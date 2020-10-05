В Дортмунде появился ещё один вундеркинд. В 17 лет отдаёт три голевые за матч!

Пока Джейдон Санчо раздумывает над переходом в «МЮ», в Дортмунде зажигает 17-летний американский полузащитник Джованни Рейна. В субботнем матче с «Фрайбургом» вундеркинд заменил на поле приболевшего англичанина. Выйдя в стартовом составе, он отдал три голевые передачи, а также стал лучшим по отборам и успешным обводкам. Рассказываем о талантливом американце, которого болельщики «Боруссии» провожали с поля аплодисментами.

Трагедия в семье и приход в академию «Нью-Йорк Сити»

Рейна родился в футбольной семье. Его отец, Клаудио Рейна, играл на позиции полузащитника в «Рейнджерс», «Сандерленде», «Манчестер Сити» и других клубах. А мать, Даниэль Иган, выступала за женскую сборную США. Джио родился в 2002 году в Сандерленде, когда его отец выступал в составе «чёрных котов». Рейна-старший назвал сына в честь бывшего одноклубника по «Рейнджерс» Джованни ван Бронкхорста. Уже в 2007 году семья переехала в США, где Клаудио подписал контракт с «Нью Йорк Ред Буллз».

Когда Джио исполнилось десять, в семье случилась большая трагедия. Его старший брат Джек умер в возрасте 13 лет от агрессивной формы рака мозга. Братья были очень близки, часто играя в американский футбол, баскетбол или футбол.

«Конечно, это часть Джованни. Это одна из вещей, про которую мы все знаем, но не говорим об этом всё время. Это то, что объединяет нас и делает ближе, как часть событий, через которые мы прошли вместе. У Джованни есть татуировка с Джеком. Она у него была первой. Делать тату он пошёл с матерью. Татуировка – постоянное напоминание о брате», — рассказывал в интервью The Athletic Клаудио Рейна.

Спустя три года после смерти брата Рейна-младший начал тренироваться в академии «Нью-Йорк Сити», где его отец работал спортивным директором. В первом же матче молодёжки он отметился хет-триком, а главный тренер Патрик Виейра сравнил Джио с Давидом Трезеге, пророча молодому футболисту большое будущее. Рейна-младший продолжал блистать, чем обратил на себя внимание европейских клубов.

Почему Джованни выбрал именно Дортмунд

Скауты «шмелей» впервые увидели игрока в деле на турнире в Филадельфии осенью 2017 года. Сам Джованни утверждает, что им заинтересовались несколько европейских клубов после удачного выступления во Флориде в составе сборной США до 16 лет. «Боруссия» внимательно следила за его развитием и ждала, пока ему исполнится 17 лет. Уже тогда Рейна-младший привлёк внимание скаутов «Аякса», «Баварии» и нескольких клубов АПЛ.

Как только футболисту стукнуло 17, ему сделали гражданство Португалии, благодаря бабушке, которая имела португальские корни. Сам Джио принял предложение дортмундцев, которые поставили в пример молодому игроку карьерное развитие Кристиана Пулишича, Усмана Дембеле и Джейдона Санчо.

«Самое главное, о чём я говорил со своим отцом и агентом, это возможность играть. Дортмунд оказался идеальным местом для меня, потому что он даёт время молодым игрокам вроде Кристиана Пулишича и Усмана Дембеле на поле. Я знал, что, возможно, не буду самой большой рыбой в пруду Дортмунда. Но я был уверен в себе и знал: если я буду усердно работать и тренироваться, то смогу пробиться в первую команду и играть там регулярно. Сейчас я на правильном пути», — говорил Джованни.

Главный тренер “Боруссии” Люсьен Фавр сразу стал привлекать американского резервиста к тренировкам с первой командой. Но дебютировать в Бундеслиге Джованни удалось только в начале 2020 года, когда он был переведён в основной состав клуба. Он появился на поле в матче с «Аугсбургом» (3:5) в возрасте 17 лет и 66 дней, став самым молодым американцем, когда-либо игравшим в чемпионате Германии.

Уже спустя две недели Джованни Рейна отметился первым забитым мячом в футболке «шмелей» — в проигранной кубковой игре против «Вердера» (3:2). На этот раз он стал самым молодым автором забитого мяча в истории Кубка Германии.

Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

Нападающий дортмундцев Эрлинг Холланд, впечатлённый игрой одноклубника, рассыпался в комплиментах в адрес Джио, назвав его «Американской мечтой».

«Ему всего лишь 17 лет, в таком молодом возрасте так спокойно обращаться с мячом и играть за такую большую команду… Очень интересно наблюдать за тем, насколько он спокоен. Рейна совсем не переживает, он просто врывается в матч. Потрясающий талант. Хорошо, что он в нашей команде. Рейна может войти в элиту мирового футбола. «Американская мечта», я зову его так», – заявил Холанд в интервью ESPN.

В этом сезоне Фавр продолжил привлекать 17-летнего футболиста к основе. В матче 1-го тура Бундеслиги против «Боруссии» из Мёнхенгладбаха (3:0) Джованни вышел на поле в стартовом составе, отметился дебютным голом в чемпионате Германии и заработал пенальти, который успешно реализовал Эрлинг Холанд. Что самое интересное, голевую передачу Рейне отдавал также 17-летний футболист «шмелей» Джуд Беллингем.

В минувшую субботу Джио вновь напомнил о себе, отдав три голевые передачи в матче против «Фрайбурга» (4:0). Молодой американец дважды ассистировал Холанду и ещё одну голевую передачу отдал Эмре Джану. По информации WhoScored, Джованни стал лучшим по количеству отборов (4) и успешных обводок (4), получив самую высокую оценку за матч – 9,8.

Рейна хочет выступать именно за сборную США

У Рейны-младшего было несколько вариантов, какую страну представлять на международном уровне: Аргентина (из-за семьи своего отца), Англия (там родился), Португалия (имеет гражданство этой страны) и США.

В марте этого года Джованни всё же сделал выбор, дав понять, что хочет выступать только за сборную США.

«Для меня всё ясно. Я буду играть только за Соединенные Штаты Америки. Это мой дом», — заявил 17-летний футболист.

Джио уже привлекался в юношеские сборные США, а теперь с нетерпением ждёт вызова в главную команду страны, чтобы за компанию с Кристианом Пулишичем зажечь на ЧМ-2022 года в Катаре.