Моуринью унизил «МЮ» на его поле. Одним из лучших был несостоявшийся спартаковец

Уле-Гуннар Сульшер и Жозе Моуринью повеселили публику словесной разминкой перед очной встречей. Главный тренер «Манчестер Юнайтед» вспомнил португальца после того, как «Брайтон» пять раз попал в каркас ворот манкунианцев в матче предыдущего тура АПЛ.

«Мы должны быть счастливы. Моуриньо не было здесь, и он не измерил ворота. Возможно, они тоже оказались меньше положенных размеров», – пошутил Сульшер, намекая на курьёзный случай в Македонии, где «Тоттенхэм» перед игрой Лиги Европы пожаловался на маленькие ворота.

Моуринью, естественно, ответил. Главный тренер «шпор» уколол норвежца, напомнив, что «Манчестер Юнайтед» часто бьёт пенальти.

«Я понимаю, что размеры ворот для Сульшера не важны. Для него важны размеры штрафной площади. Он никогда не согласился бы уменьшить её на метр. Думаю, он предпочёл бы, чтобы она была на четыре метра больше. Это его бы устроило», – заявил Особенный.

Пенальти на первой минуте и спорное удаление Марсьяля

Словно по заказу Моуринью уже на 1-й минуте в ворота его команды был назначен пенальти! Давинсон Санчес действительно сфолил в своей штрафной на Антони Марсьяле. Бруну Фернандеш в очередной раз забил с «точки», исполнив одиннадцатиметровый в фирменном хитром стиле.

Но быстрый гол сыграл злую шутку с «Манчестер Юнайтед». «Тоттенхэм» попёр вперёд и разорвал нескладную оборону манкунианцев. Благо, это оказалось не сложно. Уже через пять минут «шпоры» выигрывали со счётом 2:1! В эпизоде с голом Тангая Н’Домбеле ошибся Гарри Магуайр, который не смог как следует сбросить мяч головой вратарю. Возможно, Эрик Ламела придержал Люка Шоу, но левый защитник хозяев тоже сыграл крайне неудачно.

Второй гол «Тоттенхэма» сделал Гарри Кейн. Как же быстро форвард принял единственно верное решение! Заработав фол, отдал передачу в свободную зону на Сон Хын Мина, а Эрик Бейи, который должен был страховать Магуайра, прозевал рывок корейца. Это уже шестой голевой пас Кейна в четырёх турах АПЛ.

Ещё один момент, поменявший ход матча, случился на 28-й минуте. Команда Моуринью не закрылась, а продолжала играть на встречных курсах. При угловом у ворот «МЮ» Ламела спровоцировал Марсьяля. Судья удалил француза за удар аргентинца, хотя по справедливости должен был дать обоим участникам конфликта либо по жёлтой карточке, либо по красной. VAR не изменил наказания.

Сразу же после удаления форварда «Манчестер Юнайтед» пропустил третий гол. Его привёз Бейи безобразной передачей при розыгрыше от ворот. Кейн перехватил мяч и сам же забил с паса Сон Хын Мина.

Орье нужен Моуринью больше, чем «Спартаку»

Важной фигурой в плане Моуринью был Серж Орье. Наверное, в «Спартаке», смотря матч на «Олд Траффорд», пожалели, что не смогли договориться о переходе этого защитника. Подключения ивуарийца создавали «Тоттенхэму» преимущество на правом краю. Орье и забить мог при игре в равных составах, и голевой передачей незадолго до перерыва отметился. Свободно получил мяч на фланге, после чего отправил его между ног Магуайра на набежавшего Сон Хын Мина – кореец наносил удар без помех из пределов вратарской.

В первом тайме «Тоттенхэм» пробил 13 раз по воротам соперника, тогда как «Манчестер Юнайтед» ограничился всего четырьмя ударами (в створ – 4:2). А уже в начале второго тайма Орье стал автором пятого гола «шпор». Поль Погба ужасно сыграл в обороне, прозевав рывок ивуарийца за спину.

Более того, на 78-й минуте нарушение со стороны Погба привело к назначению пенальти в ворота «МЮ». Кейн оформил дубль с «точки». В этот момент на лице Моуринью появилась лёгкая улыбка.

А вот Сульшеру сегодня вечером точно будет не до шуток. Его команда проиграла всё, что можно, в переходных фазах. Вдобавок хозяев погубили индивидуальные ошибки игроков. У «МЮ» лишь три очка после трёх матчей. Между тем, Моуринью во втором тайме выпустил даже Деле Алли, которому, как и Орье с Н’Домбеле, казалось, уже нет места в команде при португальце.