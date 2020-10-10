Выключал Марадону, побеждал «Реал», а болезнь — не смог. Не стало Василия Кулькова

Сегодня утром, 10 октября, ушёл из жизни Василий Кульков. Бывший защитник «Спартака» и сборной России скончался на 55-м году жизни.

Каким футболистом был Кульков? На этот вопрос как нельзя лучше ответил Илья Казаков. «За те почти 25 лет, что я в профессии, я никогда ни от кого не слышал хотя бы одного плохого слова в адрес Кулькова», – написал журналист в своём телеграм-канале.

Популярность Кульков получил в московском «Спартаке», но Олег Романцев заметил его намного раньше – в 1984 году, когда «Красная Пресня» встречалась с каширским «Динамо». «Подходит ко мне Жиляев (начальник команды – Прим. «Чемпионата») и говорит: «Иваныч, смотри, как играет вон тот пацан у «Динамо». Нравится?» – вспоминал Романцев в своей автобиографии «Вся правда обо мне и «Спартаке». У Кулькова, как оказалось, заканчивался срок службы, и Олег Иваныч забрал его к себе в «Красную Пресню». Оттуда – в московский «Спартак», транзитом через «Спартак» из Орджоникидзе.

Фото: РИА новости

Впоследствии Кульков станет для Романцева одним из главных «любимчиков» в команде. «Романцев много занимался со мной индивидуально, – признался однажды Василий. – После тренировок он уводил меня в парк и там на макете показывал, как должен действовать защитник. Как располагаться, на каком расстоянии от соперника, с какой стороны от него. Кроме этого, он персонально учил меня, как правильно делать подкат».

Пик карьеры Кулькова пришёлся на начало 1990-х годов. В частности, Василий прошёл весь отборочный цикл к Евро-1992, но на финальный турнир поехать не смог – помешала травма. Кульков играл в трёх разных сборных: СССР, СНГ и России. Лучшим матчем в карьере Василия, пожалуй, является домашняя встреча «Спартака» с «Наполи». Тогда Кульков «выключил» Марадону, не дав ему развернуться и создать хоть что-то по-настоящему опасное. Помимо этого, Василий сдержал Роберто Баджо в игре сборных СССР и Италии.

Тренировка сборной СССР. Андрей Чернышов, Александр Мостовой, Игорь Шалимов, Василий Кульков. 1991 год Фото: Из личного архива Александра Мостового

Кульков был в числе первых россиян, кто отправился в Европу. Вместе с Сергеем Юраном они довольно успешно выступали за «Бенфику» и «Порту». В последнем из португальских клубов Василий застал молодого Жозе Моуринью. По словам Кулькова, «Особенный» тогда был простым переводчиком и не выделялся ничем особенным. «Он переводил с английского на португальский всё, что говорил ему Робсон, – поведал Василий. – Было видно, конечно, что он человек с амбициями. Хотел стать главным тренером – и со временем им стал».

Стал тренером и сам Кульков. Закончив карьеру в 35 лет, он работал в «Маритиму», «Химках», «Томи», «Локомотиве» и молодёжке «Спартака». Для первой команды красно-белых он подготовил, например, Евгения Макеева.

Фото: spartak.com

Год назад Кулькову диагностировали рак. «Всё началось в июне прошлого года. Мы вернулись из Испании, куда ездили отдыхать. Смотрю – с Васькой что-то не то. Сбросил вес, плохо ест», – призналась Елена, жена экс-футболиста. Летом 2020 года появилась информация, что Василию стало лучше. К тому времени он перенёс операцию и прошёл курс химиотерапии. К сожалению, на новую операцию Василий не успел…

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Свои соболезнования успели принести Игорь Шалимов, пресс-службы сборной России, «Спартака» и «Зенита». «Вася был очень порядочным и скромным человеком. Характером походил на Фёдора Черенкова. Не могу сказать, что мы были друзьями, но я всегда относился к нему с большим уважением и как к человеку, и как к футболисту», – сказал Шалимов. Президент «Спартака» Леонид Федун заявил, что клуб окажет помощь в организации прощальных мероприятий.