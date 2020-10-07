Ред Булл так и не окрылил. «Уфа» не справилась без Газизова, а крайним стал Евсеев

«Уфа» с Шамилем Газизовым и без — абсолютно разные команды. Газизов был мозгом клуба, но как только он уехал руководить «Спартаком», у уфимской команды начались проблемы. Сухие факты: 2 победы (одна из них в Кубке) в 14 сыгранных матчах — не самый лучший результат. Если говорить о нынешнем розыгрыше РПЛ, после 10 туров «Уфа» занимает предпоследнее место в турнирной таблице.
Назревали перемены — сегодня Вадим Евсеев и клуб из одноимённого города расстались по обоюдному согласию.
Сохранил «Уфу» в элите
Бывший игрок сборной России стал главным тренером «Уфы» в марте 2019 года. Газизов говорил, что Евсеев принял «Уфу» в очень непростой момент. Действительно, уфимцы переживали сложные времена. Команда болталась в зоне вылета, а до конца чемпионата оставалось всего 10 туров.
Начал Евсеев здорово, добыв ничью в гостях у ЦСКА. Стоит отметить, в той игре «армейцы» были лучше и должны были побеждать. Но забитые мячи Бизяка и Игбуна на 87-й и 93-й минутах заставили Евсеева запрыгать от счастья.
После игры Уфа» переиначила знаменитую фразу Евсеева в социальных сетях. Получилось забавно.
В следующем туре уфимцы обыграли «Ростов». До конца чемпионата команда продолжила набирать очки и справилась с главной задачей — покинула зону вылета. Кстати, уже в первый год работы в Уфе Евсеев напомнил о своенравном характере. В перерыве матча со «Спартаком» специалист в словесной перепалке сцепился с полузащитником красно-белых Фернандо. Из-за чего начался конфликт — неизвестно. Деталями потасовки поделился Данил Круговой: «Я точно не слышал, что там происходило, но Евсеев сказал Фернандо «заткнись» или что-то такое», — сказал футболист в беседе с корреспондентом «Чемпионата».
По итогам чемпионата башкирская команда оказалась в зоне стыковых матчей. В двухматчевом триллере подопечные Евсеева оказались сильнее «Томи».
Робин Гуд российского футбола
«Уфу» смело можно назвать Робин Гудом российского футбола: отбирают очки у сильных и отдают слабым. В прошлом сезоне уфимцы неоднократно отнимали очки у ведущих клубов чемпионата:
6-й тур: «Уфа» — «Ростов» — 2:0
7-й тур: «Уфа» — «Зенит» — 1:0
9-й тур: «Динамо» — «Уфа» — 0:0
10-й тур: «Уфа» — «Спартак» — 1:0
13-й тур: «Уфа» — ЦСКА — 1:1
15-й тур: «Уфа» — «Локомотив» — 1:1
21-й тур: «Зенит» — «Уфа» — 0:0
22-й тур: ЦСКА — «Уфа» — 0:0
24-й тур: «Спартак» — «Уфа» — 0:0
27-й тур: «Ростов» — «Уфа» 1:2
Поражение в домашнем матче от условного «Оренбурга» или «Тамбова» ни у кого не вызывало удивления. Говорю же — Робин Гуд!
Человек-мем
Игра «Уфы» не вызывает интереса, что нельзя сказать о фигуре Евсеева. Все ведь помнят ту самую легендарную фразу, которую он выкрикнул после матча с Уэльсом в Кардиффе? Будучи тренером Евсеев продолжил зажигать. Приведем самые забавные случаи за время пребывания в «Уфе».
— Называл «Оренбург» дочерним клубом «Газпрома»: «Отмечу ещё одну закономерность: смотрите, мы один «Газпром» обыграли до этого, второй «Газпром» не смогли… дочерний»
— Останавливал мяч пятой точкой.
Фото: скрин с трансляции
«Уфа» даже предложила РПЛ сменить логотип после трюка Евсеева.
— Передавал привет экспертам в студии: «Поздравления с победой? Вы подождите поздравлять. Смотрите, «Уфа» обыграла «Ростов» — два слова об «Уфе», о «Ростове» 50. Обыграла «Уфа» «Зенит» — два слова об «Уфе», 200 о «Зените». Сейчас мы обыграли «Спартак» — будет два слова об «Уфе», остальное всё про «Спартак». Привет студии!».
— Обнимал резервного арбитра.
Фото: скрин с трансляции
— Напоминал, в чём заключается смысл футбола: «Доволен ли ничьей без забитых голов? У нас футбол в чём заключается, в забитии голов, что ли? Мы организованно сыграли, как и «Оренбург». Не дали много создавать моментов, подавать. Был только один опасный эпизод во втором тайме».
— Поддержал коллегу Гончаренко, который советовал судьям быть проще: «Правильно Гончаренко сказал — надо попроще лицо сделать.
— Прыгал на столе в раздевалке.
— Высказывал новые крылатые фразы: «До начала матча мы говорили, что хорошо играть — это не значит, что очень хорошо. Ещё одну фразу вам дал, теперь будете думать долго».
В Уфу могли приехать шейхи и другие иностранные инвесторы
В конце мая комментатор Роман Нагучев выдал инсайд, взорвавший ленты спортивных СМИ: «На «Уфу» претендуют компания Red Bull и холдинг City Football Group, владеющий «Манчестер Сити». При этом Газизов склоняется к первому варианту».
Корреспонденты «Чемпионата» дозвонились до гендиректора «Уфы», но он был лаконичен: «Мы клуб, который заточен на бизнес-проекты. Остальное должно решаться в тишине», — сказал Газизов.
По итогу ни Red Bull, ни City Football Group в Башкортостан не приехали. Возможно, планы разрушила пандемия коронавируса.
Газизов хотел забрать в «Спартак» Евсеева. Федун был против
В июле 2020 года Шамиль Газизов покинул «Уфу» и отправился поднимать московский «Спартак». В столицу вместе с Газизовым мог приехать и Евсеев. По информации «Чемпионата», переход специалиста и его штаба мог быть одним из требований новоиспечённого генерального директора. Леонид Федун скептически отреагировал на возможное назначение Евсеева главным тренером «Спартака». Доменико Тедеско сохранил свой пост, а Вадим Валентинович остался в «Уфе».
Спустя время Евсеев уклонился от ответа на вопрос о возможном уходе в «Спартак» с Газизовым: «Как я мог уйти вместе с ним? Как чемодан, что ли? Моя цель — работать и быть востребованным тренером», — говорил специалист.
Евсеев покидает Башкортостан. Один из главных претендентов — Кононов
Сегодня «Уфа» объявила о расторжении контракта с Евсеевым: «Мы расстались с Евсеевым по обоюдному согласию, — начал гендиректор клуба Ринат Шайбеков. — Никаких претензий к друг другу не имеем. Главный повод — неудовлетворительные результаты команды. Не один Евсеев в этом виноват, но нужно что-то делать. Претенденты на пост главного тренера у нас есть».
Место Евсеева может занять главный тренер «Велеса» Алексей Стукалов, сообщал «Чемпионат». Ещё одним претендентом на освободившееся место является экс-тренер Спартака Олег Кононов.
А что Евсеев?
Он поблагодарил клуб, футболистов и болельщиков в социальной сети. Специалист считает, что пришло время покинуть команду:
«Ушла «химия». Изменилось настроение, ожидания. Я уношу с собой из «Уфы» память о всём хорошем, что было у нас: человеческие отношения, профессионализм, характер, победы над лучшими клубами страны. И не хочу говорить о тех проблемах, которые не позволили клубу остаться на прежнем уровне. Я пришёл сюда начинающим по меркам РПЛ тренером. Благодаря клубу я ухожу, получив опыт и уверенность, что мои идеи работают. Меня никогда не увольняли как тренера. Всегда уходил сам. Вот и сейчас пришло время».
Где окажется Евсеев — неизвестно. Василий Уткин, например, считает его главным претендентом на пост следующего тренера «Локомотива».
Нам же остаётся лишь наблюдать.
- 7 октября 2020
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