«Спартак» могут наказать закрытием трибуны за баннер. Но дело не в руне

На субботнем матче «Спартак» –«Зенит» на одном из секторов появился баннер в память о Максиме Марцкинкевиче (Тесаке): белая тряпка, на которой чёрным написаны имя, дата рождения, а вместо года смерти нарисованы бесконечность и руна. Последнее запрещено размещать на трибунах, поэтому КДК РФС на ближайшем заседании уделит особо внимание этому полотну.

Мы запутались. Кто сильнее – «Спартак» или «Зенит»? Даже как-то странно спрашивать.

Эта руна Альгиз – её использовали в символике Третьего Рейха и указывали на могилах немецких солдат

ᛉ — руна жизни, защиты, «жизненной силы нации». Символизирует жизнь, создание, рождение и возрождение. Широкое распространение получила в нацисткой Германии: ее можно было встретить в символике Третьего Рейха, на могилах солдат (её обычно высекали перед датой рождения), повязках членов медицинских формирований Третьего Рейха и санитаров Гитлергюнда. В настоящее время является символом всемирных националистических движений и используется неонацистскими организациями.

В справочнике FARE (организация, которая борется против расизма и ксенофобии в футболе) руна Альгиз упоминается среди прочих запрещённых – Зиг-руны, Вольфсангель, Тюр-Руна, Руна Одал и Руна Смерти (перевёрнутая Альгиз).



А теперь открываем 121 статью дисциплинарного регламента РФС, смотрим на третий пункт:



iВ случае публичной демонстрации зрителями нацистской атрибутики или символики либо атрибутики или символики, сходных до степени смешения с нацистской атрибутикой или символикой, а равно в случае публичной демонстрации зрителями баннеров, плакатов, транспарантов и иных средств наглядной агитации расистского или дискриминационного содержания, виновный клуб наказывается штрафом и/или запретом на допуск зрителей в секторы стадиона от 1 до 3 матчей и/или проведением на нейтральном стадионе в другом городе от 1 до 3 матчей и/или проведением от 1 до 3 матчей без зрителей.

Мы обратились в FARE: там больше обеспокоены не руной, а тем, кому посвящен баннер

Максим Марцинкевич, он же Тесак, был самым известным неонацистом и активно пропагандировал его в российском интернете. Для продвижения радикальных взглядов он создал собственное объединение «Формат-18», у которого был не только сайт с форумом, но и видеоблог, в котором публиковались реальные и постановочные ролики с избиениями и нападениями на мигрантов и бездомных. В 2010 году организация была признана судом экстремисткой. Позже появилось объединение «Оккупай-педофиляй», члены которого вычисляли педофилов и жестоко их наказывали.

Максименко – герой «дерби двух столиц»! Но «Спартак» снова не обыграл «Зенит» Результат матча лидеров РПЛ на руку ЦСКА.

Тесак был неоднократно осужден за свою деятельность, а в сентябре умер в СИЗО – сообщалось, что он покончил жизнь самоубийством, хотя адвокаты погибшего заявляли, что Марцинкевича убили.



В FARE считают, что баннер «Спартака» — это пропаганда и героизация неонацизма.



«Положительные оценки, героизация в форме баннеров в отношении Максима «Тесака» Марцинкевича стоит рассматривать как поощрение и поддержку его деятельности и нео-нацистских взглядов и их пропаганду, что является дискриминационным против его жертв – представителей национальных меньшинств, а также жертв его последователей. Пропаганда и героизация нео-нацистов, осужденных за разжигание межнациональной розни, является недопустимой во время футбольных соревнований и запрещена дисциплинарными кодексами ФИФА и УЕФА», — говорится в ответе организации на запрос «Чемпионата».

Тут стоит напомнить, что «Зенит» в декабре 2017 наказали закрытием сектора и штрафом в 10 тысяч евро за баннер «Ратко Младич – герой Сербии», который фанаты петербургской команды вывесили на матче с македонским «Вардаром». В ноябре того года Младич был признан виновным в военных преступлениях, этнических геноцидах, преступлениях против человечества и приговорен Гаагским трибуналом к пожизненному заключению.



Так что руна на баннере «Спартака» – лишь «дополнение».

«Спартак» в этом сезоне уже наказывали закрытием одной трибуны за дискриминацию. Тогда из-за уханий в адрес Гилерме

«Спартак» часто наказывают из-за поведения своих фанатов – было такое и в нынешнем розыгрыше РПЛ. После мачта 4-го тура с «Локомотивом» красно-белых наказали закрытием одной из трибун из-за уханий болельщиков в адрес Гилерме. Вопрос дискриминации тоже регулируется п. 2 ст. 121 дисциплинарного регламента РФС, среди возможных наказаний – штраф и/или закрытие сектора/всего стадиона от 1 до 3 матчей и/или снятие трёх очков. Тогда «Спартаку» запретили допуск зрителей на трибуну В на один матч и оштрафовали на 300 тысяч.

«Спартак» стабильно тратит на штрафы больше всех в РПЛ. Всё из-за скандирований и пиро Самым экономным в этом сезоне оказался «Урал».

Обычно при повторных нарушениях наказания суммируются, и в следующий раз можно получить уже не один матч, а два. Но в данном случае речь идёт о разных пунктах статьи и, по сути, разных нарушениях, поэтому клуб может получить штраф и запрет на допуск болельщиков на один матч. Хотя учитывая, что сейчас активно обсуждается вероятность снижения квоты зрителей или полное закрытие стадионов в связи с эпидемиологической ситуацией, нельзя исключать, что наказание может быть условным.



А в FARE надеются, что «наказание будет соответствовать рецидивам в этом вопросе».