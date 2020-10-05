Закрытие трансферного окна в Европе. Все последние переходы. LIVE!

Привет, друзья! Вот и подошло к концу самое необычное трансферное окно в новейшей истории футбола. Пандемия коронавируса вынудила большинство мировых лиг расширять его рамки и переносить дедлайн. В топ-чемпионатах Европы летний (хотя какое лето в начале октябре — разве что «бабье») регистрационный период завершится сегодня ночью. Исключение составит только Англия, но с рядом оговорок: с 5-го до 16-е число будут разрешены трансферы только внутри страны. При этом друг с другом клубы АПЛ не смогут заключать контракты — только с командами низших лиг. Так или иначе, ждём интересных операций «на флажке». А следить за развитием событий на мировом рынке игроков вам поможет наш большой лайв. С нами точно не пропустите ничего интересного!

Сначала старые Только важные Live Павел Панышев ESPN сообщает, что Эдинсон Кавани прошёл медосмотр для «МЮ». В ближайшее время уругваец должен подписать двухлетний контракт с «красными дьяволами». 12:48 Павел Панышев Официально! «Интер» арендовал у «Пармы» 30-летнего защитника Маттео Дармиана. Это аренда до конца сезона с правом обязательного выкупа. Футболист ранее выступал за «МЮ» и хорошо знаком с нынешними игроками миланского клуба Ромелу Лукаку, Алексисом Санчесом и Эшли Янгом. 12:37 Павел Панышев Нападающий «Атлетико» Никола Калинич перейдёт в «Верону», сообщает журналист Николо Скира. 32-летний хорватский форвард подпишет соглашение с итальянским клубом на два года. Сегодня, 5 октября, Калинич прибудет на медосмотр. Напомним, игроком также интересовался московский «Локомотив». 12:28 Павел Панышев Немецкое издание Bild сообщает, что вингер «Ромы» Джастин Клюйверт прилетел в Германию, чтобы пройти медосмотр для «РБ Лейпциг». Речь идёт об аренде с правом выкупа. 12:20 Павел Панышев «Эвертон» объявил о переходе защитника Бена Годфри из «Норвич Сити». 22-летний английский футболист заключил с ливерпульским клубом контракт, рассчитанный до лета 2025 года. Сумма трансфера не уточняется, однако, по информации Sky Sports, «ириски» заплатили за игрока £ 20 млн (€ 22 млн). 12:13 Павел Панышев 20-летний хавбек «Тоттенхэма» Райан Сессеньон перебрался в «Хоффенхайм». Аренда до 30 июня 2021 года. 12:07 Павел Панышев Сегодня ночью закрывается трансферное окно в большинстве европейских лиг. Жоау Мариу может перебраться в «ПСЖ», а Эдинсон Кавани – в «МЮ». Рассказываем о самых ожидаемых переходах. Самые ожидаемые переходы последнего дня трансферного окна в Европе Успеют ли всех оформить?