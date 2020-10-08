Чемпиону мира не нашли места в заявке. Как Озил докатился до такого

Месут Озил пролетел мимо Лиги Европы. «Арсенал» не включил хавбека в заявку на турнир.

Вряд ли сам Озил, и уж тем более фанаты «канониров», ждали чего-то другого. Последний раз Месут выходил на поле в марте 2020 года. Из топового футболиста немец превратился в ходячую проблему.



Ещё пару лет назад Озил считался главной звездой «Арсенала». 47 млн евро, потраченные на его покупку, поначалу себя полностью оправдывали. Каждый год Озил набирал как минимум по 20 результативных действий. Исключением стал лишь сезон-2014/2015, когда Месут получил травму колена (32 матча, 5 голов, 9 результативных передач).



Серьёзный спад случился в 2018 году. Отчасти виной тому стал уход Алексиса Санчеса в «МЮ». У Озила с чилийцем сложилось отличное взаимопонимание, причём как на поле, так и за его пределами. На вопрос, кто является его лучшим другом в «Арсенале», Санчес ответил: «Наверное, Месут. Мне нравится играть с ним в одной команде, у нас хорошие отношения».



Контракты обоих истекали летом 2018 года, и продлевать их на прежних условиях приятели отказывались. Настаивали на повышении. Чилиец в конечном итоге перебрался в «МЮ» на зарплату 450 тыс. фунтов в неделю. Месут остался в «Арсенале», подписав новый контракт, по которому он зарабатывал чуть меньше Алексиса – порядка 400 тыс. фунтов.



Кроме того, сильно ударила по Озилу смена тренера. У Арсена Венгера немец получал практически неограниченную свободу: он действовал по всей ширине поля, при этом не всегда возвращался в оборону. «Конечно, Озил должен отрабатывать в защите, но его сильные стороны проявляются при работе с мячом», – сказал однажды французский специалист. И если Венгер мог закрыть глаза оборонительные недоработки Озила, то Унаи Эмери считал иначе.



Испанец, покидая «ПСЖ», дал основательное интервью, где изложил свои принципы построения игры. В частности, Унаи отмечал, что предпочитает две схемы: 4-3-3 и 4-1-4-1. Ни в одной из них нет роли «десятки», привычной Озилу. Также Эмери уделял особое внимание прессингу. «Когда теряешь мяч, нужно отобрать его максимально быстро», – говорил Унаи. Как минимум по этим двум критериям – схема и прессинг – Озил не соответствовал требованиям Эмери.

Унаи пробовал разные варианты в «Арсенале», но чаще всего использовал 4-2-3-1. Там Озил играл на любимой позиции, но не всегда успешно. В октябре 2019 года Эмери и вовсе заявил, что Месут не заслуживает места в основе. Озил со своей стороны подливал масла в огонь. Так, например, во время финала Лиги Европы против «Челси» (сезон-2018/2019) он крикнул Эмери: «Ты не тренер!».



«Озил – очень хороший игрок, но физические требования в АПЛ высоки. Не могу сказать, что он топ-футболист», – заметил Эмери после увольнения из лондонского клуба. В мае 2020 года испанец признался в интервью Daily Mail, что игроки «Арсенала» были против Озила, когда команда выбирала капитана на сезон-2019/2020. Причиной стал его «низкий уровень приверженности клубу».

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Месут пропустил концовку прошлого сезона из-за травмы спины, не выходил на поле и в этом сезоне. Последний матч пришёлся на март 2020 года: против «Вест Хэма» (1:0) Озил отметился голевой передачей. «Я, наверное, больше всех хочу видеть Месута в оптимальных кондициях», – сказал главный тренер «Арсенала» Микель Артета в июне 2020 года. Но пока его надежды тщетны.



Летом Озил был в шаге от перехода в «Фенербахче», но не смог договориться с турецким клубом по зарплате. Как сообщает Bild, теперь Озил просто ждёт окончания контракта с «Арсеналом» – чтобы свободным агентом выбрать наиболее подходящее предложение. Наверняка того же ждут и фанаты «канониров».