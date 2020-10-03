«Хочется всё поставить на «Зенит». «Спартак» снова не победит в дерби двух столиц?

В 9-м туре лидеры набрали важные три очка, а уже в этом встретятся друг с другом.

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин набрал 11 очков. Он угадал результат матча «Сочи» — «Краснодар», разницу голов в игре «Ротор» — «Рубин» и исходы встреч «Тамбов» — «Спартак», «Зенит» — «Уфа» и «Ахмат» — «Урал».

Корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович принёс в копилку журналистов 11 баллов: за верно предсказанный счёт матча «Тамбов» — «Спартак» и за угаданную разницу в играх «Ахмат» — «Урал» и «Ротор» — «Рубин».

Читатель Ринат Камалов из Казани набрал 6 очков, угадав разницу голов в матче «Ротор» — «Рубин» и исходы встреч «Тамбов» — «Спартак», «Зенит» — «Уфа» и «Ахмат» — «Урал».

Таблица после 9-го тура

Специалисты — 96

Журналисты — 88

Читатели — 70

Продолжаем. В этом туре нас ждёт дерби двух столиц!

Прогноз специалистов

Алексей Игонин, бывший игрок «Зенита»:

«Уфа» — «Ротор» — 1:0

Мне нравится, как играет «Уфа» и как работает Вадим Евсеев. Что касается «Ротора», то у них много проблем. Даже если бы волгоградская команда играла дома, то всё равно поставил бы на «Уфу».

«Урал» — ЦСКА — 1:1

Понимаю, что ЦСКА набирает ход, но дома екатеринбуржцы многое могут противопоставить им.

«Тамбов» — «Арсенал» — 1:0

Думаю, что фактор домашнего поля поможет «Тамбову». «Арсенал», к сожалению, не та команда, которая нас радовала игрой и результатами. Несмотря на то, что с «Зенитом» им было тяжеловато, на домашнем поле хозяева должны победить.

«Спартак» — «Зенит» — 1:2

Хочется всё, что есть, поставить на «Зенит», но здесь игра на три результата. Я бы поставил на тот вариант, который меня устроил — победа «Зенита». Поэтому не прислушивайтесь. Ничья — тоже неплохой вариант.

Когда переход из «Зенита» в «Спартак» был нормой, а в Москву ехали за трофеями и иномаркой История Дмитрия Радченко, которого уважают в обоих городах.

«Локомотив» — «Химки» — 0:0

Команды разного класса. Думаю, если будет играть Глушаков, то он сможет сделать результат и будет ничья, а если нет, то «Химки» проиграют.

«Рубин» — «Ахмат» — 1:0

«Ахмат» плохо играет на выезде. Команда во многом зависит не только от руководителя, но и от настроения в околофутбольном смысле.

«Сочи» — «Ростов» — 2:1

Команды играют в похожий футбол. У «Ростова» есть вопросы по составу, а хозяева планомерно двигаются вперёд. «Сочи» выиграет в непростом матче и забьёт два мяча.

«Динамо» — «Краснодар» — 2:2

Однозначно «Краснодар» сильнее, но есть много примеров, когда тренер и руководство непостижимым образом меняют расклад. В первых матчах можно не обращать внимания на конечный результат, но не на решения. Это должно помочь. Учитывая желание «Краснодара» атаковать, будет результативная ничья.

И всё-таки — «Динамо» проклято? Бывший гендир считает, что всему виной клятвы на могилах У Новикова тоже не получилось. Кто следующий? Кульчий? Бувач? Бердыев?

Прогноз читателей

Виталий Владимиров (Красногорск):

«Уфа» — «Ротор» — 1:0

Пришло время «Уфе» не пропустить и победить в родных стенах.

«Урал» — ЦСКА — 1:1

У «армейцев» много ошибок в обороне, но у них есть Влашич.

«Тамбов» — «Арсенал» — 1:2

«Тамбов» будет сражаться до последней минуты, но всё-таки уступит «Арсеналу».

«Спартак» — «Зенит» — 1:1

«Спартак» очень хочет обыграть «Зенит», но будет довольствоваться только ничьей, которая должна устроить обе команды.

«Локомотив» — «Химки» — 2:0

«Химкам» без Ломовицкого будет тяжело, а «железнодорожники» продолжат победную серию.

«Кокорин сказал, что ждёт меня в «Спартаке». Интервью с Денисом Глушаковым Рассказал о переходе в «Химки», ощущениях от нового «Спартака» и даже о любви к работе в огороде.

«Рубин» — «Ахмат» — 1:0

«Рубин» с каждым матчем медленно находит свою игру.

«Сочи» — «Ростов» — 2:2

Ждём открытый футбол и много голов в южном дерби.

«Динамо» — «Краснодар» — 2:1

Игра «Краснодара» в Лиге чемпионов оставит отпечаток, а «Динамо» пора уже начать побеждать после увольнения Новикова.

Первый матч «Краснодар» сыграл с Красным Сулином. А теперь может с «Баварией» или «Барсой» 12 лет как целая жизнь.

Прогноз журналистов

Дмитрий Росип, корреспондент «Чемпионата»:

«Уфа» — «Ротор» — 0:0

Команда Вадима Евсеева находится в кризисе, забив только пять мячей в девяти турах. «Ротор» тоже забивает крайне мало, поэтому думаю, что матч на стадионе «Нефтяник» закончится нулевой ничьей.

«Урал» — ЦСКА — 1:1

В этом сезоне клуб из Екатеринбурга уже побеждал «Краснодар», а также забирал очки у «Зенита». ЦСКА вроде бы набрал неплохой ход, но всё же уступил «Локомотиву» в последнем туре. «Урал» дома играет хорошо, поэтому очки точно не потеряет.

«Тамбов» — «Арсенал» — 0:2

Оба клуба неудачно стартовали и находятся во второй части турнирной таблицы. Но предпочтение в этом матче я отдам тульскому «Арсеналу». Команда Сергея Подпалого должна взять три очка и вернуть себе статус клуба-середняка. Ставлю на уверенную победу туляков.

«Спартак» — «Зенит» — 2:2

Главный матч тура, в котором мне хотелось бы много забитых мячей и поменьше судейских скандалов. Думаю, что результативная ничья и красивые голы сделают дерби двух столиц очень жарким.

«Локомотив» — «Химки» — 0:1

Всегда симпатизировал Игорю Черевченко. С приходом в «Химки» он должен преобразить подмосковную команду. «Локомотив» пока что показывает не тот атакующий футбол, который от него ждут, поэтому поставлю на минимальную победу «Химок» в гостях.

«Рубин» — «Ахмат» — 2:1

Верю, что Талалаеву удастся построить в Грозном боеспособную команду, а матч против «Рубина» преподносит нам прекрасное тренерское противостояние. Всё же в этом матче я больше верю в домашнюю победу «Рубина».

«Сочи» — «Ростов» — 1:3

Сочинцы неожиданно для всех оказались в первой пятёрке. Но и «Ростов» Карпина как всегда стабилен, поэтому поставлю на уверенную победу в гостях, даже несмотря на уход Шомуродова.

«Динамо» — «Краснодар» — 0:3

Москвичи уволили Кирилла Новикова с поста главного тренера и теперь находятся в поисках подходящей кандидатуры. Проблем у «Динамо» в игре предостаточно, что не скажешь о «Краснодаре», который находится в прекрасном настроении после выхода в групповой этап ЛЧ. Ставлю на разгромную победу гостей.