Главные переходы последнего дня трансферного окна в Европе

Последний день работы трансферного окна самый интригующий – всегда ждёшь громких сделок «на флажке». В этот раз действительно состоялись несколько интересных переходов, один из которых даже разозлил главного тренера «Атлетико» Диего Симеоне. Рассказываем о них.

Томас Парти, из «Атлетико» в «Арсенал»

По информации из Испании, Симеоне в ярости из-за перехода Парти в «Арсенал». Аргентинец был уверен, что ганский полузащитник останется в «Атлетико» и связывал с ним свои тактические задумки, однако английский клуб решил выкупить Томаса, заплатив прописанные в его контракте отступные в размере 50 млн евро. В обратном направлении из Лондона в Мадрид проследует Лукас Торрейра, которого «Атлетико» возьмёт в аренду.

Эдинсон Кавани, в «Манчестер Юнайтед» на правах свободного агента

Экс-форвард «ПСЖ» только 5 октября определился с новым клубом. После ухода из парижской команды, за которую Кавани в прошлом сезоне забил семь голов в 22 матчах, уругваец вёл переговоры с «Бенфикой», «Ромой», «Ювентусом» и «Атлетико». Но все претенденты отказывались от него из-за высоких требований по зарплате. В конце концов, лучшие условия предложил «Манчестер Юнайтед». Кавани подписал контракт на один год с возможностью продления ещё на сезон. В Англии он будет получать около 10 млн евро.

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Алекс Теллес, из «Порту» в «Манчестер Юнайтед»

Ещё «Манчестер Юнайтед» наконец-то нашёл усиление на левый фланг обороны. В понедельник вечером манкунианцы объявили о подписании четырёхлетнего контракта (с опцией продления ещё на один сезон) с Алексом Теллесом из «Порту». По данным Transfermarkt, сумма трансфера составила всего 15 млн евро. Бразилец – очень приличный атакующий защитник, он забил 26 голов и отдал 57 голевых передач в 195 матчах за португальскую команду.

Дуглас Коста, из «Ювентуса» в «Баварию»

Бразильский вингер возвращается в «Баварию», за которую выступал с 2015 по 2017 годы. Победитель Лиги чемпионов арендовал Дугласа Косту до конца сезона. При этом немецкий клуб не получит права выкупа игрока. «Бавария» вообще была очень активна в последний день летнего окна. Помимо Дугласа Косты мюнхенцы подписали на правах свободного агента экс-нападающего «ПСЖ» Эрика Шупо-Мотинга и купила за 10 млн евро у «Марселя» правого защитника Буну Сарра.

Федерико Кьеза, из «Фиорентины» в «Ювентус»

Дуглас Коста освободил место в «Ювентусе» для вингера сборной Италии Федерико Кьезы. Чтобы вписаться в финансовый фэйр-плей, туринский клуб договорился с «Фиорентиной» о трансфере по любопытной схеме. Первые два года – аренда. Сначала за 3 млн евро, а потом за 7 млн. После этого чемпионы Италии должны будут выкупить Кьезу, переведя на счёт «Фиорентины» ещё 40 млн. Более того, бонусы могут увеличить эту сумму на 10 млн.

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Данилу Перейра, из «Порту» в «ПСЖ»

В «ПСЖ» пришли к выводу, что им не хватает центральных полузащитников, чтобы выиграть Лигу чемпионов и добавили в состав «опорника» сборной Португалии Данилу Перейру. Парижский клуб оформил сезонную аренду игрока стоимостью 4 млн евро. Если новичок проявит себя, чемпионы Франции смогут выкупить его у «Порту». Напомним, несколько дней назад спортивный директор «ПСЖ» Леонардо раскритиковал тренера Томаса Тухеля, выразившего недовольство работой клуба на рынке.

Маттео Дармиан, из «Пармы» в «Интер»

Бывший защитник сборной Италии Маттео Дармиан снова оказался в топ-клубе: сменил «Парму» на более статусный «Интер». «Нерадзурри» арендовали 30-летнего игрока с обязательством выкупа следующим летом за 2,5 млн евро. Судя по трансферной политике, Антонио Конте собирает в Милане филиал «Манчестер Юнайтед». До Дармиана в «Интер» перешли ещё три бывших игрока манкунианцев – Эшли Янг, Алексис Санчес и Ромелу Лукаку.

Крис Смоллинг, из «Манчестер Юнайтед» в «Рому»

«Рома» и «Манчестер Юнайтед» с начала лета торговались по Смоллингу. Прошлый сезон англичан прилично отыграл за римлян на правах аренды, так что итальянцы хотели приобрести права на защитника. Однако «МЮ» требовал больше, чем «Рома» готова была заплатить. Только перед закрытием трансферного окна стороны ударили по рукам. Манкунианцы получат 15 млн и ещё 5 млн бонусами. Отметим и два трансфера римлян «на выход»: Джастин Клюйверт отдан в аренду «РБ Лейпциг», а Диего Перотти продан в «Фенербахче».

Тьемуэ Бакайоко, из «Челси» в «Наполи»

В прошлом сезоне Тьемуэ Бакайоко был одноклубником Александра Головина в «Монако», а сейчас «Челси» отдал центрального полузащитника в аренду «Наполи». Дженнаро Гаттузо пригласил 26-летнего француза, с которым работал в «Милане». Итальянский клуб заплатит за сезонную аренду 2 млн евро. Тем временем из «Наполи» после семи лет в команде ушёл Хосе Кальехон: 33-летнего испанца на правах свободного агента подписала «Фиорентина».

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Мануэл Фернандеш, в «Кайсериспор» на правах свободного агента

На этот трансфер вряд ли обратят внимание за пределами Португалии, Турции и России, но мы не можем пройти мимо того, что экс-полузащитник «Локомотива» и «Краснодара» определился с новой командой. Португальский полузащитник окончательно попрощался с РПЛ, подписав двухлетний контракт с «Кайсеприспором». Сообщалось, что его зарплата в турецком клубе составит 750 тыс. евро в год. Более выгодного предложения Ману не дождался. В прошлом сезоне Фернандеш забил три гола в 19 матчах за «Краснодар».