«Выигрывали, и тут соперники достали оружие». Как московские мигранты играют в футбол

В Москве трудится большое количество иностранцев, среди которых есть те, кто находит время играть в футбол. Для них был создан турнир «KG-Лига». Поначалу он стремился объединить граждан Киргизии, но теперь лига стала по-настоящему международной.

Уроженец Нигерии Адебумити «Фэм» Олувафеми о своей учебе в Майкопе вспоминает: «В чемпионате города у нас была команда, состоящая из нигерийских студентов. Мы были близки к победе в полуфинале, но нашим соперникам это так не понравилось, что в конце матча кто-то из них достал оружие и угрожал расправой».

Соперник Фэма по турниру, узбек Нурддин Умаров, ещё студент. Он учится на футбольного тренера и красит машины в автосервисе: «Надо как-то крутиться-вертеться. Я самостоятельно тренируюсь. Бегаю-мегаю, разминки-мазминки, кроссы-мроссы».

«KG-лига» хоть и любительский турнир, но и здесь встречаются профи. Джамшед Максумов родом из Таджикистана, выступал за молодежку тульского «Арсенала», однако сейчас не всё гладко: «Меня хотят видеть в Ногинске, где играют Павлюченко с Самедовым, но пока решаются мои проблемы с документами, поэтому я играю в лиге».

Для Асвара Магомедова из Дагестана профессиональный футбол уже в прошлом. Сейчас у него свой бизнес, но этого могло и не быть: «Как-то на улице в Москве меня встретила группа скинхедов. Начались оскорбления на национальной и религиозной почве, а я ещё молодым был и полез в неравный бой. Дальше ничего не помню – проснулся в больнице».

У Рамиля Сабирова и Сабыржана Мамирова много общего. Оба играли в юниорских сборных Киргизии, затем переехали в Москву, а сейчас представляют одну команду. Рамиль ещё старается попасть в профессионалы. Однако у Сабра уже другие приоритеты: «Когда только приехал сюда, я начал работать официантом. Однажды мой клиент забыл бумажник, а я сразу заметил и вернул ему. Он берет кошелек, проверяет купюры, потом благодарит и отдает 10 тысяч рублей! А мне ровно столько денег и не хватало на свадьбу».

Шесть героев, пять наций, двое ворот и один чемпионат. Документальный фильм «Лига мигрантов» рассказывает историю про самый необычный футбольный турнир города.