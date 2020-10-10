У России всё плохо с обороной. Беляева критикуют в клубе, но приглашают в сборную!

В сборную России приглашён Максим Беляев из тульского «Арсенала». По словам Станислава Черчесова, это не связано с ошибками Ильи Кутепова в товарищеском (пардон, контрольном) матче со Швецией. Всё дело в том, что Георгий Джикия с его сомнительным тестом – не единственная проблема, затронувшая линию обороны нашей национальной команды.

«Вызов не связан с игрой Кутепова против Швеции, – сказал главный тренер. – Он первый тайм играл лучше, чем второй. Видимо, подустал, сказывается то, что нечасто играет. У Андрея Семёнова микротравма, надеемся, что он сможет принять участие в предстоящих матчах».



Черчесову не позавидуешь. Кого ни поставь в центр обороны, народ недоволен. Играет Семёнов – критикуют. Кутепов – тоже критикуют. Роман Нойштдетер – опять критикуют, и даже ещё крепче. Людей раздражает «слабый немец», который вообще-то родился в Днепропетровске, когда его отец Пётр играл за «Днепр», и первые годы жизни провёл в СССР.

Два года назад он был в пятой лиге Германии. Теперь – в сборной России. История Жирова Новая фамилия в списке Черчесова.

Разношёрстная болельщицкая масса более-менее принимает только Джикию, но спартаковец один, а закрыть нужно две или три (в зависимости от тактики) позиции в центре обороны. Фёдор Кудряшов как центральный защитник в двойке против Швеции – вынужденная мера, это вообще не его роль. С такими же перспективами на будущее можно было перебросить туда с правого фланга Марио Фернандеса, благо ростом он вышел.



Беляев тоже опытен, ему 29 лет. И к этому солидному по футбольным меркам возрасту за плечами защитника «Арсенала» целый один матч за сборную России. Он поучаствовал в героической «сухой» победе в гостях над… Сан-Марино.



Менее чем за две недели до вызова Максима в национальную команду на пресс-конференции после матча «Арсенал» – «Ростов» (2:3) приговором звучат слова тренера туляков Сергея Подпалого:



«К сожалению, есть большие проблемы в обороне. Мы уступаем в моментах, которые непозволительно проигрывать футболистам с опытом игры в Премьер-Лиге. Это не молодые ребята, как тот же Сокол, у которого его недостает. Два центральных защитника (Беляев и Тарас Бурлак, – Прим. «Чемпионата») не должны допускать таких ошибок в единоборствах и при стандартах. Много проигрываем в обороне, в том числе позиционно».



Это реакция не на одну игру. «Арсенал» много пропускает в РПЛ – уже 17 голов. Тула возродила связку центральных защитников Беляев – Бурлак, созданную 8,5 лет назад Жозе Коусейру в «Локомотиве». Тогда казалось, что Россия получит на долгие годы сыгранный дуэт из молодых, многообещающих игроков обороны, но в итоге оба даже в ФНЛ опускались.

В последнее время, между прочим, и Черчесов мог вызывать молодых – Игоря Дивеева из ЦСКА и Романа Евгеньева из «Динамо». Вот только они основе молодёжной сборной в отборочном цикле Евро-2021 нужны были не меньше, чем скамейке команды Черчесова в Лиге наций. Наша молодёжка давным-давно никуда не выходила. Оборону первой сборной Дивеев с Евгеньевым пока надёжнее не сделают, так как и они на уровне РПЛ небезупречны. Чтобы рискнуть с молодыми, как в своё время Коусейру с Беляевым и Бурлаком, Черчесов, скорее всего, хочет дождаться завершения квалификации молодёжного Евро-2021. Решили задачу – идите на повышение. Разумный подход.



Возвращаясь к теме Беляева. Вот эпизоды из нынешнего сезона (Максим принял участие в семи матчах РПЛ), за которые Подпалый вряд ли похвалил кандидата в сборную России. Отметим, что в указанных матчах ошибки допускались и при игре в три центральных защитника.



«Арсенал» встречается дома с «Уфой» во 2-м туре. Беляев не вступает в верховое единоборство с Вячеславом Кротовым. Нападающий «Уфы» забивает на 45-й минуте при счёте 1:0.

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Выездная игра «Арсенала» с «Краснодаром». Маркус Берг свободно забивает на 66-й минуте при счёте 1:0 после выхода один на один. Беляев, как организатор обороны, допускает ошибку при создании офсайда вместе с Робертом Бауэром – они оба ближе к своим воротам, чем швед.

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Матч с «Зенитом» в Петербурге. На 86-й минуте Александр Ерохин в быстрой атаке получает возможность беспрепятственно пробить и устанавливает окончательный счёт 3:1. Беляев теряет из виду полузащитника, не замечая, как тот отклеивается от него.

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Игнашевич — о хейте фанатов «Торпедо», бедах ФНЛ и натурализации Жиго Откровенное интервью с рекордсменом сборной России и главным тренером «Торпедо».

Мир ещё не видел защитников, которые не ошибаются. Привозят даже великие – это часть профессии. Но то, что в России после ухода со сцены Сергея Игнашевича и братьев Березуцких, нет даже двух центральных защитников высокого уровня, – наша футбольная трагедия. Черчесов вынужден приглашать игроков без клуба, без регулярной практики или критикуемых клубными тренерами. Может, действительно спешно выдать паспорт РФ какому-нибудь чистокровному немцу или, допустим, французу до чемпионата Европы?