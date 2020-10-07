Геркус целый день обвинял «Локо» в неправильной заявке Зе Луиша. Мы выяснили, кто прав

Зе Луиш перешёл в «Локомотив» в последний день подачи заявочных листов на Лигу чемпионов. Клуб, который покупал игрока как раз под еврокубки и не раз проходил через эту процедуру, вряд ли бы совершил ошибку, сделав что-то не так. Но бывший генеральный директор «Локо» Илья Геркус в своём телеграм-канале поднял тему заявки, написав, что специалисты из УЕФА ему подсказали – клуб «ошибся с интерпретацией регламента».

Учитывая сопутствующие обстоятельства (отсутствие официальной заявки от клуба на сайте, отсутствие Зе Луиша в заявке на сайте РПЛ), ситуация выглядела интересной не только как стычка Геркуса с бывшим работодателем, но и как юридический прецедент.

Золото, лучший гол — Зе Луиш не зря сгонял в Португалию. Почему же так быстро вернулся? Из «Спартака» в «Локомотив» транзитом через «Порту».

Обратились в УЕФА: там сослались на статьи 43.02 и 44.01 регламента Лиги чемпионов

Очевидно, первым делом нужно было идти в УЕФА и смотреть их документы. Вот выдержки соответствующих пунктов.

43.02

Каждый футболист должен быть зарегистрирован в национальной ассоциации как игрок соответствующего клуба согласно правилам ФИФА о статусе и трансфере игроков и правилам самой ассоциации.

44.01

Каждый клуб несет ответственность за подачу должным образом подписанного списка А и списка В в свою национальную ассоциацию для проверки, валидации, подписи и направления в УЕФА. Эти списки должны включать в себя имя, дату рождения, игровой номер и имя, указываемое на футболке, национальность и дату национальной регистрации всех игроков, которые будут выступать за клуб в турнире УЕФА, а также фамилию и имя главного тренера. Кроме того, списки должны включать подтверждение от врача команды, что все игроки прошли запрошенное медицинское обследование.

В список А можно заявить не больше 25 игроков, двое из которых – вратари. По регламенту УЕФА 8 футболистов должны быть воспитанниками клуба, если столько не набирается, то общее число заявки уменьшается. В список В попадают игроки, родившиеся после 1 января 1999 года или позже и числился в клубе в течение двух лет после 15 лет и регистрации в УЕФА.

Суммируя – для подачи заявки на участие в Лиге чемпионов футболист должен быть зарегистрирован в национальной ассоциации. В нашем случае это РФС.

Обратились в РФС: там сказали, что Зе Луиш был зарегистрирован

«Он зарегистрирован за клуб в базе РФС, а заявка на конкретное национальное соревнование – это дополнительный статус», — сказал источник «Чемпионата».



Посмотрим в регламент РПЛ (скачать регламент РПЛ), а именно – откроем статью 12, в которой рассказывается о заявке для участия в чемпионате и порядок её оформления.



12.4

Регистрация футболистов-профессионалов для участия в соревнованиях проводится при условии, что все предусмотренные настоящим Регламентом документы поданы в пределах регистрационных периодов в соответствии с Регламентом РФС по статусу.

Откроем ещё и регламент РФС по статусу и переходам футболистов. Глава 3, статья 6:

Регистрация трудового договора между профессиональным футбольным клубом и футболистом профессионалом, изменений и (или) дополнений, дополнительных соглашений (приложений) к нему, может осуществляться по обращению профессионального футбольного клуба в любое время в течение календарного года.

Упрощаем максимально: РФС регистрирует трудовой договор, то есть факт перехода игрока в клуб, РПЛ – заявляет футболиста на участие в соревнованиях, опираясь на трудовой договор.

Таким образом, регламент неверно трактовал либо сам Геркус, либо те, кто консультировал его, когда создавался первый пост по теме. Регистрация конкретно в РПЛ как организации не имеет никакой роли при регистрации в Лигу чемпионов. Странно, что руководитель, при котором «Локомотив» играл в Лиге чемпионов, забыл о достаточно важном нюансе регистрации игроков. Впрочем, Илья Леонидович мог и перепутать, всякое бывает – только логичным было бы после этого свою невнимательность признать.

Зе не заявляли в РПЛ из-за Джорджевича. Геркус пишет, что Луку отзаявили в сентябре, а потом он был в заявке на матч

Чтобы заявить Зе Луиша в РПЛ, надо было убрать одного легионера. Им стал Лука Джорджевич, который, вероятно, продолжит свою карьеру в «Урале». Геркус указал, что нападающий был отзаявлен аж в сентябре, но потом почему-то в октябре был на матче.

Луку действительно отзаявляли, но раньше – когда у него была травма. 19 сентября его снова ЗАЯВИЛИ, а 6 октября, то есть вчера, — снова отзаявили. На сайте РПЛ так и указано.

19 сентября даже новость была: «Локомотив» отзаявил Жалолиддинова и заявил вместо него Джорджевича.

В теории сохраняется ничтожная возможность того, что «Локомотив» напутал со сроками или порядком регистрации, и тогда даже поданная заявка может быть не удовлетворена УЕФА в полном объеме. Насколько правило все сделали представители «железнодорожников», станет понятно в ближайшие дни, когда на сайте УЕФА появятся утвержденные организацией списки участников.