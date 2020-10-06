Золото, лучший гол — Зе Луиш не зря сгонял в Португалию. Почему же так быстро вернулся?

Летом прошлого года нападающий «Спартака» Зе Луиш уехал в «Порту». Там он сразу начал забивать, став основным форвардом португальского клуба. Но уже зимой форвард выпал из стартового состава и выходил на поле только со скамейки запасных. Спустя чуть больше года Зе Луиш возвращается в Россию, но на этот раз в другой московский клуб – «Локомотив». Рассказываем, почему бывший спартаковец не задержался в Португалии.

Здорово начал, забив «Краснодару» и «Бенфике»

В начале июля прошлого года «Спартак» продал Зе Луиша в «Порту» за 8,5 млн евро. Сам футболист назвал трансфер в португальский клуб мечтой, которая стала реальностью.



«Я всегда хотел играть в гранде португальского и европейского футбола. Моя мечта исполнилась, я чувствую себя счастливым. Я и «Порту» очень хотели этого перехода. Жду от себя, что буду прилагать максимум усилий и забивать много мячей. Мне нужно забивать голы, чтобы помочь команде выиграть титулы», – сказал Зе Луиш в интервью официальному сайту.



Кабо-вердианский форвард действительно мощно начал сезон в составе «драконов». Он дебютировал за новый клуб в матче ЛЧ против «Краснодара» (0:1), а уже в ответной встрече забил первый гол за «Порту» (2:3). Зе на этом не остановился и спустя четыре дня оформил хет-трик в игре с «Виторией» из Сетубала (4:0), забив два гола головой, а третий — с 25 метров.



Португальские СМИ отметили результативность форварда, который спустя неделю поразил ворота в победном матче против «Бенфики» (0:2). Тренеры чемпионата Португалии признали его лучшим нападающим августа.



В следующем месяце Зе Луиш забил только два мяча – в ворота «Портимоненсе» (2:3) и «Санта Клары» (2:0). Одно время 28-летний футболист с 6 голами делил первое место в гонке бомбардиров с полузащитником «Бенфики» Пицци, а потом «замолчал». В последующих пяти матчах кабо-вердианского нападающего преследовала голевая засуха, которую он ненадолго сумел прервать в декабре, забив гол ударом через себя в ворота «Пасуш де Феррейры» (2:0). Уже по окончании сезона этот мяч будет признан лучшим по итогам чемпионата Португалии.

После голевой засухи Зе стали преследовать травмы

С начала этого года нападающий начал страдать от травм. Весь январь он пропустил из-за воспаления колена. Вернувшись в феврале, Зе забил по голу в полуфинальных матчах Кубка Португалии против «Академику» из Визеу (1:1 и 3:0), и помог клубу выйти в финал турнира.



Тем не менее главный тренер «драконов» Сержиу Консейсау уже потерял доверие к игроку и усадил его на скамейку запасных. Португальский тренер предпочёл Зе Луишу нападающего Тикиньо Соареса, которым уже в сентябре интересовались «Спартак» и «Локомотив».



В марте кабо-вердианского футболиста вновь стала беспокоить травма, на этот раз мышечная. Зе пропустил два матча из-за повреждения, а уже в середине месяца чемпионат Португалии приостановили из-за пандемии коронавируса.

После возобновления Примейры Консейсау дал шанс форварду, выпустив его в стартовом составе против «Маритиму» (1:0) и «Авеша» (0:0). Луиш ничем примечательным не отметился, а потом опять получил мышечную травму, пропустив последующие шесть игр чемпионата Португалии.



Так или иначе, по окончании сезона 29-летний нападающий стал чемпионом и обладателем Кубка страны. В Примейре-2019/2020 он забил семь голов в 18 матчах, из которых только в 11 Зе Луиш выходил в стартовом составе.



В новом сезоне футболист продолжил сидеть на скамейке запасных. В первом туре Сержиу Консейсау оставил его вне заявки, во втором – в запасе, а в третьем – выпустил всего на девять минут. Стало понятно, что португальский тренер окончательно разуверился в Зе и готов отпустить его в другой клуб.

Переход в «Локомотив»

Интерес «железнодорожников» к Зе Луишу появился ещё в середине сентября. Любопытно, что изначально «Локомотив» интересовался партнёром нападающего в «Порту» Тикиньо Соарешом, но позже всё же переключился на экс-футболиста «Спартака».



За Зе Луиша московский клуб заплатил 10,75 млн евро. Футболист подписал контракт на три года и будет играть под 29-м номером. Очевидно, что при выборе нового места работы Зе учитывал и семейный фактор: с русской танцовщицей Алесей футболист встречается со времён выступления за «Спартак».

Переход уже прокомментировал председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков.



«Закончили трансфер Зе Луиша. Все переговоры — это уже история. Теперь будем смотреть за будущим. Зе Луиш и «Спартак»? Все футболисты — профессионалы, много игроков играли в разных командах. Клуб занимается переездом: чем быстрее, тем лучше», — сказал Мещеряков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.



Зе официально возвращается в Россию и может дебютировать за новый клуб уже в ближайшей домашней игре 11-го тура против «Уфы».