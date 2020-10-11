«Приехал играть за «Кан», но и тут «Зенит». Россиянин сменил ФНЛ на Францию

Владиславу Молчану недавно исполнилось 20 лет. Он никогда не играл за юношеские сборные России. Однако после дубля «Зенита» и нескольких матчей в ФНЛ защитник оказался в Лиге 2 – втором по силе чемпионате Франции. Пожалуй, самый неожиданный трансфер российского футболиста в этом году.

Фото: из личного архива Молчана

– Можете поверить в происходящее?

– Не верил, когда мне сказали, что поеду во Францию на медосмотр. Осознал только потом, ближе к сделке. В голове непередаваемые эмоции. Тут и счастье, и ответственность.

– Перед кем?

– Перед самим собой. Такой шанс выпал. Нужно показать, что футболисты из России ничем не хуже.

– Как вы летели во Францию?

– По обычной туристической визе. Поскольку напрямую во Францию не пускают, то летел через Стамбул. Получилось Питер – Москва – Стамбул – Париж. В Турции была долгая ночная пересадка – 6 часов. С утра вылетел в Париж, и в аэропорту Шарль де Голь меня встретили с табличкой с моими именем. А там до Кана ещё 2 часа и 40 минут на машине.

– Куда вас отвезли первым делом?

– В клуб. Я там посидел, подождал, пока сообщат о моем приезде, а потом пошёл по кабинетам знакомиться с персоналом. Президент и директор показали мне стадион. Арена – классная. Я же успел и на матче побывать – «Кан» выиграл у «Амьена», отличные впечатления.

– Болельщиков пускали?

– Ограничено. Вместимость – 23 тысячи, а пустили только 5 тысяч. Но даже так была хорошая атмосфера. После игры ещё зашёл в раздевалку, сфотографировались.

– Медобследование было на следующий день после прилёта?

– Да. Переночевал, и в 7:30 утра меня забрали на полдня. По классике: МРТ, колени, стопы, рентген. Ездили по нескольким клиникам, а в конце меня привезли в клуб, и уже врач «Кана» осматривал. Он проверил мышцы, поспрашивал, какие у меня были травмы.

– Были опасения, вдруг при обследовании что-то найдут?

– Нет. Со здоровьем — тьфу-тьфу-тьфу — всё в порядке. Серьёзных травм не было. Тем более результаты МРТ и рентгенов были уже через 10 минут. После осмотра у клубного врача я поднялся наверх к президенту и директору, чтобы подписать контракт на четыре года. Там же познакомился и с Вадимом Васильевым. Спасибо ему большое! Именно он посоветовал «Кану» мою кандидатуру. И спасибо моим агентам – без них этого перехода тоже не было бы.

– Матч «Кан» – «Амьен» был уже на третий день вашего пребывания во Франции?

– Да, но сначала я, Александр Менди и новый вратарь «ПСЖ»… Как же его зовут? Тоже 2000 года рождения. Гаррисон Инносан! Мы втроём сдавали изокинетический тест – вот это было для меня в новинку. Никогда такого не делал. Видимо, это для определения максимальной мышечной силы.

– Как родители отнеслись к тому, что в 20 лет переезжаете в другую страну?

– Конечно, обрадовались. Мало кому достаётся такой шанс. Они рады за меня, хоть и переживают. Любой на их месте переживал бы. Родители дали наставления, что нужно делать, а что – нет.

– И чего делать не стоит?

– (Смеётся.) Больше говорили о том, что необходимо: режим, тренировки, язык и чтобы не отвлекался.

«Целый день провёл в консульстве, оформляя документы»

– С главным тренером «Кана» успели пообщаться?

– Толком нет. Нас просто представили друг другу. Попробовал на французском его поблагодарить – в том плане, что рад присоединиться к «Кану». Тренер был достаточно любезен. Что мне нравится в Европе – все дружелюбные, приветливые, улыбчивые. Идёшь по улице, и все со всеми здороваются. Даже незнакомые люди!

– В России таких бы в дурдом забрали.

– У нас народ более угрюмый. Понятно, что это зависит от уровня жизни, но приятно находиться в такой позитивной обстановке. Ты и сам становишься таким, чувствуешь себя лучше.

– Как вам город?

– Небольшой – всего 100 тысяч человек. Посмотрел его, пока ездил между медицинскими центрами. Водитель Мартин… Точнее по-французски – Мартéн. Он показал мне замки и другие достопримечательности. Красивый город, есть ипподром, а опера называется «Зенит».

– Серьёзно?

– Да. Приехал играть за «Кан», но и тут «Зенит».

Фото: zenith-caen.fr

– Сейчас вы находитесь снова в России?

– Да, в Питере. Провел во Франции лишь три дня – даже потренироваться не успел. Я летал по туристической визе, а нужна рабочая. Вчера целый день провёл в консульстве, оформляя документы. Подал и теперь жду, когда мне сделают рабочую визу. Как только получу – улечу.

– Сколько это может занять?

– Я спрашивал, но говорят: «Непонятно». Консулы им ничего не сообщают. Из-за коронавируса никто ничего не знает по срокам. Хорошо, что мы уже давно начали заниматься документами, всякие справки о несудимости собрали, перевели на французский и нотариально заверили. Там много всего, «Кан» целый список предоставил. Спасибо, что агент мне с этим помог. Бумаги месяц делались и были уже готовы, когда вернулся в Питер. Оставалось только подать документы, теперь вот жду.

– Пока тренируетесь в Санкт-Петербурге?

– Конечно. Занимаюсь у отличного тренера. Есть манеж имени Алексеева – там Ирина Васильевна Волкова помогает. Я с ней с 10 лет занимаюсь, когда нужно форму набрать или какой-то навык развить. Классный тренер, если что-то нужно улучшить, то всегда иду к ней. Она порадовалась за мой трансфер.

– А друзья офигели?

– Да. Шокированы: «Из ФНЛ в Лигу 2 – как? Что произошло?» Многие позвонили, пожелали удачи – ребята из молодёжки «Зенита» и тренеры, Иван Юрьевич.

– Иван Юрьевич?

– Кирсанов. Он меня ещё в академии тренировал.

«Ответил, что мне нужно сейчас куда-то, а не в будущем»

– В какой момент карьеры было тяжелее всего?

– Прям тяжело не было. Хотя да, долго сидел на замене в «Енисее». Вроде тренер говорит, что надо доверять молодым, но в тоже время «маринует». Бывало, что в «Зените» не давали играть по непонятным причинам. Но это не тяжёлые моменты, через такое каждый футболист проходит. У каждого тренера свой взгляд – значит, нужно ещё больше работать. И в этом плане я честен перед собой. Я выполнял свою работу и развивался.



– В «Енисее» спрашивали напрямую у Тарханова, почему он в вас не верит?

– Я с ним общался, у нас нормальные отношения. Он говорил, что нужно выигрывать конкуренцию. Но это общие фразы, не было конкретики, в чём мне нужно прибавить.



– Вы были капитаном дубля «Зенита». Почему «Зенит-2» не заинтересовали?

– Я при Горшкове пришел в молодёжку. Потом тренеры «Зенита-2» и молодёжки поменялись местами. Горшков сразу забрал меня в «Зенит-2», и я поехал с командой на сборы – играл в том сезоне, когда команда вылетела. В 17 лет в четырёх матчах принял участие. Когда Горшкова сняли и поставили Радимова, то вернулся обратно в молодёжку. Видимо, Радимов посчитал, что у меня недостаточно качеств. В начале этого года я уже заканчивал в молодёжке, и нужно было идти либо в «Зенит-2», либо ещё куда-то. Я съездил на сборы с «Зенитом-2» и вроде хорошо их провёл, но мне сказали, что в «Зените-2» меня пока не видят, но в будущем это может поменяться.

– Что ответили?

– Что мне нужно сейчас куда-то, а не в будущем. Рассказал агентам, которые помогли устроиться в «Енисей».

– Там в вас поверил Юрий Газзаев?

– Да. Я приехал на кипрский кубок ФНЛ, и на следующий день он уже выпустил меня на 15-20 минут. Затем на следующий день весь матч провел в двусторонке. Потом ещё одна встреча в Кубке ФНЛ – выпустил меня в старте. А там уже ФНЛ возобновилась, и я снова выходил в основе. Правда, после двух туров лига досрочно завершилась из-за коронавируса, а летом пришёл Тарханов.

– Почему Газзаев не остался?

– Лично для меня это было непонятно. Может, у него были разногласия с клубом, не знаю.

«С репетитором занимался через день»

– А с кем вы занимались французским? Вадим Васильев рассказывал, что вы приятно удивили руководство «Кана», в первый же день сказав что-то.

– Занимался с репетитором, как только перешёл в «Енисей» в марте. Плюс смотрел на YouTube канал «Полиглот – выучить язык за 16 часов». Там разные языки есть, я учил французский.

– Язык за 16 часов – звучит сильно.

– Там 16 уроков по часу. Круто объясняют. А с репетитором занимался через день по часу.

Фото: из личного архива Молчана

– Партнёры по «Енисею» вам не говорили, что зря тратите время, ведь из Красноярска не уезжают во Францию?

– Я не афишировал, что учу язык. Я же у себя дома занимался, а не в клубе. Никто не спрашивал.

– Во Франции продолжите заниматься с репетитором?

– Само собой. Главное — обустроиться и разобраться с интернетом. Продолжу с тем же репетитором – мы ведь по Skype занимаемся. Так я ещё быстрее адаптируюсь.