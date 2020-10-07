«Ювентус» опять переманил лидера «Фиорентины». Должно получиться лучше, чем в прошлый раз

«Если ты не можешь купить дом, то арендуешь его». Директор «Ювентуса» Фабио Паратичи не то чтобы оригинален, но последователен. В начале трансферного окна произнёс эту фразу, а в конце – арендовал у «Фиорентины» её лучшего игрока последних лет.

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Федерико Кьеза перешёл в «Ювентус» в аренду на два года (за 10 млн евро) с последующим выкупом за 40 млн. Плюс бонусы: до 10 млн. На сайте «Ювентуса» приведены подробности сделки: полная стоимость трансфера будет оплачиваться в течение трёх лет, стоимость двухлетней аренды разбита неравномерно (прямо сейчас «Фиорентина» получила всего три млн), выкуп становится обязательным при достижении определённых спортивных результатов, но даже если они не будут достигнуты, «Ювентус» всё равно получит право выкупить игрока на тех же условиях. Что за результаты, на сайте не сообщается, но есть инсайды, что они минимальны: 10 голов и 10 голевых передач за два сезона.

Финансовые детали редко можно встретить на официальных сайтах клубов. Это говорит только о том, насколько серьёзно в Турине подошли к сделке – не только финансово, но и имиджево. На то есть причины.

Опасные прецеденты – повод перестраховаться

«Он делает фантастические вещи на поле. Я бы сравнил его с де Брёйне. Не по стилю, а по интеллекту», — Фабио Капелло. «У него невероятный потенциал, но и прямо сейчас это достаточно хороший игрок. Быстрый, техничный, а какие передачи он раздаёт», — Арриго Сакки. «Великолепный игрок, он делает лучше партнёров по команде», — Марчелло Липпи. Все эти легендарные тренеры говорят об одном игроке – о Федерико Бернардески. При чём тут он?

Фото: Gabriele Maltinti/Getty Images

Три года назад «Ювентус» потратил на лидера «Фиорентины» 40 млн евро – и до сих пор не нашёл ему места на поле. Бернардески умеет делать с мячом всё, а выдающимся ударом с левой заслужил даже сравнения с Роберто Баджо. Который, кстати, тоже был лидером «Фиорентины», потом ушёл в «Ювентус», но несмотря на выдающуюся игру, так и не стал в Турине своим. В общем, когда «Юве» покупает талантливого игрока из Флоренции, это рождает не лучшие ассоциации. Грандиозный скандал Баджо с Липпи разделил всю страну, а Бернардески к 26 годам превратился из главной надежды поколения в игрока без позиции: им можно заткнуть любую дыру на поле, но нигде он не будет лучшим. Так себе эволюция для художника.

«Ювентус», так же как все остальные клубы, достаточно сильно пострадал из-за последствий коронавируса, причём не факт, худшее уже позади. В этих условиях тратить большие деньги на очередного таланта из «Фиорентины» выглядит сомнительной идеей. Спорные прецеденты создают одновременно скепсис среди болельщиков и давление для самого игрока. Поэтому в Турине перестраховались.

Фото: Gabriele Maltinti/Getty Images

Тщательная проработка аренды и последующих условий для выкупа понадобилась, чтобы не получить ещё одного игрока, без которого можно обойтись. А не менее тщательное описание условий контракте в публичном доступе понадобилось, чтобы показать всем: клуб учитывает негативный опыт прошлого и не рискует.

Аренда лучшего молодого форварда Италии за 10 млн евро за два года с возможностью вежливо отказаться, если он не заиграет – это царская сделка для «Ювентуса». И странная для «Фиорентины». Особенно, если учесть, что Рокко Коммиссо, владелец команды с лета 2019 года, не использует клуб как источник дохода и не хочет отпускать звёзд. Вероятно, всё решило желание самого игрока.

Год назад Коммиссо говорил, что Кьеза – будущее клуба и останется надолго. Но через несколько месяцев, на фоне того, как все инсайдеры писали, что Кьеза рвётся именно в «Ювентус» и не рассматривает предложения других клубов (так же как не хочет и оставаться в «Фиорентине»), владелец клуба сменил риторику: «Раньше я считал, что удержать Феде будет лучшим решением для всех. Но сейчас могу сказать вот что: если он хочет уйти, то пусть уходит. Главное, чтобы мы получили всю сумму, которая нам нужна». Звучит, как обида. Условия сделки тоже так себе – продажа Феде принесёт в общей сложности 50 млн, но последнюю часть только в 2025 году, да и сам выкуп ещё может сорваться. Очень похоже на ситуацию, когда у клуба просто нет выбора.

Какие у Кьезы перспективы в «Ювентусе»

Несмотря на негативный бэкграунд и явный скепсис болельщиков «Ювентуса» («стоило ли избавляться от Косты, чтобы покупать Кьезу?»), есть причины, чтобы трансфер сработал.

Во-первых, нужно просто перестать сравнивать Кьезу с другими молодыми итальянцами, которых покупал «Ювентус». Особенно, из «Фиорентины». Особенно, с Баджо и Бернардески. Кьеза просто другой футболист. Оба первых – художники. Один гениальный, другой несколько более заурядный, но оба требуют тонких командных настроек. Кьеза – кто угодно, но не художник.

Фото: Marco Luzzani/Getty Images

В «Фиорентине» он играл на нескольких позициях, и везде впечатлял в первую очередь физикой. Скорость и атлетизм, огромная работоспособность – вот качества, которые отличают Кьезу среди других молодых итальянцев. Он не слишком креативный игрок: тащит мяч по флангу, после чего либо навешивает (если оказался ближе к бровке), либо бьёт (если оказался ближе к штрафной). Ну, либо падает, если оказался внутри штрафной и где-то в радиусе пары метров присутствует соперник. Таким набором скиллов впечатлить трудно – но Кьеза всё-таки впечатляет. Просто он делает всё это невероятно эффективно.

В прошлом сезоне Кьеза стал с отрывом лучшим в «Фиорентине» по показателю Goal Creation (данные портала Fbref), который учитывает все действия, которые привели непосредственно к забитому голы: голевые передачи, удары, после которых мяч был добит в ворота, фолы, за которыми следовали голевые стандарты и обводки, после которых был нанесён голевой удар. У Кьезы 14 таких действий, за ним – Рибери (10). Такая статистика больше говорит о пользе игрока, чем статистика ассистов (у Кьезы их шесть), потому что учитывает менее заметные способы влияния на игру. Не непосредственно действия, которые привели к голу, дают возможность оценить стиль Кьезы. Он играет прямолинейно, но эффективно.

Второй важный вопрос в контексте его перспектив в «Ювентусе» — где играть? Во время предсезонки и во втором туре чемпионата Андреа Пирло наигрывал артхаусную схему: гибрид между 4-4-2 (в обороне) и 3-2-5 (в атаке). В этой схеме Кьеза может закрыть оба фланга атаки – быть крайним игроком в пятёрке нападения.

На правом фланге он играет последние два года, на левом немного играл раньше. Кстати, сборная Италии при Роберто Манчини иногда использует похожую структуру в позиционных атаках – и тогда Кьеза выходит как раз на позиции правого крайнего.

Фото: Claudio Villa/Getty Images

В гибридной схеме Пирло при перестроении в фазу обороны ему придётся играть правого крайнего полузащитника в четвёрке. И эта роль кажется более, чем посильной, если учесть, что в «Фиорентине» Кьеза иногда закрывал всю бровку в качестве латераля. Да, немного странно, когда чуть ли не самый раскрученный талант поколения играет фулбека, но это особенность Феде: он таскает рояль не хуже, чем играет на нём. В «Ювентусе» это умение пригодится.

Феле пригодится и в случае, если Пирло откажется от гибридной схемы. 3-5-2 (как с «Сампдорией»): Кьеза становится кандидатом на роль латераля. 4-3-3 и 3-4-3 (есть предпосылки, исходя из состава): Кьеза может сыграть правого вингера. Федерико может исполнить почти любую роль в правой половине поля, он комфортно себя чувствует на нескольких позициях, поэтому даже перспектива использования в качестве затычки не испортит его игру. А главное — гибкая и растянутая сумма оплаты неплохо немного снижает давление.

Риски в переходе Кьезы связаны не столько с качеством его футбола, сколько с качеством работы Пирло. Ещё слишком рано говорить о его способностях как тренера. Идеи налицо, но они ещё должны прижиться и дать результат. Пока можно сказать только то, что команда за него – но это уже много. В марте, когда Андреа был экспертом на телевидении, он говорил, что восхищается Кьезой. Это хорошая стартовая точка для совместной работы.