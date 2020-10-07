Ред Булл так и не окрылил. «Уфа» не справилась без Газизова, а крайним стал Евсеев

«Уфа» с Шамилем Газизовым и без — абсолютно разные команды. Газизов был мозгом клуба, но как только он уехал руководить «Спартаком», у уфимской команды начались проблемы. Сухие факты: 2 победы (одна из них в Кубке) в 14 сыгранных матчах — не самый лучший результат. Если говорить о нынешнем розыгрыше РПЛ, после 10 туров «Уфа» занимает предпоследнее место в турнирной таблице.

Назревали перемены — сегодня Вадим Евсеев и клуб из одноимённого города расстались по обоюдному согласию.

Сохранил «Уфу» в элите

Бывший игрок сборной России стал главным тренером «Уфы» в марте 2019 года. Газизов говорил, что Евсеев принял «Уфу» в очень непростой момент. Действительно, уфимцы переживали сложные времена. Команда болталась в зоне вылета, а до конца чемпионата оставалось всего 10 туров.

Начал Евсеев здорово, добыв ничью в гостях у ЦСКА. Стоит отметить, в той игре «армейцы» были лучше и должны были побеждать. Но забитые мячи Бизяка и Игбуна на 87-й и 93-й минутах заставили Евсеева запрыгать от счастья.

После игры Уфа» переиначила знаменитую фразу Евсеева в социальных сетях. Получилось забавно.

В следующем туре уфимцы обыграли «Ростов». До конца чемпионата команда продолжила набирать очки и справилась с главной задачей — покинула зону вылета. Кстати, уже в первый год работы в Уфе Евсеев напомнил о своенравном характере. В перерыве матча со «Спартаком» специалист в словесной перепалке сцепился с полузащитником красно-белых Фернандо. Из-за чего начался конфликт — неизвестно. Деталями потасовки поделился Данил Круговой: «Я точно не слышал, что там происходило, но Евсеев сказал Фернандо «заткнись» или что-то такое», — сказал футболист в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

«Уфа» еле спаслась. Матч в Томске завершала с форвардом Кротовым в воротах! Команда Вадима Евсеева была очень плоха в игре с «Томью» и ни разу не пробила по воротам.

По итогам чемпионата башкирская команда оказалась в зоне стыковых матчей. В двухматчевом триллере подопечные Евсеева оказались сильнее «Томи».

Робин Гуд российского футбола

«Уфу» смело можно назвать Робин Гудом российского футбола: отбирают очки у сильных и отдают слабым. В прошлом сезоне уфимцы неоднократно отнимали очки у ведущих клубов чемпионата:

6-й тур: «Уфа» — «Ростов» — 2:0

7-й тур: «Уфа» — «Зенит» — 1:0

9-й тур: «Динамо» — «Уфа» — 0:0

10-й тур: «Уфа» — «Спартак» — 1:0

13-й тур: «Уфа» — ЦСКА — 1:1

15-й тур: «Уфа» — «Локомотив» — 1:1

21-й тур: «Зенит» — «Уфа» — 0:0

22-й тур: ЦСКА — «Уфа» — 0:0

24-й тур: «Спартак» — «Уфа» — 0:0

27-й тур: «Ростов» — «Уфа» 1:2

Поражение в домашнем матче от условного «Оренбурга» или «Тамбова» ни у кого не вызывало удивления. Говорю же — Робин Гуд!

Человек-мем

Игра «Уфы» не вызывает интереса, что нельзя сказать о фигуре Евсеева. Все ведь помнят ту самую легендарную фразу, которую он выкрикнул после матча с Уэльсом в Кардиффе? Будучи тренером Евсеев продолжил зажигать. Приведем самые забавные случаи за время пребывания в «Уфе».

— Называл «Оренбург» дочерним клубом «Газпрома»: «Отмечу ещё одну закономерность: смотрите, мы один «Газпром» обыграли до этого, второй «Газпром» не смогли… дочерний»

— Останавливал мяч пятой точкой.

Фото: скрин с трансляции

«Уфа» даже предложила РПЛ сменить логотип после трюка Евсеева.

— Передавал привет экспертам в студии: «Поздравления с победой? Вы подождите поздравлять. Смотрите, «Уфа» обыграла «Ростов» — два слова об «Уфе», о «Ростове» 50. Обыграла «Уфа» «Зенит» — два слова об «Уфе», 200 о «Зените». Сейчас мы обыграли «Спартак» — будет два слова об «Уфе», остальное всё про «Спартак». Привет студии!».

— Обнимал резервного арбитра.

Фото: скрин с трансляции

— Напоминал, в чём заключается смысл футбола: «Доволен ли ничьей без забитых голов? У нас футбол в чём заключается, в забитии голов, что ли? Мы организованно сыграли, как и «Оренбург». Не дали много создавать моментов, подавать. Был только один опасный эпизод во втором тайме».

— Поддержал коллегу Гончаренко, который советовал судьям быть проще: «Правильно Гончаренко сказал — надо попроще лицо сделать.

— Прыгал на столе в раздевалке.

— Высказывал новые крылатые фразы: «До начала матча мы говорили, что хорошо играть — это не значит, что очень хорошо. Ещё одну фразу вам дал, теперь будете думать долго».

Сразу два богатых инвестора претендуют на «Уфу». Что об этом нужно знать Станет ли башкирский клуб прорывом российского футбола? Рассказываем.

В Уфу могли приехать шейхи и другие иностранные инвесторы

В конце мая комментатор Роман Нагучев выдал инсайд, взорвавший ленты спортивных СМИ: «На «Уфу» претендуют компания Red Bull и холдинг City Football Group, владеющий «Манчестер Сити». При этом Газизов склоняется к первому варианту».

Корреспонденты «Чемпионата» дозвонились до гендиректора «Уфы», но он был лаконичен: «Мы клуб, который заточен на бизнес-проекты. Остальное должно решаться в тишине», — сказал Газизов.

По итогу ни Red Bull, ни City Football Group в Башкортостан не приехали. Возможно, планы разрушила пандемия коронавируса.

Газизов хотел забрать в «Спартак» Евсеева. Федун был против

В июле 2020 года Шамиль Газизов покинул «Уфу» и отправился поднимать московский «Спартак». В столицу вместе с Газизовым мог приехать и Евсеев. По информации «Чемпионата», переход специалиста и его штаба мог быть одним из требований новоиспечённого генерального директора. Леонид Федун скептически отреагировал на возможное назначение Евсеева главным тренером «Спартака». Доменико Тедеско сохранил свой пост, а Вадим Валентинович остался в «Уфе».

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Спустя время Евсеев уклонился от ответа на вопрос о возможном уходе в «Спартак» с Газизовым: «Как я мог уйти вместе с ним? Как чемодан, что ли? Моя цель — работать и быть востребованным тренером», — говорил специалист.

Евсеев покидает Башкортостан. Один из главных претендентов — Кононов

Сегодня «Уфа» объявила о расторжении контракта с Евсеевым: «Мы расстались с Евсеевым по обоюдному согласию, — начал гендиректор клуба Ринат Шайбеков. — Никаких претензий к друг другу не имеем. Главный повод — неудовлетворительные результаты команды. Не один Евсеев в этом виноват, но нужно что-то делать. Претенденты на пост главного тренера у нас есть».

Место Евсеева может занять главный тренер «Велеса» Алексей Стукалов, сообщал «Чемпионат». Ещё одним претендентом на освободившееся место является экс-тренер Спартака Олег Кононов.

А что Евсеев?

Он поблагодарил клуб, футболистов и болельщиков в социальной сети. Специалист считает, что пришло время покинуть команду:

«Ушла «химия». Изменилось настроение, ожидания. Я уношу с собой из «Уфы» память о всём хорошем, что было у нас: человеческие отношения, профессионализм, характер, победы над лучшими клубами страны. И не хочу говорить о тех проблемах, которые не позволили клубу остаться на прежнем уровне. Я пришёл сюда начинающим по меркам РПЛ тренером. Благодаря клубу я ухожу, получив опыт и уверенность, что мои идеи работают. Меня никогда не увольняли как тренера. Всегда уходил сам. Вот и сейчас пришло время».

Где окажется Евсеев — неизвестно. Василий Уткин, например, считает его главным претендентом на пост следующего тренера «Локомотива».

Нам же остаётся лишь наблюдать.