«Слышь ты, щенок!» В 2010-м Карпин и Денисов зажгли в матче «Спартака» и «Зенита»

Возможно, одна из самых запоминающихся и богатых на события встреч «Спартака» и «Зенита» произошла почти десять лет назад – 27 октября 2010 года. Кстати, она должна была состояться ещё в августе, но из-за смога, который в то лето окутал Москву, её перенесли на осень.

В «Лужники» «Зенит» приехал, имея за спиной беспроигрышную серию в 26 матчей Премьер-Лиги, — до повторения рекорда «Локомотива» 2004 и 2005 годов не хватало всего одной игры. У «Спартака» же серия была чуть другая – безвыигрышная: клуб из Санкт-Петербурга они не обыгрывали с лета 2007 года. У каждого интерес к победе над принципиальным соперником вырос в несколько раз, поэтому эмоций на поле было достаточно. В концовке огня добавил пенальти, поставленный в ворота «Зенита»: Дмитрий Комабаров его реализовал, и «Спартак» вышел вперёд за две минуты до конца основного времени.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Но то, что произошло после финального свистка, чуть не затмило весь матч: стычка Валерия Карпина и Игоря Денисова на беговой дорожке началась с перепалки, а в итоге переросла в масштабную драку.

Началось всё с того, что Денисов пнул мяч камеру, на что Карпин, до этого обнимавшийся с членами тренерского штаба, обернулся и начал что-то кричать в сторону поля. Полузащитник произнёс что-то в ответ, подходя всё ближе к Валерию Георгиевичу, – начался разговор на повышенных тонах. Разнимать конфликтующих прибежали игроки, но Карпина в итоге в сторону отвёл Владислав Радимов. Правда, на этом всё не закончилось – потасовка началась уже среди игроков и членов тренерских штабов. Дошло до того, что физиотерапевт «Спартака» Тони Рикардо Беневидес Панассолью ударил тренера «Зенита» Игоря Симутенкова.

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– Это было сверхжелание победить с обеих сторон, – вспомнил в разговоре с «Чемпионатом» главный арбитр той встречи Игорь Егоров. – Нашла коса на камень. Валерий Георгиевич любого укусит, а Денисов такой же. Это нормальное мужское состояние. Полемика была сильная, все это выглядело угрожающе, особенно по телевизору, но всё свелось к одному: желанию выиграть. Я потом это всё описывал, расписывал. Рапорт я, по-моему, не писал, но вопросник был. Кто, чего, кого, зачем и почему. Всё описал. В протоколе всё отметил. Выполнил всё, что было положено. Если бы не выполнил, присел бы месяца на два-три. За мою карьеру это был самый жаркий момент.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Сразу же после матча Карпин называл Денисова «мальчиком, который ещё ничего не выигрывал»: «Не важно, в каком «Зените» ты играешь, в какой сборной, но проигрывать тоже надо уметь. После матча стал что-то выговаривать, запустил мячом — хорошо, что попал в камеру, а не в кого-то из стоящих рядом. Просто мозги надо иметь в голове».

РФС рассматривал инцидент больше двух недель – Игорь Денисов вышел в составе «Зенита» на игру с «Сибирью» 7 ноября и с ЦСКА – 10 ноября, Валерий Карпин всё это время выводил на поле «Спартак». 12-го числа комитет РФС по этике наконец опубликовал своё решение: Денисов дисквалифицирован на четыре матча, Карпин – на два. Драчуну-физиотерапевту «Спартака» досталось побольше: 500 тысяч рублей штрафа и запрет появляться на скамейке запасных команды в течение полугода.

В обоих клубах посчитали чрезмерными подобные санкции, поэтому по обоим наказаниям были поданы апелляции. В итоге Карпину сократили дисквалификацию до одного матча, у Денисова же всё осталось в силе.

Уже спустя какое-то время Карпин и Денисов вспомнили эту ситуацию. Правда, их рассказы немного отличались

Что они тогда наговорили друг другу – знают, наверное, только те, кто был там в тот момент. На трансляции быстро убрали звук, а всё слышащие рассказывать о той перепалке не особо хотят. Издание «Фонтанка» сразу после матча попыталось расшифровать с телевизионной картинки, о чём же говорили главный тренер «Спартака» и полузащитник «Зенита», — ради такого даже привлекли специалиста, который читает по губам. Получилось у них следующее:

Карпин: «Что делаешь? *** твою мать».

Ответ Денисова: «Что делаем? Мы играем!»

Карпин — Денисову: «Футболист **** (чёртов)».

Карпин рассказывал, что он «попросил Денисова закрыть рот» после того, как полузащитник «начал нецензурно кричать в адрес тренеров и скамейки «Спартака»:

– Слова Денисова, честно говоря, удивили и, скажу больше, шокировали. Просто загадка, что вызвало такую реакцию. Честно говоря, не в курсе, что было дальше. Там на бровке началась толкотня, разглядеть что-то было сложно.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Денисов в интервью Sports.ru говорил, что на следующей день они с Валерием Георгиевичем помирились – в знак примирения он даже купил ему часы. А ещё рассказал, почему пнул мяч в сторону скамейки «Спартака»:

– В конце в наши ворота ставят пенальти. Это тот самый судья, который поставил пенальти по совокупности. В первом моменте ещё было 50 на 50, второго – кажется, на Ари – вообще не было, и судья мне говорит: «Даю пенальти по совокупности двух моментов». Я – ему: «Ты вообще здоровый парень? Как можно ставить по совокупности? Пенальти или был, или не был. Был?» – «По совокупности двух моментов – был». Он ставит, и мы проигрываем 0:1. Финальный свисток, Ари у «Спартака» уже сидит на скамейке. Я беру мяч – и пинаю в его сторону. Валера оборачивается и начинает орать: «Слышь ты, щенок». И началось – я пошёл на Валерия Георгича, ну мы и вспылили.

Потом, как рассказывал Карпин, они встретились «за кружкой пива и всё утрясли».