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«Спартак» — «Зенит»: онлайн-трансляция 10-го тура РПЛ, 3 октября 2020

«Спартак» — «Зенит». LIVE
Кирилл Закатченко
Главный матч первого круга в РПЛ! Сумеет ли «Спартак» наконец-то обыграть «Зенит»? LIVE
Кто уйдёт на перерыв лидером чемпионата?
Футбол / РПЛ 0

Всем привет, друзья! Сегодня, 3 октября, в Москве состоится едва ли не самый важный матч первого круга РПЛ — дерби двух столиц. «Спартак» и «Зенит» подходят к нему, деля первую строчку в турнирной таблице. Ставки высоки — победа позволит уйти на перерыв в статусе единоличного лидера, а поражение будет на руку группе преследователей. Красно-белые не обыгрывали сине-бело-голубых уже три года (не принимать же во внимание встречу на товарищеском турнире), а в прошлом сезоне и вовсе проиграли все три матча. Прервёт ли «Спартак» свою чёрную серию, или «Зенит» снова покинет Москву со щитом? Справятся ли красно-белые с Артёмом Дзюбой, и сумет ли забить Александр Соболев? Матч начнётся в 19:00 мск, а наш лайв по традиции стартует раньше.

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

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