Тревел-интервью с Тимом Кэхиллом – про Индию, кенгуру, кухню Самоа и работу в Катаре

Тим Кэхилл – открытый миру футболист.

Родился в Сиднее и называет себя Sydney boy. Лучший бомбардир в истории сборной Австралии (50 голов), второй по количеству матчей (у Тима – 108, у Марка Шварцера – 109) и автор первого гола сборной на чемпионатах мира в 21 веке.

Фото: Adam Pretty/Getty Images

Играл за юношескую сборную Самоа – родину его мамы. Никогда не жил в Полинезии, но часто приезжает в гости, потому что «Самоа – рай».

Папа – ирландец, но отдал Тима не в регби, как его двоюродных братьев, а в футбол.

Кэхилл – легенда «Эвертона» на поле (226 матчей, 56 голов) и в раздевалке, где помогал легионерам с адаптацией. В том числе – Динияру Билялетдинову. «К нам приезжали иностранцы почти без английского языка – испанцы, нигерийцы, французы, Билли из России, – вспоминает Тим в интервью «Чемпионату». – Но мы везде брали ребят с собой: и в британский ресторан на яичницу с беконом, и поиграть с нами в карты, везде. Билли – крутой игрок и весельчак: если слышал иностранную речь, повторял незнакомые слова и пытался говорить на новом языке».

После «Эвертона» играл в США («Нью-Йорк Ред Буллз»), Китае («Шанхай Шеньхуа» и «Ханчжоу Гринтаун») и Индии («Джамшедпур»), где по максимуму изучал новую культуру: не сидел в гостинице, а гулял, пробовал уличную еду и часами общался с местными партнёрами.

Фото: Clive Mason/Getty Images

Сейчас Тим в Ливерпуле и живёт как 40-летний футболист после бурной карьеры – водит сына на тренировки в академию «Эвертона», учится на тренерскую лицензию Pro и разбирает матчи АПЛ на Sky Sports. Раз в месяц летает в Катар: тренирует юношеские сборные (U-16 и U-19) и представляет на мировой арене катарский чемпионат мира 2022 года. В общем живет без границ и продолжает путешествовать.

Чтобы не выбить Тима из графика, мы пообщались 30 минут по видеозвонку – про мир, экзотику и немного за жизнь.

Коллекция из 300 футбольных форм и история про футболку Роналдо

За спиной типа – застеклённые футболки со старым сине-белым логотипом АПЛ. Дрогба, Анри, Ширер, Видука, Эссьен, Кэхилл.

– Я в комнате моего 15-летнего сына Шея, который тренируется в «Эвертоне» и фанатеет от моей коллекции футболок, – начинает Тим. – Формы соперников есть у каждого футболиста – просто не все это раскрывают. Я вот коллекционирую, потому что обожаю футбол и хочу оставить воспоминания о карьере детям – трем сыновьям и дочке Сиене. Я сыграл 700 матчей за клуб и сборную (708, если быть точным. – Прим. «Чемпионата»), так что у меня в доме легко наберется 200-300 форм, я просто не считал. Формы лежат в шкафах и висят на стене, в этой комнате есть форма сборной Австралии с первого для меня и второго для страны чемпионата мира 2006 года. Есть две-три майки Криштиану, форму Анри лично достал мой сын, когда мы вместе играли в Нью-Йорке и дружили семьями.

– Вспомните, когда футболка досталась тяжелее всего.

– На чемпионата мира 2006 года играли с Бразилией: и меня, и Роналдо заменили, так что матч мы заканчивали на скамейке запасных. Я видел, что он сидит ближе всего к тоннелю, я сел точно так же сбоку, и когда Роналдо после свистка пошел в раздевалку, я успел к нему и попросил футболку. Так у меня появилась девятка одного из лучших футболистов мира.

Путешествия Кэхилла: катарский сафари, уличная еда в Шанхае и индийские блинчики (вау!)

– Австралия играет в азиатской группе отбора к чемпионату мира, у нас даже есть шутка, что во всех странах Азии мне приходится извиняться за голы их сборным. Это правда – если я иду по Бахрейну или Оману, подходят люди и в шутку бросают: «Это ты убил нашу сборную».

Последние два года я езжу в Катар на неделю раз в месяц. Утром сажусь в самолет, и через шесть часов уже на месте: никакого джетлага, как в Австралии, и никакой разницы в 24 часа (шучу). Мне нравится тренировать, ездить с ребятами на турниры, развивать молодёжь – в общем помогать своими знаниями стране, которая много думает о футболе.

Фото: Из личного архива Тима Кэхилла

Для Австралии победа в Кубке Азии – это как выиграть чемпионат мира. Представьте тогда, что победа значит для Катара, который в 600 раз меньше Австралии. И Катар выиграл Кубок Азии в 2019 году! У них прекрасный тренер (до главной и юношеских сборных Катара испанец Феликс Санчес Бас тренировал юношей «Барселоны». – Прим. «Чемпионата»), сильная лига, где один из клубов тренирует Хави, молодые таланты. Футбольный прогресс – огромный. Задача Катара на чемпионате мира – достойно выступить в группе и максимально кайфануть от домашнего чемпионата мира.

А ещё в Катаре красота и полно досуга. С женой и детьми я хожу на пляж, по музеям и в торговые центры. Сафари по пустыне! Ты ездишь на джипах или квадроциклах по песчаным холмам: вверх и вниз. Потом возвращаешься на побережье: купаешься в бассейне, играешь в гольф и футбол, скачешь на лошади. Рядом – звуки музыки, восточная еда. В Катаре миллион вещей для досуга и сносит крышу от красоты.

Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

Но Катар меня не удивляет – я же поездил по миру и много играл в Азии. После Англии и США жил в Шанхае: там 30 миллионов человек шагают по улицам, где с одной стороны стоит маленьких общепит, а с другой – ресторан с семью звездами Мишлен. Потом – индийский «Джамшедпур», где от аэропорта до базы ехать три с половиной часа, я в это время общался с местными игроками, узнавал их культуру и кухню. Что машины останавливаются даже на центральной улице, если её пересекает священное животное – корова. Вау!

Что в Индии повсюду еда. Национальное блюдо бал – такой острый суп-пюре из бобов, который едят с лепешками на тонком тесте – роти. Повара в команде я просил не готовить слишком много роти – в них хотелось заворачивать курицу, овощи, вообще все; или обваливать специями – я ел их вместо хлеба.

Сейчас вы захотите на Самоа и узнаете о главном стереотипе про Австралию (не про кенгуру)

– Самоа – рай. Пляжи, природа, острова. Там не нужен мобильный телефон – сидишь на песке перед отелем, играешь в гольф – в общем чилишь. А какая там еда! Мое любимое блюдо – таро. Плод, внешне и по вкусу похожий на картошку, его обжаривают на сковороде вместе с луком. Ока – сырая рыба в кокосовом молоке с лаймом и овощами, похоже на севиче. Попробуйте!

Фото: Mark Kolbe/Getty Images

Вообще я сиднейский парень – из города с известной оперой и огромным мостом Харбор-Бридж. В Мельбурне холоднее, чем в Сиднее, там красивые футбольные стадионы и проводят гран-при Австралии. Брисбен – это барьерный риф и шикарные поля для гольфа. И это я только крупные города перечислил, у нас очень большая страна.

– Какие стереотипы про Австралию вам постоянно напоминают?

– На всех чемпионатах мира и международных турнирах австралийцам говорили про shrimp on the barbie, то есть креветки на гриле. Такой слоган часто повторял актёр Пол Хоган (главная роль в «Крокодиле Данди». – Прим. «Чемпионата») в туристической рекламе Австралии для американской аудитории, так все подхватили и теперь припоминают австралийцам, хаха.

– А как же кенгуру?

– А кенгуру – моё прозвище в честь прыжков и забитых головой голов. Часто вижу кенгуру, когда приезжаю к родителям – их много на открытых пространствах в пригородах, и они не опасны. Встретить кенгуру или собаку – нет большой разницы. Она не нападёт, а скорее убежит сама.

– Ваша сборную тренировал Гус Хиддинк. Вспомните про него историю, которую никто не знает.

– Однажды он поспорил с игрокам: кто попадает по перекладине с 30 метров, тот получает бутылку вина. Гус не просто попал, а ещё с отскоком от газона. Всё просчитал! И получил вино. А еще помню наш первый чемпионат мира: 2006 год, утром в день матча с Японией он сказал мне, что я начну со скамейки запасных. Я вышел в начале второго тайма и забил два гола, мы победили — 3:1. Гус знал, как лучше замотивировать игрока.

– И последний вопрос. Какая у вас мечта?

– Чтобы исполнились мечты моих детей.

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Путешествия – сила. Особенно, когда откроют границы. Рассказывайте в комментариях о своём опыте: какие места на планете вас удивили больше всего и что вы при этом ели!