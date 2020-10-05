Закрытие трансферного окна в Европе. Все последние переходы. LIVE!

Привет, друзья! Вот и подошло к концу самое необычное трансферное окно в новейшей истории футбола. Пандемия коронавируса вынудила большинство мировых лиг расширять его рамки и переносить дедлайн. В топ-чемпионатах Европы летний (хотя какое лето в начале октябре — разве что «бабье») регистрационный период завершится сегодня ночью. Исключение составит только Англия, но с рядом оговорок: с 5-го до 16-е число будут разрешены трансферы только внутри страны. При этом друг с другом клубы АПЛ не смогут заключать контракты — только с командами низших лиг. Так или иначе, ждём интересных операций «на флажке». А следить за развитием событий на мировом рынке игроков вам поможет наш большой лайв. С нами точно не пропустите ничего интересного!
ESPN сообщает, что Эдинсон Кавани прошёл медосмотр для «МЮ». В ближайшее время уругваец должен подписать двухлетний контракт с «красными дьяволами».
Немецкое издание Bild сообщает, что вингер «Ромы» Джастин Клюйверт прилетел в Германию, чтобы пройти медосмотр для «РБ Лейпциг». Речь идёт об аренде с правом выкупа.
Сегодня ночью закрывается трансферное окно в большинстве европейских лиг. Жоау Мариу может перебраться в «ПСЖ», а Эдинсон Кавани – в «МЮ». Рассказываем о самых ожидаемых переходах.
- 5 октября 2020
-
13:03
-
12:54
-
12:49
-
12:43
-
12:37
-
12:28
-
12:10
-
11:43
-
11:24
-
11:21
-
10:44
-
10:40
-
10:25
-
10:22
-
10:20
-
10:11
-
10:05
-
09:53
-
09:41
-
09:37
-
09:28
-
09:00
-
08:38
-
08:21
-
07:57
-
06:51
-
06:31
-
06:00
-
04:55
-
04:44
-
04:34
-
04:02
-
03:45
-
03:28
-
03:18