (0:1). Команду возглавил Олег Романцев, который наладил игру и вернул уверенность футболистам. Что же до Панова, то он ненадолго выпал из обоймы сборной – Романцев не вызывал его на матч против Андорры (6:1). Тем не менее, именно Александр подарит надежду стране на выход в финальную стадию чемпионата Европы.

Чтобы сохранить шансы на путёвку на Евро-2000, нашей команде требовалась только победа. Над чемпионами мира на их территории! «Французов мы вообще не боялись», – признался «Чемпионату» Александр Мостовой. Сам Мостовой восстанавливался после травмы и во Францию не поехал. Зато поехал Панов, и вышел на поле с первых минут. «Когда Романцев назвал стартовый состав, я сразу не поверил! Еще переспросил у Чугайнова: «А точно я в составе?» Он кивнул», – вспоминал Александр в интервью «СЭ».

А дальше случился легендарный дубль в ворота Бартеза, который принёс победу сборной России (3:2). Как признался позже Романцев, с Пановым он «угадал». «Перед матчем я видел, что Саша на кураже, – сказал Олег Иванович. – Он тогда забил два гола в финале Кубка России. Плюс я проанализировал игру французов и решил, что Панов именно тот, кто нам нужен в этом матче. Он мог напрячь защиту французов лучше, чем Бесчастных. И в итоге я не ошибся».

«Парни действительно были королями в тот вечер». 20 лет победе над Францией Воспоминания об одном из лучших матчей сборной России.

Для Панова матч против Франции стал визитной карточкой, разделившей жизнь на «до» и «после». Как признавался сам Александр, до той игры он «был никем». После неё его начали узнавать на улицах, стало больше внимания – и как к человеку, и как к футболисту. Российская рок-группа «Сплин» в песне «Моё сердце» сделала отсылку к дублю Панова: «Hу так и я, слава Богу, не Рикки, не Мартин. Не выдвигался на Оскар, французам не забивал». Олег Романцев звал форварда в «Спартак», но тот отказался – не мог подвести фанатов «Зенита».

Неудачная гастроль в Европе и закат карьеры

Символично, что именно во Францию «покоритель «Стад де Франс» и переехал. Летом 2000 года он заключил контракт с «Сент-Этьеном». Президент клуба Жерар Солер тогда заявил: «Желание приобрести Панова появилось у нас еще год назад, когда Александр забил в ворота Бартеза два мяча. Именно о таком форварде, быстром и забивном, мы и мечтали».

Однако в новой команде Панов не заиграл. Помешали проблемы со здоровьем – диагностировали гепатит С. «Видимо, через иглу и наркотики подхватил эту дрянь», – признался Александр. За «Сент-Этьен» он провёл всего 15 матчей, после чего уехал в швейцарскую «Лозанну». Там форвард также не прижился (4 игры, 0 голов). Спустя полтора года Панов вернулся в Россию, примкнув в московскому «Динамо». Как признался сам футболист, Европа ему просто надоела, захотелось домой.

Лучшим этапом в постфранцузской карьере Панова стал сезон-2004. Выступая за «Торпедо», Александр забил 15 голов в чемпионате России. В бомбардирской гонке он уступил лишь двоим – Кержакову (18) и Каряке (17). Панов в четвёртый (и последний) раз попал в «Список 33», а также получил вызов в сборную России. К тому моменту Александр более трёх лет не был в национальной команде. Панов пролетел мимо ЧМ-2002 и Евро-2004, так и не сыграв за сборную на крупных турнирах.

В 2006 году Александр вернулся в «Зенит», однако через год покинул родной клуб. «Я хотел закончить карьеру в «Зените», но не получилось у нас с Адвокатом. Слишком он был… Короче, не понравился он мне. Голландец к нам относился как непонятно к чему. И я к нему, соответственно, точно так же относился», – признался Панов. В сезоне-2006 он принял участие в восьми матчах, из которых лишь два – в стартовом составе.

Александр тогда заявил, что «Зенит» стал для него чужим: все, начиная от игроков и заканчивая руководством, были самодовольными, подхватили «звёздную болезнь». Заканчивал карьеру Панов в 2007 году, в «Торпедо». Спустя три года он ненадолго вернулся, чтобы помочь «автозаводцам» выйти в РФПЛ. И это – в 35 лет!

Чем сейчас занимается Панов

По окончании карьеры Панов, неожиданно для многих влился в красно-белые ряды болельщиков «Спартака». Со слов Александра, он и прежде поддерживал москвичей – просто не афишировал этого. Три года назад, будучи «на цветах», Панов попал в небольшую потасовку перед «Дерби двух столиц»: фанаты «Зенита» набросились на бывшего любимца, припомнив ему питерское прошлое. А с недавних пор Александр не только болеет, но и поигрывает за «Спартак». Ветеранский. В дебютном матче две недели назад отметился дублем в ворота «Знамени труда».

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Иногда Панов появляется на телевидении, изредка «проявляется» в прессе. Только бесплатно общаться ему больше недосуг, так как «многие спрашивали на халяву». Такса Панова – 500 рублей за комментарий.

В 2013 году Александр открыл футбольную школу «Пантера», где занимаются дети от 3 до 12 лет. Прошедшим летом состоялся также Кубок Александра Панова среди команд 2009-2010 г.р. В планах – собрать команду из воспитанников и заявиться на ПФЛ. «Если честно, я просто хочу вытащить ребят с улицы. Столько, сколько смогу. Это идея фикс, – признался Панов. – Чтобы дети играли, росли в добром коллективе, не поддавались на те соблазны и не повторяли те ошибки, которые когда-то делал я сам».