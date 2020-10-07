У Кузяева были предложения из топ-5 европейских чемпионатов. Узнали все варианты

Далер Кузяев вернулся в «Зенит». После трёхмесячной паузы и рухнувшей мечты уехать в Европу полузащитник подписал трёхлетний контракт с питерским клубом. В этом тексте мы не будем писать о переговорах Далера с «Локомотивом» или «Краснодаром», потому что по итогу питерцы всё равно в России всех переиграли. Мы собрали всё, что нам известно, о переговорах Далера с европейскими клубами из топовых чемпионатов. Кто им интересовался? Почему переходы не случились? На всё ответим ниже.

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«Валенсия»

Одним из самых первых и основных вариантов в Европе для Кузяева была «Валенсия». В полузащитнике был заинтересован тренер испанцев Селадес. По нашей информации, стороны даже несколько раз проводили видеоконференции, обсуждали тактику и условия будущего договора. Но потом Селадеса уволили, у «Валенсии» начались финансовые сложности, и переход Кузяева подвис, а потом и окончательно сорвался. Хотя в какой-то момент всё было действительно очень близко.

«Алавес»

Ещё один испанский клуб, который сильно хотел Кузяева. «Алавес», по нашей информации, был готов предложить Далеру двухлетний контракт. Но по финансовым причинам в последний момент сделка не состоялась. Причём, насколько нам известно, дело не в зарплате футболиста, а в других моментах. Требования самого полузащитника были достаточно адекватными.

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«Ренн»

Об этом варианте Кузяева рассказал Вадим Васильев в интервью коллегам из «Спорт-Экспресса»: «Далер был в списке окончательных претендентов, рассматривался очень серьёзно. Там как раз финансовых проблем не было. У «Ренна» история получилась несколько анекдотичной. Когда «Севилья» выиграла Лигу Европы, и, соответственно, «Ренн» автоматически получил путёвку в групповую стадию Лиги чемпионов, владелец клуба выделил большой бюджет на приобретения игроков. После этого чаша весов, конечно, склонилась к тому, чтобы потратить деньги на игрока, которого и тренер, и спортивный директор хорошо знают либо по чемпионату Франции, либо по другим первенствам топ-5, чтобы минимизировать любые риски».

«Сампдория»

После ухода из команды польского полузащитника Кароля Линетты «Сампдория» искала похожего игрока. Кузяев был в шорт-листе на данную позицию. Насколько нам известно, итальянский клуб был готов выполнить все финансовые условия стороны Далера, но в итоге трансфер не случился по причине того, что итальянская сторона устала ждать ответа от стороны игрока.

«Саутгемптон»

Был у Кузяева вариант с английским клубом. По нашей информации, Далер рассматривался как замена Пьеру-Эмилю Хёйбьергу. Кузяев был в шорт-листе, но не на первых ролях, что и не дало трансферу осуществиться.

«Фрайбург»

Одним из самых реальных вариантов для Кузяева был «Фрайбург». С этим клубом были очень продвинутые переговоры. По нашей информации, Далер находился среди первых двух кандидатов на усиление позиции центрального полузащитника. Было это уже после подписания Гуса Тиля из «Спартака». Кстати, насколько нам известно, с голландцем Кузяев во время переговоров разговаривал, Гус рассказывал Далеру о «Фрайбурге». Стороны были очень близки к сделке, но в последний момент немецкая команда выбрала другого кандидата из Лиги 1.

«Парма»

Очень похожая ситуация на ту, которая была с «Фрайбургом». Тоже большая заинтересованность итальянской команды, продвинутые переговоры. По нашим данным, кандидатура Кузяева была одобрена главным тренером «Пармы» Фабио Ливерани. Далер тоже был готов ехать в «Парму», как и во все вышеназванные клубы, но в последние момент итальянцы выбрали игрока «Ниццы» Сиприена.

«Бордо»

Последним вариантом Кузяева был французский «Бордо». Это нам подтвердил и отец Далера Адьям. Переговоры были в продвинутой стадии, но, по неизвестным причинам, решение оттягивалось. В итоге, Кузяев решил вернуться в «Зенит».



В конце стоит отметить, что Кузяев действительно был готов ехать во все вышеперечисленные клубы. Его главной целью была игра в Европе, Далер был готов на любые условия и не запрашивал баснословной зарплаты. Просто нужно помнить, что для того, чтобы трансфер в Европу произошёл – должно сложиться очень много разных факторов, в том числе и не очень футбольных.