Бердыев придёт в «Динамо»? Как проходят поиски тренера клуба

28 сентября «Динамо» проиграло «Химкам» со счётом 0:1. На следующий день руководство клуба рассталось с главным тренером команды Кириллом Новиковым. Поражение от «Химок» стало последней каплей, но явно не главной причиной отставки. Судьба Новикова была решена после вылета в квалификации Лиги Европы от «Локомотива» из Тбилиси. После таких провалов тренеры надолго в клубе не задерживаются. И вот прошло уже больше недели, а «Динамо» никак не определится с новым тренером. Пока обязанности главного исполняет Александр Кульчий, которому помогает спортдиректор Желько Бувач. Этот тандем уже обыграл «Краснодар» со счётом 2:0, но всё-таки новый главный у команды появится. Рассказываем о вариантах.

«Друг Клоппа» — разве это профессия? В нашем футболе – да Желько Бувач ищет тренера для «Динамо», но иногда кажется, что для себя.

Планировалось, что тренера выберет Желько Бувач. У него несколько кандидатов

По нашей информации, Желько Бувач активно занимается поиском главного тренера. У него есть несколько кандидатур, которые он предложил руководству «Динамо». Фаворитом Бувача, по нашим данным, является Сандро Шварц – экс-тренер «Майнца», который очень хорошо знаком с Желько. Клуб уже примерно неделю ведёт с немцем переговоры, которые продвигаются позитивно. Шварц был бы уже тренером «Динамо», если бы не одно «но», о котором мы поговорим позже.



Ещё один кандидат Бувача – Исмаэль – бывший тренер «Вольфсбурга». Как вы можете видеть, Бувач ищет тренера только на немецком рынке. Здесь стоит отметить, что выбору Бувача доверяет один из топ-менеджеров «Динамо» Дмитрий Гафин.

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А что Бердыев?

Бердыев почти сразу после увольнения Новикова был назван СМИ одним из кандидатов на пост главного тренера «Динамо». Но, по нашим данным, в клубе изначально планировали полностью довериться выбору Бувача. Но, как нам стало известно, в последние дни ситуация резко поменялась, и Бердыев сейчас ближе всего к назначению в «Динамо». Он опережает и Шварца, и Исмаэля.



Стоит отметить, что большинству в руководящем составе «Динамо» идея с Бердыевым не очень нравится, там хотят выбирать из вариантов Бувача. Но, по нашим данным, глава ВТБ Андрей Костин очень хочет назначить именно Бердыева.

Сумеют ли лидеры клуба договориться между собой, узнаем совсем скоро. По нашей информации, определённость с тренером сине-бело-голубых наступит в ближайшие дни.