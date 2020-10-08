Сандро Шварц может возглавить «Динамо». Кто это такой

Одним из кандидатов на пост главного тренера московского «Динамо» является Сандро Шварц. Если о другом претенденте на эту роль, Курбане Бердыеве, многие знают, то немецкий специалист для российского болельщика пока ноунейм.

Кто это такой

Сандро Шварцу 41 год. С июля 2017-го по ноябрь 2019 года он возглавлял «Майнц» и покинул клуб из-за неудовлетворительных результатов в Бундеслиге. До этого немец четыре года тренировал «Майнц» U19 и вторую команду красно-белых.



Первый сезон под руководством Шварца главная команда закончила на 14-м месте. «Майнц» играл с перепадами и всё-таки избежал вылета. Сезон-2018/19 получился лучше — 12-е место. В Кубке Германии «Майнц» дальше четвертьфинала не доходил.



Тренерский путь потенциальный динамовец начал в «Эшборне», в Региональной лиге Германии. Дебют получился успешным: с первой попытки Сандро вывел команду в Третий дивизион с первого места. Но в сезоне-2012/13 его команда заняла лишь 16-е место и скатилась туда, откуда пришла.



Карьера Шварца чем-то напоминает путь Новикова: игровая карьера в родном клубе, практика в молодёжной команде, яркий футбол в первом сезоне, увольнение после неудач на старте чемпионата. Шварц — тренер новой школы, которой присущи атакующий стиль, высокий прессинг на половине соперника, тактически грамотную игру на каждом участке поля.



Спортивный директор «Динамо» Желько Бувач отлично знает Сандро по работе в «Майнце». Сам Шварц не только тренировал немецкий клуб, но и на протяжении шести лет защищал цвета команды и провёл более 100 матчей.

«Друг Клоппа» — разве это профессия? В нашем футболе – да Желько Бувач ищет тренера для «Динамо», но иногда кажется, что для себя.

Дружба с Юргеном Клоппом

В конце 90-х партнёром по команде Шварца был Юрген Клопп. Они провели бок о бок десятки матчей во второй Бундеслиге. Несмотря на разницу в возрасте более десяти лет, с тех времён они являются хорошими друзьями. Дела Шварца ведёт то же агентство, что и Юргена Клоппа. Главный тренер «Ливерпуля» продолжает следить за успехами своего друга.



«Люблю посмотреть матчи дортмундской «Боруссии», когда у меня есть время. Я по-прежнему связан с этим клубом. Ещё есть три команды: «Манчестер Сити», «Барселона» и «Тоттенхэм». Мне всегда нравится наблюдать за ними. Помимо этого, смотрю игры «Вердера» и «Майнца». Команда хорошо играет под руководством Сандро Шварца», – сказал однажды немец. Немецкие журналисты часто сравнивают Шварца с Клоппом.

И всё-таки — «Динамо» проклято? Бывший гендир считает, что всему виной клятвы на могилах У Новикова тоже не получилось. Кто следующий? Кульчий? Бувач? Бердыев?

Несколько источников, знакомых с ситуацией, сообщили «Чемпионату», что руководство «Динамо» на данный момент выше оценивает шансы Бердыева возглавить клуб, чем Шварца. Но и кандидатура немца по-прежнему рассматривается.