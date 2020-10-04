«Спартак» укорачивает «скамейку», «Химки» усиливаются. Главные трансферы РПЛ за неделю

Через две недели в России закроется трансферное окно. Клубы РПЛ, зная о скором дедлайне, активизировались – за прошедшую неделю случилось 10 переходов. Про каждый из них есть, что рассказать. Мы брали только официально подтвержденные трансферы, поэтому в списке нет, например, Далера Кузяева, который, по нашим данным, уже подписал контракт с «Локомотивом». «Железнодорожники» ещё не объявили о приобретении хавбека.

Станислав Крицюк – в «Белененсеш»

Сумма трансфера: бесплатно (на правах свободного агента)



Первые полтора года в «Краснодаре» были успешными для Крицюка: место в основе, уверенная игра и даже вызов в сборную России. Затем – травма и, как это часто бывает, спад. Вернувшись в обойму, он проиграл конкуренцию сначала Синицыну, а потом и Сафонову. Случались и ошибки, из-за которых Станиславу не доверяли тренеры «Краснодара». В июле 2020 года голкипер расторг контракт с клубом и вёл переговоры с «Локомотивом», но безуспешно. Теперь Крицюк – игрок «Белененсеша». Станислав ранее уже выступал в Португалии за «Брагу» и «Риу Аве».

Денис Глушаков – в «Химки»

Сумма трансфера: бесплатно (на правах свободного агента)



Нашёл новый клуб и Денис Глушаков. С августа экс-капитан «Спартака» находился в статусе свободного агента, покинув «Ахмат» по окончании прошлого сезона. Как признался сам Денис, его представители общались с «Локомотивом», но «до конкретики не дошло». Глушаков хотел играть ближе



к Москве, где живут его дочери и новая пассия – футболистка ЦСКА Ксения Коваленко. Лучше варианта, чем «Химки», не было. Теперь Денис снова будет бороться за выживание, как и год назад в «Ахмате».

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Артём Полярус – из «Химок» в «Ахмат»

Сумма трансфера: 330 тыс. евро



В прошлом сезоне Полярус, выступая за «Химки», стал лучшим игроком, легионером и ассистентом ФНЛ. К 10 результативным передачам украинец добавил 9 голов. Во многом благодаря ему «Химки» и вышли в РПЛ. Переход в «Ахмат» – новый вызов для Артёма. Там Поляруса ждёт Андрей Талалаев, который и приглашал его годом ранее в подмосковный клуб. «Желаю «Химкам» удачи, а я двигаюсь дальше», – написал хавбек на своей странице в «Фейсбуке».

Эльдор Шомуродов – из «Ростова» в «Дженоа»

Сумма трансфера: 7,5 млн евро



Пожалуй, самый неожиданный трансфер прошедшей недели. Переезд Шомуродова в Италию получился тихим, без слухов и инсайдов. Всё решилось буквально за три дня: во вторник появилась первая информация о переходе, а уже в четверг трансфер подтвердили официально. На Эльдоре «Ростов» заработал больше 7 млн евро – три года назад его покупали из «Бунёдкора» за скромные 300 тыс. евро. В «Дженоа» Шомуродов сходу получил 9 номер.

Владимир Обухов – из «Тамбова» в «Ростов»

Сумма трансфера: 700 тыс. евро



Заменить Шомуродова в «Ростове» призван Владимир Обухов. Воспитанник «Спартака» долго не мог заиграть на высоком уровне – ещё пару лет назад он выступал в ФНЛ за «Кубань» и «Мордовию». Прошлый сезон стал для Обухова настоящим прорывом. В составе «Тамбова» он принял участие в 20 матчах РПЛ, забил 7 мячей и отдал 2 результативных передачи. «Вдвойне



приятно, что теперь работаю с Карпиным. Он начал подтягивать меня в основу «Спартака», при нём я дебютировал», – признался Обухов.

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Николай Рассказов – из «Спартака» в «Арсенал» (Тула)

Сумма трансфера: бесплатно (аренда до конца сезона)



Правый защитник «Спартака», попавший в немилость у Доменико Тедеско, отправился в Тулу. «Арсенал» может помочь Рассказову перезагрузиться и как минимум вернуться на тот уровень, что был у него до травмы. Туляки играют по схеме с тремя центральными защитниками, и Николай, по всей видимости, будет закрывать весь правый фланг. Именно на этой позиции Рассказов не заиграл у Тедеско, проиграв конкуренцию Зобнину. Куда лучше Николай действует в модуле 4-x-x. В «Арсенале» Рассказов получит опыт игры латералем, который пригодится ему по возвращении в «Спартак».

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Александр Ломовицкий – из «Спартака» в «Арсенал» (Тула)

Сумма трансфера: бесплатно (аренда до конца сезона)



Ломовицкий оказался «героем» странных кадровых решений «Спартака». Перед началом сезона красно-белые отдали Александра в аренду в «Химки». Там вингер забил два мяча, а затем вернулся в «Спартак»… Чтобы стать игроком тульского «Арсенала», где он выступал в прошлом сезоне. Ломовицкий, как и Рассказов, продлил контракт со «Спартаком», а уже затем отправился в старый новый клуб. «Мы серьёзно рассчитываем на них, – сказал Гурам Аджоев, руководитель «Арсенала». – Рассказов родился и вырос в Тульской области. Можно сказать, что он вернулся к себе домой. Ломовицкий хорошо знаком нам и нашим болельщикам. «Арсенал» и его дом тоже».

Амир Адуев – из «Монпелье» в «Ахмат»

Сумма трансфера: неизвестна



Новичок «Ахмата» – загадка для широкой публики. Известно о нём совсем немного: родился в Ингушетии, в детстве переехал во Францию, играл за молодёжку «Монпелье». Адуеву 21 год, недавно он дебютировал в составе молодёжной сборной России. Чаще всего Амир действует «под нападающим», однако может закрыть и другие позиции в центре поля. «Я очень доволен, что подписал контракт с клубом «Ахмат»! Спасибо за доверие!», – написал Амир в своём «инстаграме».

Резиуан Мирзов – из «Спартака» в «Химки»

Сумма трансфера: бесплатно (аренда до конца сезона)



Разговоры о том, что Резиуан покинет «Спартак», шли давно. Ближе всего к аренде Мирзова был «Урал» – клубы договорились между собой, но игрок отказался ехать в Екатеринбург. На переход Резиуана в «Химки» повлиял тренерский фактор. «Я уже знаком с Игорем Геннадьевичем (Черевченко – Прим. «Чемпионата»). Мне было комфортно работать с ним в тульском «Арсенале». Отлично знаю его требования и понимаю, какой футбол он хочет видеть», – признался Мирзов. Агент футболиста заявил, что его клиент ставит перед собой цель вернуться в сборную России. В июне 2019 года Резиуан получил вызов в национальную команду на матчи против Сан-Марино и Кипра, но на поле так и не вышел.

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Максимилиан Филипп – из «Динамо» в «Вольфсбург»

Сумма трансфера: 2 млн евро (аренда до конца сезона)



Вся карьера Филиппа в РПЛ похожа на американские горки. Провальные отрезки сменялись чередой отличных матчей, результативные действия – «засухой» без голов и результативных передач. По словам немца, его уход из «Динамо» назревал давно. «В последнее время желание вернуться в Бундеслигу росло всё больше и больше», – поведал Максимилиан пресс-службе «Вольфсбурга». «Динамовцы» хотели продать игрока за те же деньги, что



были потрачены на него год назад (20 млн евро). Договорились пока что на аренду с правом выкупа – по информации «СЭ», в контракте прописана сумма порядка 12 млн евро.