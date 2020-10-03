«Хочется всё поставить на «Зенит». «Спартак» снова не победит в дерби двух столиц?

В 9-м туре лидеры набрали важные три очка, а уже в этом встретятся друг с другом.
Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин набрал 11 очков. Он угадал результат матча «Сочи» — «Краснодар», разницу голов в игре «Ротор» — «Рубин» и исходы встреч «Тамбов» — «Спартак», «Зенит» — «Уфа» и «Ахмат» — «Урал».
Корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович принёс в копилку журналистов 11 баллов: за верно предсказанный счёт матча «Тамбов» — «Спартак» и за угаданную разницу в играх «Ахмат» — «Урал» и «Ротор» — «Рубин».
Читатель Ринат Камалов из Казани набрал 6 очков, угадав разницу голов в матче «Ротор» — «Рубин» и исходы встреч «Тамбов» — «Спартак», «Зенит» — «Уфа» и «Ахмат» — «Урал».
Таблица после 9-го тура
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Продолжаем. В этом туре нас ждёт дерби двух столиц!
Прогноз специалистов
Алексей Игонин, бывший игрок «Зенита»:
«Уфа» — «Ротор» — 1:0
Мне нравится, как играет «Уфа» и как работает Вадим Евсеев. Что касается «Ротора», то у них много проблем. Даже если бы волгоградская команда играла дома, то всё равно поставил бы на «Уфу».
«Урал» — ЦСКА — 1:1
Понимаю, что ЦСКА набирает ход, но дома екатеринбуржцы многое могут противопоставить им.
«Тамбов» — «Арсенал» — 1:0
Думаю, что фактор домашнего поля поможет «Тамбову». «Арсенал», к сожалению, не та команда, которая нас радовала игрой и результатами. Несмотря на то, что с «Зенитом» им было тяжеловато, на домашнем поле хозяева должны победить.
«Спартак» — «Зенит» — 1:2
Хочется всё, что есть, поставить на «Зенит», но здесь игра на три результата. Я бы поставил на тот вариант, который меня устроил — победа «Зенита». Поэтому не прислушивайтесь. Ничья — тоже неплохой вариант.
«Локомотив» — «Химки» — 0:0
Команды разного класса. Думаю, если будет играть Глушаков, то он сможет сделать результат и будет ничья, а если нет, то «Химки» проиграют.
«Рубин» — «Ахмат» — 1:0
«Ахмат» плохо играет на выезде. Команда во многом зависит не только от руководителя, но и от настроения в околофутбольном смысле.
«Сочи» — «Ростов» — 2:1
Команды играют в похожий футбол. У «Ростова» есть вопросы по составу, а хозяева планомерно двигаются вперёд. «Сочи» выиграет в непростом матче и забьёт два мяча.
«Динамо» — «Краснодар» — 2:2
Однозначно «Краснодар» сильнее, но есть много примеров, когда тренер и руководство непостижимым образом меняют расклад. В первых матчах можно не обращать внимания на конечный результат, но не на решения. Это должно помочь. Учитывая желание «Краснодара» атаковать, будет результативная ничья.
Прогноз читателей
Виталий Владимиров (Красногорск):
«Уфа» — «Ротор» — 1:0
Пришло время «Уфе» не пропустить и победить в родных стенах.
«Урал» — ЦСКА — 1:1
У «армейцев» много ошибок в обороне, но у них есть Влашич.
«Тамбов» — «Арсенал» — 1:2
«Тамбов» будет сражаться до последней минуты, но всё-таки уступит «Арсеналу».
«Спартак» — «Зенит» — 1:1
«Спартак» очень хочет обыграть «Зенит», но будет довольствоваться только ничьей, которая должна устроить обе команды.
«Локомотив» — «Химки» — 2:0
«Химкам» без Ломовицкого будет тяжело, а «железнодорожники» продолжат победную серию.
«Рубин» — «Ахмат» — 1:0
«Рубин» с каждым матчем медленно находит свою игру.
«Сочи» — «Ростов» — 2:2
Ждём открытый футбол и много голов в южном дерби.
«Динамо» — «Краснодар» — 2:1
Игра «Краснодара» в Лиге чемпионов оставит отпечаток, а «Динамо» пора уже начать побеждать после увольнения Новикова.
Прогноз журналистов
Дмитрий Росип, корреспондент «Чемпионата»:
«Уфа» — «Ротор» — 0:0
Команда Вадима Евсеева находится в кризисе, забив только пять мячей в девяти турах. «Ротор» тоже забивает крайне мало, поэтому думаю, что матч на стадионе «Нефтяник» закончится нулевой ничьей.
«Урал» — ЦСКА — 1:1
В этом сезоне клуб из Екатеринбурга уже побеждал «Краснодар», а также забирал очки у «Зенита». ЦСКА вроде бы набрал неплохой ход, но всё же уступил «Локомотиву» в последнем туре. «Урал» дома играет хорошо, поэтому очки точно не потеряет.
«Тамбов» — «Арсенал» — 0:2
Оба клуба неудачно стартовали и находятся во второй части турнирной таблицы. Но предпочтение в этом матче я отдам тульскому «Арсеналу». Команда Сергея Подпалого должна взять три очка и вернуть себе статус клуба-середняка. Ставлю на уверенную победу туляков.
«Спартак» — «Зенит» — 2:2
Главный матч тура, в котором мне хотелось бы много забитых мячей и поменьше судейских скандалов. Думаю, что результативная ничья и красивые голы сделают дерби двух столиц очень жарким.
«Локомотив» — «Химки» — 0:1
Всегда симпатизировал Игорю Черевченко. С приходом в «Химки» он должен преобразить подмосковную команду. «Локомотив» пока что показывает не тот атакующий футбол, который от него ждут, поэтому поставлю на минимальную победу «Химок» в гостях.
«Рубин» — «Ахмат» — 2:1
Верю, что Талалаеву удастся построить в Грозном боеспособную команду, а матч против «Рубина» преподносит нам прекрасное тренерское противостояние. Всё же в этом матче я больше верю в домашнюю победу «Рубина».
«Сочи» — «Ростов» — 1:3
Сочинцы неожиданно для всех оказались в первой пятёрке. Но и «Ростов» Карпина как всегда стабилен, поэтому поставлю на уверенную победу в гостях, даже несмотря на уход Шомуродова.
«Динамо» — «Краснодар» — 0:3
Москвичи уволили Кирилла Новикова с поста главного тренера и теперь находятся в поисках подходящей кандидатуры. Проблем у «Динамо» в игре предостаточно, что не скажешь о «Краснодаре», который находится в прекрасном настроении после выхода в групповой этап ЛЧ. Ставлю на разгромную победу гостей.
- 3 октября 2020
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