«Динамо» спустило 20 млн в трубу. Филипп провалился в России и уезжает обратно

Самый дорогой новичок в истории «Динамо» Максимилиан Филипп, за которого московский клуб заплатил летом 2019-го дортмундской «Боруссии» 20 млн евро (по данным Transfermarkt), покидает РПЛ. Форвард отдан в аренду до конца сезона «Вольфсбургу». Ранее сообщалось, что у немецкого клуба будет опция выкупа в размере 12 млн.

У Кокорина снова травма! Матч «Спартака» с «Зенитом» он тоже пропустит После переезда из Санкт-Петербурга в Москву с ним творится неладное.

«Динамо» попрощалось с Филиппом фразой «Желаем удачи, Милли», тогда как сам Максимилиан признался в интервью для официального сайта «Вольфсбурга», что уже давно мечтал вернуться домой:

«Год в Москве способствовал моему развитию, как со спортивной, так и с человеческой точки зрения. Я получил прекрасный опыт. Однако в последние недели и месяцы всё больше и больше хотелось вернуться в Бундеслигу и конкурировать на её уровне. Очень рад, что получил эту возможность в «Вольфсбурге», поскольку ещё до переговоров с управляющим директором Йоргом Шмадтке и спортивным директором Марселом Шефером считал его очень профессиональным клубом, где есть чёткая стратегия, которая на сто процентов мне подходит».

Фото: instagram.com/vfl.wolfsburg

История Филиппа в определённой мере похожа на история Гуса Тиля. «Спартак» год назад тоже побил клубный трансферный рекорд, заплатив за голландца 16 млн евро. Тиль сыграл за красно-белых всего 24 матча (два гола и три голевые передачи), а в начале сентября был отправлен в Бундеслигу – перешёл на правах аренды во «Фрайбург». Кстати, экс-спартаковец до сих пор не дебютировал в новой команде, так как залечивает полученную в России травму. Разница только в том, что Тиль моложе, ему всего 22 года, а, значит, у «Спартака» выше шансы вернуть значительную часть потраченных на голландского легионера средств. В ситуации с 26-летним Филиппом, откровенно говоря, существуют большие сомнения, что «Динамо» получит от «Вольфсбурга» указанные 12 млн. Скорее всего, деньги улетели в трубу.

Грандиозный трансферный провал «Спартака». Тиль покинет Россию 16 миллионов выброшены на ветер.

Вообще провал Максимилиана предсказать было сложнее. Бело-голубые брали игрока с нужными, ярко выраженными качествами и с подтверждённым уровнем. За плечами немца – два сезона в Дортмунде, он одно время считался кандидатом в сборную Германии. «Фрайбург», приютивший сегодня Тиля, заработал в своё время на продаже Филиппа в Дортмунд те же 20 млн. В «Динамо» уже в дебютном матче дорогостоящий новичок показал, что обладает высочайшим индивидуальным мастерством – положил со штрафного шикарный гол в ворота «Локомотива». Но после этого у оттянутого нападающего (так характеризует амплуа игрока Transfermarkt) случались лишь редкие вспышки. Если Максимилиан где и оттягивался в Москве, то точно не на футбольном поле.

На первый взгляд, статистика Филиппа в «Динамо» не дурна: девять голов и одна голевая передача в 29 матчах. Вот только шесть своих мячей немец забил с пенальти. Максимилиан не делал разницу на уровне РПЛ, хотя именно для этого его и подписывали на четыре года.

Тренеры видели, что Филипп не горит игрой, не заставляет себя играть через не могу. Похоже, он просто потерял мотивацию, несмотря на солидный с финансовой точки зрения контракт. Может быть, где-нибудь в Турции, в более атакующей лиге, Максимилиан успешнее бы справился со своей легионерской миссией, но закрытый, силовой футбол РПЛ помешал ему реализовать себя. «Беги, Милли, беги!» – кричали ему с бровки. Однако Милли совсем не бежалось.

ЦСКА не оставляет попыток купить Палинью. Он действительно так хорош? Мнение португальского аналитика.

Сначала у Филиппа не сложились отношения с Дмитрием Хохловым. Сам немец рассказывал, как Хохлов сказал ему в лицо: «Если тебе неинтересно играть за нас – можешь идти». А недавно после поражения «Динамо» от тбилисского «Локомотива» и вылета из Лиги Европы стало известно о конфликте Филиппа с Кириллом Новиковым. Правда, в московском клубе опровергли эту информацию, но, очевидно, что отношения немца с теперь уже бывшим главным тренером бело-голубых действительно оставляли желать лучшего. Новиков и на скамейку сажал Максимилиана, и менял регулярно.

Возможно, в Бундеслиге Филипп всё-таки проснётся. Ему нужно одно – по-настоящему захотеть играть и побеждать. Класс у этого игрока есть, иначе Дортмунд никогда не заплатил бы за него столько, сколько «Динамо».