Что «Ливерпуль» потерял в матче с «Астон Виллой» (кроме очков)

Матч «Ливерпуля» с «Астон Виллой» можно рассматривать в двух разных контекстах. Первый контекст простой: качество игры. 7:2 – это, конечно, ненормально. Но это было по делу? Насколько? Это тенденция? Случайность? Даже простые вопросы требуют ответов, поэтому начнём именно с разбора игры.

Контекст №1: счёт по делу?

«Астон Вилла» забила три гола после рикошетов. Ещё один – после тоненького офсайда, который трудно назвать провалом обороны. Ещё один – после обреза запасного вратаря, что тоже трудно назвать системной проблемой «Ливерпуля». То есть пять голов из семи можно назвать случайными. Просто безумный сценарий, трудно даже вспомнить, когда в последний раз было столько случайных голов. Вот только это не значит, что «Ливерпуль» не провалился.



Хотя «Астон Вилла» забила несколько случайных голов, она также не забила парочку обязательных. Герой матча Олли Уоткинс после финального свистка дал объективную оценку своей игры: «Я счастлив, что забил три гола, но понимаю, что должен был забить больше». Эпизод, когда Росс Баркли оказался один почти на линии вратарской, получил мягкий пас и катнул мяч мимо ворот – тоже из тех, которые проще реализовать, чем упустить.



У «Астон Виллы» была чёткая идея, как именно атаковать. 41% всех атак команды прошли через левый фланг. Тепловая карта группы атаки (Грилиш, Баркли, Уоткинс, Трезеге) тоже показывает, насколько сильным был перекос на левый фланг. К. этому нужно добавить крайне высокую позицию левого фулбека: Таргетт открывался выше Кэша (правого фулбека) и давал дополнительную опцию для продвижения мяча.

Левый фланг атаки «Виллы» — это тот, где у «Ливерпуля» Салах и Александер-Арнольд. У Мо и Трента не так много общего, но кое-что есть: оба не защитники. Даже несмотря на то, что ТАА считается фулбеком. Он плеймейкер на фланге и не обращает внимания на то, сколько пространства оставил за спиной.



Высокая линия обороны плюс отсутствие Трента в защите – системные недостатки «Ливерпуля», которые давно всем известны. Вот только наказывать за них не получается. Топовый высокий прессинг маскирует проблему и предотвращает контратаки на начальном этапе, а когда они проходят, работает подстраховка. Полузащитники у Клоппа традиционно на вторых ролях (до перехода Алькантары), зато с тасканием рояля у них всё прекрасно.



Ситуацию мог (и должен) был спасти Наби Кейта. Но он провёл неудачный матч: непродуктивно подключался к атакам и не помогал в обороне. Это привело к тому, что: 1) Грилиш пользовался огромной свободой 2) Баркли постоянно врывался вторым темпом и выходил на ударную позицию 3) «Ливерпуль» постоянно получал атаки на скорости и на пространстве. Джо Гомес ситуативно оказывался против двух соперников. Абсурд.



Вывод: счёт мог быть и не таким крупным, если бы не случайные эпизоды (вроде рикошетов). Но исходя из сценария игры он всё равно скорее должен был быть крупным. Конечно, это провал, который трудно списать на несчастный случай.

Контекст №2: что этот счёт значит для «Ливерпуля»

Провал в одном матче ничего не значит в контексте целого сезона. «Бавария» на неделе пропустила четыре гола от «Хоффенхайма». «Челси» под руководством Антонио Конте влетел «Арсеналу» 0:3, а потом с запасом выиграл чемпионство. «Ливерпуль» не находится в системном кризисе, как проигравшая 2:8 «Барселона» — этот счёт не показывает тупик развития команды и не требует немедленной перестройки (которую в итоге начала «Барселона»). Есть искушение просто отмахнуться от этого поражения: сбой системы, забыли и пошли дальше. Но есть одна причина, по которой это сделать не получится.



«Ливерпуль» на пике – скажем, в первой половине прошлого сезона – казался непобедимым. Когда я пишу «казался», я имею в виду не личные субъективные ощущения. А то, сколько раз «Ливерпуль» дожимал соперников в пограничных ситуациях. В прошлом сезоне победу над «Астон Виллой» в гостях принёс Мане на 95-й минуте. Милнер на 95-й минуте принёс победу над «Лестером» дома. А в последние 10 минут основного времени голы шли на потоке. Лаллана с «МЮ», Фирмино с «Кристал Пэлас», Фирмино с «Вулверхэмптоном», Мане с «Вест Хэмом» — все эти голы, забитые после 80-й минуты, принесли очки. «Ливерпуль» побеждал даже в тех случаях, когда не доминировал по ходу матча, а соперник делал всё правильно (как «Вулверхэмптон»).



Трудно сохранять идеальную форму на протяжении всего сезона. А вот набирать очки даже не в лучшей форме – можно, если качество исполнителей и организация игры позволяют. Хосеп Гвардиола после победы в АПЛ в сезоне-2018/19 признался, что в начале сезона команда была совсем не в форме: «Важно было дать игрокам отдохнуть. Я рассчитывал, что очки мы будем набирать в любом случае».

«Он сбежит обратно в Испанию, поджав хвост». Как Пеп уничтожил АПЛ Получилось не сразу.

Пиковый «Ман Сити» тоже казался непобедимой командой – и тоже за счёт того, что побеждал при любых обстоятельствах. В рекордном сезоне-2017/18, который команда закончила, набрав 100 очков, хватало матчей, где всё могло пойти не так. Победный гол «Борнмуту» был забит на 97-й минуте, а Стерлинг стал специалистом по победным голам в концовках. До того, как репутация стала работать на них, они неплохо поработали на неё.



Умение брать три очка дать в матчах, где «не залетает» или просто соперник выглядит лучше – необходимое качество для команд, которые бьют рекорды и задают новый стандарт. Чем грозит потеря этого свойства, можно увидеть на примере «Ман Сити».



«Сити» перестал быть непобедимым постепенно. Сначала проиграл «Ливерпулю» (кстати, разгромом), потом пару раз проиграл качественным автобусам («Ньюкаслу», «Кристал Пэлас»), а в прошлом сезоне их поражения в какой-то момент перестали удивлять. Неудобный соперник «(Вулверхэмптон», «Ливерпуль», «Ньюкасл»), неудобный сценарий (пропущенный первый гол, как с «Ливерпулем», «Челси») – причин для поражений стало слишком много. Одно дело, когда у команды в теории есть известные недостатки – но до них ещё пойди доберись в игре. Другое дело, когда Брендан Роджерс после матча, выигранного с разгромным счётом говорит: «Я люблю атакующий футбол, но мы знали, как играть против «Сити» на результат. Это отличная команда, но их нужно лишить пространства в атаке и атаковать в момент, когда они вступают в отбор». Другими словами, Роджерс разработал под Гвардиолу конкретный план – и забил пять голов, используя системные слабости «Сити».

«Сити» получил пять мячей. Дома! Что это было, Пеп? Три пенальти и трёшка от Варди.

«Астон Вилла» сделала с «Ливерпулем» то же самое. Весь матч била в системные слабые места, о которых в принципе все давно знали, но раньше как-то не могли использовать. Можно сколько угодно говорить о невезении, рикошетах и о том, что это всего лишь один матч, но это неважно. Команду, которая пропустила семь голов, трудно воспринимать как непобедимую. Если «Астон Вилла» забила семь – то и «Ньюкасл», ещё одна команда с ярко-выраженным лидером (Сен-Максимен) и контратакующим планом без прессинга, тоже может.



Буквально неделю назад я писал о том, что в АПЛ не видно команды, которая могла бы навязать конкуренцию «Ливерпулю» в борьбе за титул. С тех пор их и не появилось – зато сам «Ливерпуль» перестал выделяться. Хотя избежать этого было довольно просто – достаточно не пропускать семь голов от команды, которая два месяца назад сохранила место в АПЛ только из-за сбоя системы фиксации ворот (и лишних двух очков).

«Ливерпуль» и пустота. А кто вообще участвует в АПЛ в гонке за титул? Кажется, прошлый сезон не закончился. Герои те же, ошибки тоже.

Конечно, «Ливерпуль» может в следующем матче ответить на всё сразу и отомстить «Эвертону» (это, кстати, будет трудно), но разовый ответ ничего не изменит. «Астон Вилла» показала всей лиге, что против «Ливерпуля» есть эффективный план, которым может воспользоваться не только топ-клуб, а кто угодно. У кого следующего получится? Этот итог поражения от «Астон Виллы» кажется более важным, чем потерянные очки или разница голов. Это то, что может изменить весь сезон. А «Ливерпулю» теперь очень долго предстоит в каждом матче доказывать обратное.