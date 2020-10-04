Коронавирус атакует чемпионат Италии! «Наполи» не пустили в Турин

Вторая волна коронавируса набирает обороты, и первым под её натиском рискует пасть чемпионат Италии. Ещё вчера поздно вечером стало известно, что матч между «Ювентусом» и «Наполи» под угрозой срыва. «Наполи» не разрешили вылететь в Турин из-за случаев заражения коронавирусом в команде. Положительные тесты сдали Пётр Зелиньски и Элиф Элмас.
В «Ювентусе» сообщили, что выйдут на поле независимо от того, сможет ли «Наполи» прибыть на матч. Напомним, что до этого случая «Юве» выступил с объявлением, что у двух сотрудников клуба тесты оказались положительными, среди них не было футболистов.
Кто запрещает вылететь «Наполи»
Местные власти. ASL (аналог российского Министерства здравоохранения) и руководство региона запретили «Наполи» покинуть пределы города. Команда об этом узнала, когда направлялась в аэропорт.
Заявление Серии А
Серия А отказалась переносить матч и опубликовала заявление с подтверждением, что игра должна состояться. «Серия А подтверждает, что матч «Ювентус» — «Наполи» в рамках 3-го тура чемпионата Италии по-прежнему планируется начать 4 октября в 20:45 по местному времени», — цитирует официальное заявление лиги Football Italia.
Юристы клуба из Неаполя обратились к руководству Серии А, чтобы обсудить возможный перенос матча с «Ювентусом» из-за отсутствия разрешения местного органа здравоохранения на вылет из Неаполя после выявления нескольких случаев заражения коронавирусом в команде.
«Дженоа» удалось отложить матч с «Торино» из-за того, что в клубе было выявлено 22 случая заражения COVID-19, в том числе среди 17 игроков, многие из которых принимали участие в матче 2-го тура чемпионата Италии с «Наполи» (0:6).
Что говорит регламент и будет ли перенесён матч
Документ гласит следующее: если у команды больше 10 заболевших, она может один раз за сезон попросить о переносе. Если набирается 13 футболистов из первой заявки (с закрепленными номерами), играть можно. Если меньше – следует техническое поражение.
Также в регламенте прописано, что если отмена матча применяется местными властями, то здесь Серия А ничего поделать уже не может. И в такой ситуации можно перенести матч, так как есть запрет на выезд со стороны города.
Эту информацию подтвердил директор Итальянского футбольного союза Пьетро Ло Монако в эфире неаполитанского радио: «Игра должна быть перенесена. Меры, предпринятые ASL, законны, позиция ясна».
Тем временем юристы «Наполи» предпринимают все попытки, чтобы клуб не получил (0:3), а игра была перенесена согласно регламенту.
«Закон государства превыше футбола. Если бы «Наполи» полетел на игру, это было бы преступлением. Мы долго переписывались с органами, с лигой, «Ювентусом» и FIGC, прикрепили все документы. Команда не может лететь в Турин», — заявил юрист неаполитанского клуба Маттиа Грассани.
Удастся ли «Наполи» не получить техническое поражение, узнаем совсем скоро. А пока можно констатировать, что есть большой шанс приостановки чемпионата.
- 4 октября 2020
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