«Лидс» — «Сити»: отличный матч, но есть проблема. На поле не было команды Гвардиолы

Если бы «Лидс» и «Манчестер Сити» упускали моменты с чуть менее абсурдной настойчивостью, матч между ними стал бы новой классикой АПЛ. Команды показали два разных типа подходов к чужим воротам и обе преуспели: «Лидс» провёл несколько мощнейших контратак, которые должны были закончиться голами, а «Сити» за счёт постоянного давления получил 10-12 неплохих полумоментов. По статистике Opta команды в сумме наиграли почти на пять ожидаемых голов. С уровнем реализации, достойным команд из верхней части турнирной таблицы чемпионата Англии (то есть выше среднего), мы могли увидеть голов 6-7. Не увидели. Но плохая реализация – не повод отмахиваться от некоторых особенностей матча, которые делают его удивительным.

«Лидс» превзошёл «Сити» по владению

Особенность первая – владение мячом 54%:46% в пользу «Лидса». Конечно, по ходу матча владение было неравномерным, но сами отрезки о многом говорят.

«Сити» мощно давил при счёте 0:0. До гола Стерлинга гости владели мячом 66% времени и допустили всего пять (!) пасов в свою треть поля. Невероятное доминирование, и оно отражалось в моментах. Счёт ударов на этом отрезке – 8:1. Торрес дважды решал сам, хотя в одном из эпизодов напрашивался пас на Мареза. Гол Стерлинга, пусть и родился в неочевидной ситуации, абсолютно заслужен.

При счёте 0:1 «Лидс» владел мячом с почти таким же радикальным преимуществом: 63%. Правда, подходов к чужим воротам было меньше, но это скорее особенности плана. «Лидс» делал много подготовительных передач в фазе билд-апа, в то время как «Сити» сразу доводил мяч до полузащитников. И тут уже начинаются странности.

Удивительно, что «Сити», забив, отказался от привычного стиля. Теоретически, это можно объяснить желанием наказывать соперника в быстрых атаках – но этот отрезок длился 40 минут, и все 40 минут быстрые атаки не работали. Наоборот, главные хайлайты матча случились именно у ворот Эдерсона – и именно в течение того периода, когда «Лидс» доминировал. То, что в итоге «Лидс» сравнял после углового и ошибки Эдерсона – случайность, хватало и моментов с игры.

Как только Родриго сравнял счёт, команды снова поменялись местами. Только на этот раз превосходство «Сити» уже не было таким мощным. 53% владения, 10:5 по ударам, но 0:1 по Big Chance (по статистике Opta) – это игра с обоюдными шансами, в которой никто не контролирует ситуацию.

«Сити» разбился на группу атаки и группу обороны

Владение – самый заметный признак, но не единственный. Неслаженность контрпрессинга менее заметна, но, пожалуй, даже важнее. Весь матч «Сити» здорово накрывал билд-ап соперников. В голевой атаке игроки «Лидса» допустили два обреза за несколько секунд – показательный момент. Но: насколько здорово гости душили атаки соперника, настолько же плохо они реагировали на срыв собственных атак.

В последние полчаса, когда Гвардиола делал замены, а «Сити» снова владел инициативой (ну, формально), команда пугающе сильно разбилась на группу атаки и группу обороны. Верхняя четвёрка (плюс ситуативно ближайший к эпизоду фулбек) шла в коллективный отбор, который не поддерживала остальная команда. «Сити» не хватало высоты обороны. Поэтому когда игроки «Лидса» преодолевали контрпрессинг, они получали полполя пространства.

В матче с «Лестером», который закончился разгромом, была та же проблема. Только её создал сам Гвардиола: при счёте 1:1 и стерильном, но в целом безопасном преимуществе во владении он убрал с игры опорника и выпустил дополнительного нападающего, после чего «Сити» стал разваливаться при каждой контратаке. С «Лидсом» Гвардиола наоборот пытался улучшить контроль в центре поля и даже выпустил для этого Фернандиньо. Просто это не сработало – хотя ход был логичный. Причина есть – самая неочевидная и абсолютно недоказуемая на цифрах, но если вы смотрели матч, то наверняка её заметили.

«Сити» получил пять мячей. Дома! Что это было, Пеп? Три пенальти и трёшка от Варди.

У лидеров «Сити» проблемы с принятием решений

Даже де Брёйне испортил пару контратак, передержав мяч. Другие ошибались ещё чаще. Самый явный пример – момент Мареза на 65 минуте. Рядом забегал де Брёйне, на дальней штанге Фоден и Стерлинг делали рывок два в два, а на дуге штрафной стояли Родри и Бернарду. У «Сити» было преимущество шесть в пять и второй темп атаки, а дополнительно численный перевес гостей усугублялся расположением защитников: сразу двое из пяти стояли между Марезом и воротами, блокируя потенциальный удар. Но Марез всё равно пробил. С острого угла, сквозь двух соперника и игнорируя три более логичных и простых продолжения атаки.

Поспешные нелогичные решения – это что-то максимально странное в футболе Гвардиолы. Тем более что «Лидс», откровенно говоря, напрашивался на неприятности. Смелым розыгрышем от вратаря (обрезов было так много, что потенциальная выгода такого стиля точно не перевешивала риск), а главное – смелым прессингом один в один. Игрокам Бьелсы не хватает класса, это было видно даже в таком удачном для них матче. В любой непонятной ситуации они выбрасываются на соперника, этим можно было пользоваться намного лучше. Это доказывает Стерлинг, который в голевом эпизоде на замахе убрал Эйлинга, а потом на втором замахе ещё двух защитников. Семь из 23 ударов

«Сити» были заблокированы – в каждом из них игрокам «Сити» не хватило только паузы перед ударом.

Естественно, в матче не обошлось и без фирменных необычных идей Гвардиолы. Марез в центре нападения – явно вынужденное решение, потому что в отсутствие Жезуса и Агуэро Пеп в каждом матче пробует новый вариант. Марез не убедил – зато Стерлинг в очередной раз показал, что ему удобнее играть слева, чем в центре. Но даже не считая Мареза в роли ложной девятки, нелогичного было слишком много.

«Ливерпуль» и пустота. А кто вообще участвует в АПЛ в гонке за титул? Кажется, прошлый сезон не закончился. Герои те же, ошибки тоже.

Если соединить все странности: отказ от владения и привычного стиля при победном счёте, разбитость на группу атаки и группу обороны, поспешные и нелогичные решения в перспективных атаках, всё равно остаётся в целом неплохая команда. Проблема в том, что это не команда Гвардиолы.