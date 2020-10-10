У «Зенита» всего два центральных защитника под Лигу чемпионов. Что делать Семаку?

Трансферная кампания «Зенита» получилась небезупречной. По крайней мере задача выхода из группы в Лиге чемпионов требовала большего. Собственно, это признал и генеральный директор петербургского клуба Александр Медведев:

«У нас были и другие намерения, но, к сожалению, не удалось их реализовать. Будем играть тем составом, который у нас есть. Трансферную кампанию под Лигу чемпионов оцениваю на четвёрочку», – сказал Медведев в интервью для ТАСС.

За несколько дней до закрытия летне-осеннего окна главный тренер «Зенита» Сергей Семак объяснил: по его мнению, нужны два новичка, чтобы сбалансировать команду и побороться за выход из группы ЛЧ. После этого петербургский клуб подписал своего бывшего игрока, свободного агента Далера Кузяева и купил у «Спортинга» Вендела. Но очевидно, что Семак, говоря о двух позициях, имел в виду не Кузяева. Возвращение Далера стало скорее приятным бонусом для тренера, поскольку в тот момент полузащитник сборной России был ближе к «Локомотиву», чем к «Зениту». Семак, конечно же, намекал на центрального защитника с российским паспортом. По слухам, в последний день перед закрытием окна чемпионы России рассматривали кандидатуры своего воспитанника Дмитрия Чистякова из «Ростова» и спартаковца Ильи Кутепова, вот только ни тот, ни другой в Петербург не переехали. Причиной этого называлось, в частности, решение Дениса Терентьева остаться в составе сине-бело-голубых.

«В Европе не гнались за деньгами, тут приоритетом был «Зенит». Отец Кузяева о выборе сына Адьям Кузяев – о всех европейских вариантах Далера и почему всё-таки Санкт-Петербург.

«Зенит» потерял летом трёх центральных защитников – Бранислава Ивановича, Йордана Осорио и Эмануэля Мамману. Сербского капитана быстро поменяли на Деяна Ловрена из «Ливерпуля», а вот венесульца с аргентинцем мог из-за лимита заменить только новичок с паспортом РФ, Беларуси, Армении, Казахстана или Киргизии. Круг кандидатов, хотя бы более-менее соответствующих уровню группового этапа Лиги чемпионов, легко назовёт любой болельщик, тем не менее решение вопроса затянулось. После матча с «Уфой» (6:0) Семак дал понять, что хороших новостей с рынка нет.



«Мы можем взять только россиянина. Не хочется брать кого попало. А те, кого мы могли бы пригласить, нужны своим клубам», – сообщил тренер.



В результате «Зенит» подходит к Лиге чемпионов только с парой Ловрен – Ярослав Ракицкий. В заявке есть ещё 19-летний Данила Прохин, но весь его опыт – шесть матчей в РПЛ (в основе – три). Если Семак не рискнул поставить «сырого» защитника в стартовый состав даже на матч с ЦСКА в РПЛ, когда выбыл Ракицкий, то что уж говорить об игре Прохина с первых минут в Лиге чемпионов? Тут надо определяться с приоритетами: либо наигрывать свою молодёжь, либо ставить высокие цели в ЛЧ.

«Зенит» покупает легионера, на которого претендовал ЦСКА. Кто такой Вендел Рассказываем о «бразильском Модриче».

Остаётся надеяться, что Ловрен с Ракицким отыграют без замен весь групповой этап. Однако страховку Семаку от травм и дисквалификаций ведущих центральных защитников никто не выписывал. К слову, тот же Ловрен в последние два сезона в «Ливерпуле» пропустил 151 день и 24 матча из-за повреждений таза, подколенного сухожилия и мышечных травм. С «Уфой» хорвата заменили в перерыве, чтобы не усугубить болячку перед «Спартаком».



Какие варианты есть у Семака, чтобы из 2+0 получить три, а лучше четыре? Один из них тренер «Зенита» уже предложил в матче с ЦСКА, когда на позицию левого центрального защитника вместо Ракицкого поставил левого защитника Дугласа Сантоса. Бразилец ранее не играл в центре обороны (только в середине поля), тем не менее справился неплохо, несмотря на очень низкий для центрального защитника рост 175 см. Идея сработала в РПЛ, но в Лиге чемпионов, где «Зенит» вынужден будет проводить больше времени в своей штрафной, может и провалиться. Достаточно вспомнить одну из фишек «Лацио»: атакующий полузащитник Сергей Милинкович-Савич ростом 191 см врывается в чужую штрафную под кроссы и забивает головой. Как должен прыгать Дуглас Сантос, чтобы помешать сербу нанести удар, оставаясь один в один? Как Майкл Джордан, наверное.



Ещё более усугубит ситуацию возможная потеря Ловрена. В таком случае «Зениту» придется играть либо с двумя левшами в центре обороны (Ракицкий – Дуглас Сантос), что негативно отразится на начале атаки, либо искать универсала типа Дугласа Сантоса среди правоногих игроков. Вячеслав Караваев слабее бразильца в игре на «втором этаже», поэтому его выход в центре защиты исключаем. По всей видимости, Семак может попробовать в новой роли Магомеда Оздоева. Однажды в интервью официальному сайту «Зенита» центральный полузащитник ростом 183 см предположил, что для него не составило бы труда сыграть в обороне.



«Сменить позицию? Легко. В центре защиты, если бы сказали — с удовольствием! На самом деле позиции центрального полузащитника и защитника не сильно отличаются, поэтому нет проблем. Я и справа могу играть, как Карвахаль. Был промежуток, когда у нас получил травму, если не ошибаюсь, Анюков, неделю пропускал. И мне Богданыч говорит: «Слушай, ты сможешь справа сыграть?» Это на тренировке было. И я отвечаю: «С удовольствием!» Вот, играл правого защитника», – рассказывал Оздоев.

Семак говорит: «Жребий немного более удачный». Звучит как «казнить нельзя помиловать» Где запятую ставить?

Впрочем, ставить подобные эксперименты в Лиге чемпионов – сомнительная затея. Так или иначе полузащитнику будет не хватать нужных навыков в линии обороны, простой привычки. На худой конец вспоминается, что Терентьев как-то исполнил в «Ростове» Курбана Бердыева центрального защитника в тройке…

Кстати, учитывая, что «Боруссия», «Лацио», а иногда и «Брюгге» играют в три центральных защитника, «Зенит» мог бы отзеркалить схему соперников. Но сложившаяся кадровая ситуация и здесь ограничивает Семака. Пока единственный реальный, а не экстренный вариант: тройка Ловрен – Ракицкий – Дуглас Сантос сзади. Всё остальное будет попыткой перепрыгнуть глубокую яму с закрытыми глазами. Семака критиковали за игру с тремя центральными защитниками в матче с «РБ Лейпциг», упрекая за «трусливую тактику», но на самом деле это было логичное стремление подстроиться под более сильного индивидуально противника. «Лион», действуя в рамках такой же оборонительной модели, выбивал в плей-офф «Ювентус» с «Ман Сити».



«Зенит» играет с огнём, оставшись только с Ловреном и Ракицким на Лигу чемпионов. Возможно, петербургский клуб ещё сделает приобретение под РПЛ – на это намекнул Медведев. Новичок поможет отчасти снизить нагрузку на ведущих центральных защитников, но это точно не решит проблемы.