Максименко – герой «дерби двух столиц»! Но «Спартак» снова не обыграл «Зенит»

«Дерби двух столиц» не разочаровало! Лидеры РПЛ выдали эмоциональный, богатый на голевые моменты матч. Большую часть игры «Зенит» доказывал, что он (вспоминая слова Леонида Федуна) совсем не дутый чемпион. Однако спартаковцы выстояли и ушли от поражения в концовке. Этот результат, пожалуй, устроил всех: команды Сергея Семака и Доменико Тедеско продолжают делить первое место по набранным очкам.

Главные события матча «Спартак» – «Зенит»:

— Под вопросом было участие в матче трёх игроков «Зенита» – Деяна Ловрена, Малкома и Сердара Азмуна, получивших травмы в прошлом туре. Хорват и бразилец всё-таки попали в основу, а вот иранец начал встречу со «Спартаком» на скамейке запасных. В результате в стартовый состав вернулся кандидат в сборную России Андрей Мостовой.

— В заявке «Спартака» отсутствовал из-за повреждения Наиль Умяров. Его место занял Остон Урунов, впервые в этом чемпионате сыгравший с первых минут. Помимо того, в «дерби двух столиц» не состоялась встреча Александра Кокорина со своей бывшей командой – экс-нападающий «Зенита» опять травмирован.

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— Первые 15-20 минут получились равными. «Зенит» редко играет 4-3-3, так что какое-то время у гостей ушло на то, чтобы привыкнуть к новой схеме без Азмуна. Игроки допускали ошибки при перестроениях, в прессинге, один другому то и дело показывал, как надо было переключаться на соперника. Тедеско вроде бы хорошо подготовил «Спартак» к чемпиону. Узкое расположение нападающих, которых поддерживал Зелимхан Бакаев, доставляло проблемы зенитовцам при розыгрыша мяча в начале атак. Когда «Спартак» наступал, тот же Бакаев стремился вытаскивать Вильмара Барриоса из опорной зоны.

— Однако с середины первого тайма «Зенит» адаптировался к «Спартаку», к своей схеме. Преимущество чемпиона становилось всё больше: в какой-то момент сине-бело-голубые «прижали к канатам» красно-белых и стали наносить удар за ударом. Хорош был в подыгрыше Артём Дзюба. Вдобавок петербуржцы подавили москвичей агрессивным прессингом, когда те разыгрывали мяч от ворот. Гнали атаки спартаковцев направо, закрывая Айртона и Георгия Джикию.

— Первый тайм «Зенит» выиграл по ударам с внушительным перевесом – 12:3 (в створ – 5:1). Как минимум трижды только блестящие сейвы Александра Максименко спасали хозяев от пропущенного мяча. Невероятно, как голкипер вытащил удар Александра Ерохина! Ещё пару-тройку потенциально голевых моментов сине-бело-голубых испортил неправильными решениями Мостовой. Видимо, молодой хавбек излишне суетился в своём первом «дерби двух столиц».

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— Уже через семь минут после начала второго тайма Тедеско изменил атаку: Александр Соболев вышел на замену, а Джордан Ларссон опустился глубже. Впрочем, схема осталась прежней – добавилась мощь центрфорварда. Перед этим Ларссон загубил сумасшедший момент – лучший у «Спартака» при счёте 0:0! Шанс хозяевам подарила ошибка Магомеда Оздоева в передаче, но Джордан не попал в створ из убойной позиции.

— Хуже того, Ларссон привёз гол на 65-й минуте, когда «Зенит» глубже сел на свою половину, и «Спартак» выровнял игру. Оздоев исправился – отнял мяч у шведа. Спартаковцы не успели перестроиться в обороне: Дуглас Сантос навесил, Дзюба сделал скидку, а Ерохин здорово пробил в касание. Александр забил третий гол в чемпионате, попав в основу лишь во второй раз. Чего у Ерохина не отнимешь, так это умения выбирать позицию в чужой штрафной.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на официальном канале «Матч Премьер» в RuTube.

— Проигрывая, «Спартак» довольно долго не мог создать по-настоящему опасных моментов у ворот «Зенита», однако концовка осталась за красно-белыми. Эсекьель Понсе не реализовал верный момент после углового, а на 86-й минуте всё-таки исправился. Этот гол – заслуга изумительно сыгравшего Алекса Крала, а вот гостям при обороне не хватило в створе цепкого Вильмара Барриоса.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на официальном канале «Матч Премьер» в RuTube.

«Зенит» должен был побеждать, исходя из статистики ударов – 22:13 (в створ – 11:4) в пользу сине-бело-голубых. Но Максименко и Понсе спасли ничью, которую «Спартак» заслужил желанием сражаться до последних минут.