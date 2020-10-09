Уже звучат разговоры, что Чалов — это Базелюк-2. Фёдору пора вернуться с голами

Ноль голов в сезоне. Если обратиться к любимой сентенции Ловчева, что «форвард — это фамилия на табло», то Чалова в нашем футболе сейчас просто нет.

Прицел не то чтобы сбился — вообще пропал. И промахи какие-то обидные, смешные, необъяснимые. То сантиметров не хватает до прострела дотянуться, то кажется, что мячу деваться некуда, а он всё равно не в воротах.

И вот уже Чалову не всегда находится место в старте ЦСКА (как это было с «Локомотивом»). И вот уже Гончаренко ставит форварду на вид (после того же поражения от «Локо»): «Каждым моментом нужно распоряжаться рачительно».

А если вдруг в паре с Эджуке заиграет Гайч (хотя почему «вдруг» — его ж для этого и брали) — Чалов станет третьим лишним?

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17 мячей два сезона назад, 9 мячей – в прошлом, 0 — сейчас. Нехорошая тенденция. И хотя ему всего 22 года (а молодости, как известно, свойственна нестабильность), но спрос после звания лучшего снайпера РПЛ теперь всегда будет только максимальным.

Что с ним случилось? Неужели так сказался неотъезд в Англию? То серия из 10 матчей без голов, теперь из 9. При таких результатах (точнее — их отсутствии) новых предложений из АПЛ можно и не дождаться. Замкнутый круг, разорвать который способен только сам Чалов. И только голами.

Друг Обляков считает, что дело тут не в «постанглийском синдроме»: «Да, где-то ему и хотелось переехать в АПЛ. Но никакой депрессии у Феди не было. Чалов не плакался нам: «Ой, я так мечтал уехать, мне так плохо»… Нет, Чал не такой. И ему есть что доказывать в ЦСКА, в РПЛ». Так что ж не доказывается-то?

Вместо этого — очередные авансы, давно уже напоминающие ту халву, от частоты упоминания которой во рту слаще не становится. Магнуссон: «Чалов легко мог бы играть в Англии или Италии». Агент Фёдора: «Уверен, что он стоит 25 миллионов фунтов. Вижу в нем игрока высочайшего уровня». Мог бы, если бы…

«Чалов похож на Вагнера Лава». Экс-игрок «Локо» комментирует матчи РПЛ в Бразилии Интервью с Фининьо. В 2006-м из-за него прерывали тренировку «Локомотива».

Пока он в РПЛ, болельщики которой (чаще, конечно, противники «армейцев») потихоньку начинают сравнивать Чалова с Константином Базелюком. Другим лауреатом «Первой пятерки» из ЦСКА, о котором Петраков, уже в пору, когда Костя потерял себя, скажет: «Нападающий должен быть бойцом, а не таким, как Базелюк». А Григорян впрямую назовет трусом.

Эти сравнения — Чалова и Базелюка — они не про характер. Они про то, как это бывает в жизни и в футболе: сегодня ты звезда ЦСКА и молодёжной сборной страны, а завтра тебе 27 лет, и ты в Хабаровске.

Кстати, Чалов и за молодёжку в этом году не забивал (в 2019-м — 2 гола, в том числе важнейший победный — сербам в гостях). Справедливости ради — он за неё и не играл. Причина уважительная – травма. О первой сборной, понятно, уже никаких разговоров. Хотя, кажется, совсем недавно разгорались жаркие споры, когда Черчесов игнорировал юного «армейца».

Сегодня молодёжка играет в Химках с эстонцами, которых год назад в гостях разгромила 5:0 (первый гол на счету Чалова). А ещё через четыре дня закроет квалификацию в Риге (велика вероятность, что мы отберемся в финал Евро-2021 напрямую). Лучших шансов, чтобы расчехлить свою снайперскую винтовку и вернуть уверенность в себе (желательно не одним голом) — не придумаешь.